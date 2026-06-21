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பத்தாம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை... போக்சோ வழக்கில் ஆசிரியர் கைது: புதுக்கோட்டையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

TN Crime News: புதுக்கோட்டை அருகே அரசு பள்ளி மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட அதே அரசுப் பள்ளியின் உடற்கல்வி ஆசிரியர் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்து புதுக்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் துறையினர் நடவடிக்கை!

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:17 AM IST
பத்தாம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை... போக்சோ வழக்கில் ஆசிரியர் கைது: புதுக்கோட்டையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
Image Credit: PT Teacher Arrested in POCSO at Pudukkottai (Photo: Representative)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை... போக்சோவில் ஆசிரியர் கைது: புதுக்கோட்டையில் அதிர்ச்சி
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