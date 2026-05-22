/அதிர்ந்த புதுக்கோட்டை.. நடுரோட்டில் 17 வயது சிறுவன் கொடூர கொலை.. பகீர் பின்னணி!

Pudukkottai Crime News: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 17 வயது சிறுவன் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொலை வழக்கில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதற்காக வந்த சிறுவன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Pudukkottai Crime News: தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இதனை தடுக்க கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, புதுக்கோட்டையில் 17 வயது சிறுவன் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பெருமநாடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த முருகேசன் மகேஸ்வரி தம்பதியரின் மகன் அன்புச்செல்வன் (17). இவர் ஐடிஐ முடித்துவிட்டு ஓசூரில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். கடந்த 2024ம் ஆண்டு அதே ஊரைச் சேர்ந்த உறவினரான சத்யராஜ்க்கும் அன்புச்செல்வனின் தாய் மாமாவான முருகானந்தத்திற்கும் பேவர் பிளாக் கல் பதிப்பதில் ஊதியம் பிரிப்பதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது.
இவர்கள் இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில் தாய் மாமா முருகானந்தத்திற்கு ஆதரவாக சிறுவன் அன்புச்செல்வன் சென்று இருவரும் சேர்ந்து சத்யராஜை தாக்கினர். இதில் படுகாயமடைந்த சத்யராஜ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், ஒரு வாரம் கழித்து சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் கொலை வழக்காக பதிவு செய்யப்பட்டது. அன்புச்செல்வன் மீதும் அவரது தாய்மாமாவான முருகானந்தம் மீதும் வழக்கு பதியப்பட்டது..
கொலை வழக்கில் அன்புச்செல்வன் இருந்ததால் அவரது பெற்றோர் அவரை இங்கு இருந்தால் பிரச்சனை ஏற்படும் என்பதற்காக ஓசூருக்கு அனுப்பி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் இந்த வழக்கின் விசாரணைக்காக ஓசூரில் இருந்து பத்து நாள் விடுமுறையில் நேற்று சொந்த ஊருக்கு அன்புச்செல்வன் வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
நேற்று இரவு அன்புச்செல்வனின் பைக்கை அவரது நண்பர்கள் வாங்கிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அந்த பைக்கை அன்புச்செல்வன் கேட்டபோது பெருமாநாடு பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் அருகே வந்து எடுத்து செல்லவும் என்று அவரது நண்பர்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. பைக்கை எடுக்க அன்புச்செல்வன் பெருமாநாடு டாஸ்மாக் அருகே சென்ற போது அவரை சுற்றி வளைத்த அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் அவரை சரமாரியாக வெட்டினர்.
இதில் தலையிலும், கைகளிலும் பலத்த காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இந்த தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அன்னவாசல் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு அன்புச்செல்வனின் உடலை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
மேலும் சிறுவன் அன்புச்செல்வன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவரது நண்பர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா? ஏற்கனவே அன்புச்செல்வன் கொலை வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில் அந்த வழக்கின் முன்விரோதம் காரணமாக அன்புச்செல்வன் படுகொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதும் காரணமா என்பது குறித்து அன்னவாசல் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், சிறுவன் கொலை வழக்கில் சிலரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.