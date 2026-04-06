சுந்தர் சி வெளியூர்காரர், விவரம் தெரியாமல் பேசுகிறார் - அமைச்சர் பிடிஆர் பதிலடி

PTR Palanivel Thiyagarajan : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மதுரை மத்திய தொகுதி முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இம்முறை கவனம் பெற்றுள்ளது. ஏனென்றால் அங்கு அதிமுக நேரடியாக களமிறங்காமல், அந்த தொகுதியை தங்களின் கூட்டணிக் கட்சியான புதிய நீதிக் கட்சிக்கு ஒதுக்கியது. அதுவே வியப்பாக பார்க்கப்பட்ட நிலையில், புதிய நீதிக்கட்சியின் வேட்பாளராக திடீரென சுந்தர் சி களமிறங்கியது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. இந்த தொகுதியில் திமுக மூத்த அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் போட்டியிடுகிறார். அவர் 2026, 2021 ஆகிய இரு சட்டமன்ற தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு வெற்றியை தன்வசமாக்கியவர். இம்முறையும் இதே தொகுதியில் களமிறங்குகிறார்.
செல்வாக்கு மிக்கவராக பிடிஆர் இருப்பதால், அவரை எதிர்த்து அதிமுக வேட்பாளரை களமிறக்காமல் கூட்டணிக் கட்சிக்கு இந்த தொகுதியை ஒதுக்கியிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இதுவே, பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு பெரிய பிளஸ் பாயிண்டாக மாறிவிட்டது. இந்த சூழலில் தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட சுந்தர் சி, மதுரை மத்திய தொகுதி குறித்து பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதி குறித்து சுந்தர் சி விவரம் தெரியாமல் பேசுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் பழனிவேல் தியாகராஜன், இன்று தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், அதிமுக வேட்பாளர் சுந்தர் சி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கடுமையான பதிலடி கொடுத்தார். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தொகுதிக்காக எந்த மக்கள் பணியும் பிடிஆர் செய்யவில்லை என்ற அதிமுக வேட்பாளர் சுந்தர் சி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டை முற்றிலும் நிராகரித்தார்.
இதுகுறித்து பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியதாவது: "வரலாறு தெரியாமலும், முறையான தகவல்கள் இல்லாமலும் வெளியிலிருந்து வந்த ஒருவர் அறியாமையில் பேசுவதற்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த அறியாமைக்கு நான் ஏன் பதில் சொல்ல வேண்டும்? எனக்கு வேறு வேலை இல்லையா? என்று தெரிவித்தார். அதே நேரத்தில், உண்மையான தரவுகள் மற்றும் மக்கள் நலன் தொடர்பான கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டால் அதற்கு தாம் எப்போதும் பதிலளிக்கத் தயாராக இருக்கிறேன்" என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் கல்வி, சுகாதாரம், தொழில்துறை மற்றும் ஏற்றுமதி உள்ளிட்ட பல துறைகளில் கணிசமான வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதை மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் பணியே தங்களின் முக்கிய குறிக்கோள் என்றும் விளக்கினார். மேலும், இந்தத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி முந்தையதை விட அதிக வலிமையுடன் இருப்பதாகவும், பல்வேறு கட்சிகள் இணைந்திருப்பது வெற்றிக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
குறிப்பாக ஓ பன்னீர்செல்வம், மக்கள் நீதி மய்யம் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவு இந்த முறை முக்கிய பங்காற்றும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மதுரை நகரின் வளர்ச்சிக்காக ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்களைத் தொடர்ந்து, தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார்.
