வேஷ்டி, சேலைக்கு பதிலாக ரூபாய் 1000 பெற்றுக்கொள்ளலாம் - அரசு அறிவிப்பு!

அடுத்த வாரம் வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி அரசு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இலவச வேஷ்டி, சேலை திட்டத்தை நிறுத்தி, அதற்கு பதிலாக நேரடி பண பரிமாற்றம் மூலம் ரூ.500 முதல் ரூ.1000 வரை வங்கி கணக்குகளில் இன்று முதல் வரவு வைக்க உள்ளது. ஒற்றை உறுப்பினர் கொண்ட ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.500 வழங்கப்படும். அதே போல இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் கொண்ட ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1000 வழங்கப்படும். இந்த தொகை நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படாது.
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை திட்டம்
புதுச்சேரியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறையால் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மக்களுக்கு இலவச வேஷ்டி, சேலை வழங்கும் திட்டம் கடந்த ஆண்டு வரை செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இந்த பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி, அதற்கு பதிலாக பணமாக வழங்கப்பட உள்ளது. ஆனாலும் சிவப்பு குடும்ப அட்டைதாரர்களில் சிலருக்கு மட்டும் இலவச வேஷ்டி, சேலை வழங்கும் திட்டம் தொடர்கிறது. ஏனெனில் இவர்களுக்கு ஏற்கனவே தனித்தனி நலத்திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. இந்த திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 1.30 லட்சம் குடும்பங்கள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மொத்தமாக ரூ.12.13 கோடி நிதி இந்த திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கி கணக்கு உள்ள குடும்பத்தின் பெண் உறுப்பினர்களின் கணக்கில் இந்த தொகை வரவு வைக்கப்படும்.
பொங்கல் பரிசு பொருட்கள்
இந்த பொங்கல் பணத்துடன், புதுச்சேரி அரசு பொங்கல் பண்டிகைக்கான பொருட்களையும் வழங்குகிறது. இதில் 4 கிலோ அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு வகைகள், 300 கிராம் நெய் மற்றும் 1 லிட்டர் சூரியகாந்தி எண்ணெய் ஆகியவை அடங்கும். கடந்த ஜனவரி 3 முதல் இந்த பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் கவுரவ அட்டைதாரர்கள் தவிர்த்து, அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனடைவார்கள். பொது விநியோக முறையின் கீழ் பதிவு செய்துள்ள அனைவருக்கும் இந்த பரிசு கிடைக்கும். பணம் உடனடியாக கிடைக்க, பயனாளிகள் தங்கள் வங்கி மற்றும் ஆதார் விவரங்களை புதுப்பித்து வைத்திருக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். வங்கி கணக்கு எண் சரியாக இணைக்கப்படாத பட்சத்தில் பணம் வரவு வைக்க முடியாது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணம் வழங்குவதன் நோக்கம்
இதுவரை சேலை மற்றும் வேஷ்டி விநியோகத்தில் ஏற்பட்ட பல சிக்கல்களை தீர்க்கும் வகையிலேயே நேரடி பணப் பரிமாற்றம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் விநியோகத்தில் ஏற்படும் கெடுபிடிகள், குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய தேவை, நீண்ட வரிசையில் காத்திருத்தல் போன்றவற்றை தவிர்க்க முடியும். இதற்கு முன்பு 2022 பொங்கலின் போதும் புதுச்சேரி அரசு இதே முறையை பின்பற்றியது. அப்போது கிடைத்த நல்ல வரவேற்பு மற்றும் சிக்கல்கள் குறைவு போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.3000 பொங்கல் பரிசு தொகை வழங்கப்படுகிறது.
