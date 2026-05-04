தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: புதுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

புதுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் தலைநகராகவும், அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாகவும் விளங்குவது புதுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 180). கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் இந்தத் தொகுதியை திமுகவே கைப்பற்றியுள்ளது. ஆளும் திமுக கட்சி தற்போதைய 2026 தேர்தலிலும் தனது சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ-வான டாக்டர் வை. முத்துராஜாவை மீண்டும் களமிறக்கியுள்ளது. அதிமுக கூட்டணியில் இந்தத் தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு (BJP) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக சார்பில் என். ராமச்சந்திரன் வேட்பாளராகப் போட்டியிடுகிறார். இம்முறை திமுக, பாஜக மற்றும் புதிய வரவான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகிய கட்சிகளிடையே போட்டி நிலவுகிறது.
புதுக்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று புதுக்கோட்டை தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
புதுக்கோட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): டாக்டர் வை. முத்துராஜா
அதிமுக கூட்டணி (BJP): என். ராமச்சந்திரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எழிலரசி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே.எம். ஷெரீப்
புதுக்கோட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் புதுக்கோட்டை தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK) வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: முத்துராஜா (திமுக) - 85,802 வாக்குகள் (47.70%)
இரண்டாம் இடம்: கார்த்திக் தொண்டைமான் (அதிமுக) - 72,801 வாக்குகள் (40.47%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் முத்துராஜா, தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் தொண்டைமானை 13,001 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
