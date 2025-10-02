English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை... குஷியில் மாணவர்கள் - அரசு அறிவிப்பு

Schools Colleges Leave: ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் நாளை (அக். 3) அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து புதுச்சேரி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 2, 2025, 11:48 AM IST
  • நேற்றும் இன்றும் அரசு விடுமுறை
  • சனி, ஞாயிறும் பல இடங்களில் விடுமுறை
  • எனவே வெள்ளிக்கிழமையிலும் விடுமுறை அறிவிக்க கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

Trending Photos

அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளர்கள்.. டாப் தமிழ் நடிகர்தான்!
camera icon6
Bigg Boss host salary
அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளர்கள்.. டாப் தமிழ் நடிகர்தான்!
அப்பா போலவே ஸ்டைல்! நடிகர் அரவிந்த் சாமியின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா?
camera icon6
Arvind Swamy
அப்பா போலவே ஸ்டைல்! நடிகர் அரவிந்த் சாமியின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா?
இசை ஞானி இளையாராஜாவை கொண்டாடும் விதமாக &#039;Celebrating இசை&#039;!
camera icon6
Super Singer
இசை ஞானி இளையாராஜாவை கொண்டாடும் விதமாக 'Celebrating இசை'!
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Rich Celebrity
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை... குஷியில் மாணவர்கள் - அரசு அறிவிப்பு

Schools Colleges Leave: ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் நாளை (அக். 3) அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து புதுச்சேரி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை, விஜய தசமி பண்டிகைகள் காரணமாக நேற்றும் இன்றும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அரசு விடுமுறையாகும். மேலும் காலாண்டு தேர்வு விடுமுறையும் இருக்கும் நிலையில், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள், வங்கிகள், அரசு அலுவலகங்கள், பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நேற்றும், இன்றும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.

Schools Colleges Leave: 5 நாள் தொடர் விடுமுறையா? 

மேலும், அடுத்து சனி மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறை என்பதால் இடையில் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் விடுமுறை அறிவித்தால் மொத்தம் 5 நாள்கள் தொடர் விடுமுறைக்கு வாய்ப்பு ஏற்படும். மாணவர்கள் தரப்பில் இருந்தும், அரசு அலுவலர்கள் தரப்பில் இருந்தும் அக். 3ஆம் தேதியான நாளை (வெள்ளி) விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டன. காலாண்டு விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் வரும் அக். 6ஆம் தேதி (திங்கள்) அன்று திறக்கப்பட உள்ளது.

Schools Colleges Leave: தமிழ்நாட்டில் விடுமுறையா?

இதனால், ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு அக். 3ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை தினமாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துவிட்டதாக தகவல்களும் வேகமாக பரவின. ஆனால், அந்த தகவல் முற்றிலும் பொய் எனவும் அக்.3ஆம் தேதி அரசு பொது விடுமுறை அல்ல என தமிழ்நாடு அரசின் உண்மைச் சரிபார்ப்பகம் உறுதி அளித்தது. இருப்பினும் விடுமுறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடத்தில் உள்ளது.

Schools Colleges Leave: புதுச்சேரி அரசின் அறிவிப்பு

அந்த வகையில், தற்போது புதுச்சேரி அரசு மாணவர்களை குஷிப்படுத்தும் வகையில் முக்கிய அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதில் அக். 3ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான நாளை புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அளித்து புதுச்சேரி அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால் மாணவர்கள் சனிக்கிழமை வேலைநாளாக இல்லாதபட்சத்தில் திங்கட்கிழமை அன்றே பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு திரும்புவார்கள் எனலாம்.

Schools Colleges Leave: எதிர்பார்க்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் 

அதேநேரத்தில், நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மட்டும் புதுச்சேரி அரசு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. இதனால் வங்கிகள், அரசு அலுவலகங்கள் போன்றவை வழக்கம்போல் இயங்கும் என தெரிகிறது. புதுச்சேரி அரசின் இந்த அறிவிப்பால் தமிழ்நாடு அரசும் இதேபோல் நாளை விடுமுறை அறிவித்து விரைவில் அறிவிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க |அக்டோபர் 3ம் தேதி அரசு விடுமுறையா? தமிழக அரசு சொன்ன முக்கிய தகவல்!

மேலும் படிக்க | செந்தில் பாலாஜி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன? - முக்கிய சந்தேகத்தை எழுப்பிய அண்ணாமலை

மேலும் படிக்க | கரூர் சம்பவம்: செந்தில் பாலாஜி பதறுவது ஏன்...? அதிமுக அடுக்கும் கேள்விகள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Schools Colleges LeavePuducherryPooja holidaysTamil NewsSchools Colleges Holiday

Trending News