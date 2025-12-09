English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
புதுச்சேரி விஜய் கூட்டம்! துப்பாக்கியுடன் வந்த நபர்? உண்மையில் யார் இவர்?

Puducherry Tvk Vijay Meeting: புதுச்சேரி விஜய் பொதுக்கூட்டத்தில் துப்பாக்கியுடன் நுழைய முயன்றவர் கைது! உண்மையில் யார் இவர்? முழு விவரம் இதோ!

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 9, 2025, 01:12 PM IST
  • விஜயின் மக்கள் சந்திப்பு.
  • துப்பாக்கியுடன் வந்த நபர்.
  • புதுச்சேரி போலீசார் விசாரணை.

புதுச்சேரி விஜய் கூட்டம்! துப்பாக்கியுடன் வந்த நபர்? உண்மையில் யார் இவர்?

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற புதுச்சேரி மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு முன், கையில் துப்பாக்கியுடன் வந்த ஒருவரை போலீசார் கட்டுப்பாட்டு சோதனையின் போது தடுத்து கைது செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  இந்த நிகழ்வு, கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் விபத்துக்கு பிறகு விஜய் பங்கேற்கும் முதல் பெரிய பொதுக்கூட்டமாக இருந்ததால், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.

துப்பாக்கியுடன் வந்தவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்?

உப்பளம் எக்ஸ்போ மைதானத்தில் நடைபெறும் விஜயின் மக்கள் சந்திப்புக்கான நுழைவாயிலில், வழக்கமான போலீஸ் சோதனையின் போது ஒரு நபரிடம் இருந்து துப்பாக்கி மீட்கப்பட்டதாக புதுச்சேரி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.  அந்த நபர் தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த டேவிட் என்ற பெயருடையவர் எனவும், அவர் தவெக மாவட்ட செயலரின் தனிப்பட்ட பாதுகாவலராக (பாடிகார்டு) வேலை பார்த்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. துப்பாக்கி அவரது உடலில் மறைத்து வைத்திருப்பதை போலீசாரின் மெட்டல் ஸ்கேனர் சோதனை மூலமே கண்டறிந்ததாக கூறப்படுகிறது.  உடனடியாக அந்த துப்பாக்கி பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, டேவிட் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து விசாரணைக்காக காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்.  

மேலும் படிக்க |  அகவிலைப்படி 3% உயர்வு: முதலமைச்சருக்கு அரசு ஊழியர், ஆசிரியர் சங்கங்கள் நேரில் நன்றி!

சில முதற்கட்ட தகவல்கள் துப்பாக்கிக்கு உரிய லைசன்ஸ் இருப்பதாகசுட்டிக்காட்டினாலும், அது எதற்காக கூட்ட தளத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டதுன் நோக்கம் என்ன என்பதையே போலீசார் முழுமையாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் விஜய் மைதானத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே நடந்ததால், கூட்ட தளத்திலுள்ள ஏற்பாடுகளோ, அங்கு கூடியிருந்த பொதுமக்களோ உடனடியாக பாதிக்கப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.

கரூர் சம்பவத்துக்கு பிறகான கடும் பாதுகாப்பு பின்புலம்

சில மாதங்களுக்கு முன் கரூரில் நடந்த தவெக கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் விபத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம், இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் நேரடி பின்புலமாக இருந்தது. அந்த அனுபவத்திலிருந்து பாடம் கற்ற புதுச்சேரி நிர்வாகமும் போலீசும், இந்த கூட்டத்திற்கு முன்பே பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்டக் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அறிவித்திருந்தனர். உப்பளம் எக்ஸ்போ மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு 5,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என அதிகாரிகள் தெளிவாக அறிவித்திருந்தனர்.  தவெக அமைப்பு வழங்கிய க்யூஆர் கோடு கொண்ட அனுமதி பாஸ் வைத்திருப்பவர்களுக்கே நுழைவு அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும், பாஸ் இல்லாதவர்கள் எந்த சூழலிலும் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் போலீஸ் அறிவுறுத்தியது.

மேலும், கூட்ட நெரிசலில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்கள், முதியவர்கள், உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போன்றோர் வர வேண்டாம் என்றும் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை வெளியிடப்பட்டது.  புதுச்சேரி குடியிருப்பாளர்களுக்காகவே இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுவதால், தமிழ்நாடு அண்டை மாவட்டங்களிலிருந்து வரும் தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் வர வேண்டாம் எனவும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது.

கூட்டத் தளம் மற்றும் சூழ்நிலை

உப்பளம் எக்ஸ்போ மைதானத்தை சுற்றி அதிக அளவில் காவல்துறை, கமாண்டோ படை மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார் பதற்றமற்ற சூழ்நிலை நிலவச் செய்ய நீண்ட நேரமாகவே பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.  கூட்ட நெரிசலை கட்டுக்குள் வைக்க பல பகுதியாய் மைதானம் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கையில் மட்டுமே மக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதிகாரிகள் நிர்ணயித்த கட்டுப்பாடுகளை கடந்து சிலர் வேலியேறி உள்ளே நுழைய முயன்ற காட்சிகளும் வெளியே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதாக தொலைக்காட்சி செய்திகளில் வெளியாகின.  இதையடுத்து, கூடுதலாக போலீஸ் படை களமிறக்கப்பட்டதாகவும், நுழைவு வாயில்களில் சோதனை மேலும் கடுமைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாதுகாப்பு பற்றி எழும் கேள்விகள்

தவெக அரசியல் வளர்ச்சியை தொடர்ந்து, விஜய் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு பொதுக்கூட்டமும் பெரும் திரளினை ஈர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.  இந்நிலையில், அவரின் அருகாமையில் பாதுகாப்பு வீழ்ச்சி ஏற்படும் வகையில் துப்பாக்கியுடன் ஒருவர் வந்தது, அரசியல் கூட்டங்களுக்கு விதிக்கப்பட வேண்டிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்து புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. புதுச்சேரி போலீசார், இந்த சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்படுவதாகவும், ஆயுதத்தின் சட்டபூர்வ தன்மை, அது கொண்டு வரப்பட்ட நோக்கம், பின்னணி தொடர்புகள் ஆகியவை அனைத்தும் ஆராயப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.  அதே நேரத்தில், கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பொதுமக்களுக்கும், விஜய்யின் பாதுகாப்புக்கும் எந்த ஆபத்தும் இல்லை எனவும் போலீஸ் உறுதியளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்! 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு

