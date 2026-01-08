English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வேஷ்டி, சேலைக்கு பதிலாக ரூபாய் 1000 பெற்றுக்கொள்ளலாம் - அரசு அறிவிப்பு!

வேஷ்டி, சேலைக்கு பதிலாக ரூபாய் 1000 பெற்றுக்கொள்ளலாம் - அரசு அறிவிப்பு!

Pongal Gift: புதுச்சேரியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறையால் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மக்களுக்கு இலவச வேஷ்டி, சேலை வழங்கும் திட்டம் கடந்த ஆண்டு வரை செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 8, 2026, 02:58 PM IST
  • ரூ.1000 நிதி உதவி.
  • வங்கி கணக்கிற்கு வந்து சேரும்.
  • புதுச்சேரி அரசு அறிவிப்பு.

Trending Photos

பொங்கல் பரிசு முறைகேடா? மக்களே இந்த நம்பரில் புகார் அளிக்கவும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தல்
camera icon9
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு முறைகேடா? மக்களே இந்த நம்பரில் புகார் அளிக்கவும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தல்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் போன டாப் 7 ட்ரைலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதிக்கு மேல் விஜய் படம்தான்!
camera icon7
யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் போன டாப் 7 ட்ரைலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதிக்கு மேல் விஜய் படம்தான்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
வேஷ்டி, சேலைக்கு பதிலாக ரூபாய் 1000 பெற்றுக்கொள்ளலாம் - அரசு அறிவிப்பு!

அடுத்த வாரம் வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி அரசு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இலவச வேஷ்டி, சேலை திட்டத்தை நிறுத்தி, அதற்கு பதிலாக நேரடி பண பரிமாற்றம் மூலம் ரூ.500 முதல் ரூ.1000 வரை வங்கி கணக்குகளில் இன்று முதல் வரவு வைக்க உள்ளது. ஒற்றை உறுப்பினர் கொண்ட ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.500 வழங்கப்படும். அதே போல இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் கொண்ட ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1000 வழங்கப்படும். இந்த தொகை நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படாது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசு + ரூ.3000 கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு - பெண்களின் ரியாக்ஷன்

மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை திட்டம்

புதுச்சேரியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறையால் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மக்களுக்கு இலவச வேஷ்டி, சேலை வழங்கும் திட்டம் கடந்த ஆண்டு வரை செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இந்த பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி, அதற்கு பதிலாக பணமாக வழங்கப்பட உள்ளது. ஆனாலும் சிவப்பு குடும்ப அட்டைதாரர்களில் சிலருக்கு மட்டும் இலவச வேஷ்டி, சேலை வழங்கும் திட்டம் தொடர்கிறது. ஏனெனில் இவர்களுக்கு ஏற்கனவே தனித்தனி நலத்திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. இந்த திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 1.30 லட்சம் குடும்பங்கள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மொத்தமாக ரூ.12.13 கோடி நிதி இந்த திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கி கணக்கு உள்ள குடும்பத்தின் பெண் உறுப்பினர்களின் கணக்கில் இந்த தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

பொங்கல் பரிசு பொருட்கள்

இந்த பொங்கல் பணத்துடன், புதுச்சேரி அரசு பொங்கல் பண்டிகைக்கான பொருட்களையும் வழங்குகிறது. இதில் 4 கிலோ அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு வகைகள், 300 கிராம் நெய் மற்றும் 1 லிட்டர் சூரியகாந்தி எண்ணெய் ஆகியவை அடங்கும். கடந்த ஜனவரி 3 முதல் இந்த பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் கவுரவ அட்டைதாரர்கள் தவிர்த்து, அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனடைவார்கள். பொது விநியோக முறையின் கீழ் பதிவு செய்துள்ள அனைவருக்கும் இந்த பரிசு கிடைக்கும். பணம் உடனடியாக கிடைக்க, பயனாளிகள் தங்கள் வங்கி மற்றும் ஆதார் விவரங்களை புதுப்பித்து வைத்திருக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். வங்கி கணக்கு எண் சரியாக இணைக்கப்படாத பட்சத்தில் பணம் வரவு வைக்க முடியாது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பணம் வழங்குவதன் நோக்கம்

இதுவரை சேலை மற்றும் வேஷ்டி விநியோகத்தில் ஏற்பட்ட பல சிக்கல்களை தீர்க்கும் வகையிலேயே நேரடி பணப் பரிமாற்றம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் விநியோகத்தில் ஏற்படும் கெடுபிடிகள், குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய தேவை, நீண்ட வரிசையில் காத்திருத்தல் போன்றவற்றை தவிர்க்க முடியும். இதற்கு முன்பு 2022 பொங்கலின் போதும் புதுச்சேரி அரசு இதே முறையை பின்பற்றியது. அப்போது கிடைத்த நல்ல வரவேற்பு மற்றும் சிக்கல்கள் குறைவு போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.3000 பொங்கல் பரிசு தொகை வழங்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | தைரியமாக இருந்தால் தேர்தலில் தனித்து திமுக நிற்க முடியுமா? முன்னாள் அமைச்சர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Pongal 2026PuducherryRs 1000 Pongal GiftDressRation Card Update

Trending News