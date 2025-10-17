விஜய்யின் கால் கிடைக்காதா? அலையும் அதிமுக.. பழனிசாமியை சாடிய புகழேந்தி!

இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புகழேந்தி, மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மணம் உண்டு என்ற பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா சொன்னது போல இன்றைக்கு சட்டமன்றத்திலே இன்றைய ஆளும் கட்சியினர் புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் புகழை போற்றி பேசுவதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு இயக்கம் 54வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்து வெற்றிவாவை சூடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் ஒரு நல்ல நோக்கில் இன்றைய தினம் ஓசூரில் புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
அடுத்த ஆண்டு 55 வது ஆண்டில் இந்த இயக்கம் இருக்குமா என்ற கேள்விக்குறி எழுப்பப்பட்டு தொய்வான நிலைமைக்கு போய்க்கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆட்சியை நம்மிடம் ஒப்படைத்து சென்றவர்களுக்கு துரோகம் இழைத்து பழனிச்சாமி எல்லோரையும் சேர விடமாட்டேன் என்று சொல்லி பிடிவாதம் பிடித்து இந்த இயக்கத்தை உடைத்து பல அணிகளாக செயல்பட்டு ஒருவரை நாம் பார்க்க முடிகிறது.
பழனிசாமி கட்சியிலிருந்து தூக்கி எறியப்படுவார்
ஆகவே அவர் ஒற்றுமைக்கு வரவில்லை என்று சொன்னால் தொண்டர்கள் இடத்திலே ஒரு மாபெரும் புரட்சி வெடிக்கும். இனி வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. பல மாறுதல்கள் ஏற்படும். இது தொடர்ந்தால் பழனிசாமி தலைமையில் நீடிக்க முடியாது. உண்மையை கூற வேண்டும் என்றால் வரும் தேர்தலில் பழனிசாமி தலைமையில் போட்டியிடுவதற்கு யாரும் வர மாட்டார்கள். அங்கு அனைவருமே உழவு பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் வெளியில் சென்று விடுவார்கள். எங்கே போவது என்று இடம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர் வேறு ஒரு கட்சியின் கொடியை பார்த்து இதோ கொடி பறக்கிறது பிள்ளையார் சுழி போட்டாச்சு. அப்போ நம்ம தலைவர் கொடுத்த கொடி என்ன ஆச்சு. என்பதையெல்லாம் அவர் மறந்துவிட்டார். ஆகவே அடுத்த ஆண்டில் இதே நாளில் இந்த இயக்கம் ஒற்றுமை இல்லாமல் போகுமேயானால் முழுவதுமாக அழிந்து போய் விடுகின்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கிக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் தொண்டர்கள் நாங்கள் விடமாட்டோம். ஒரு புரட்சி வெடிக்கும். பழனிசாமி கட்சியிலிருந்து தூக்கி எறியப்படுவார். கட்சியை எப்படி நடத்திச் செல்ல வேண்டும் என்பதை தொண்டர்கள் முடிவு செய்வார்கள்.
அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என பலரும் பேசி வருகிறார்கள் ஆனால், அனைவரும் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள். எல்லோரும் பிஜேபி என்ற கட்சிக்கு அடிமையாகி பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கேயாவது யாராவது கால் கிடைக்குமா, உதவுவார்களா என்று அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கி விட்டார். பிஜேபி கொடியை தூக்கிக்கொண்டு அந்த தலைவர்களுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் உட்பட அனைவருமே ஆர்எஸ்எஸ் நூற்றாண்டு விழாவில் கலந்து கொள்வது. பிஜேபியை பக்கத்திலே வைத்துக்கொண்டு.
அலையும் அதிமுக
விஜயின் கால் கிடைக்குமா என்று அழைக்கின்ற நிலையை இன்று ஏற்படுத்தி விட்டார்கள். விஜய் வெளியே வருவாரா அவரது கால் கிடைக்குமா. அதில் விடலாமா என்று... இவ்வளவு மோசமான ஒரு நிலைமையை உருவாக்கி வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற மனிதன் பழனிச்சாமி. அவர் திருந்த வேண்டும், எனக்கும் பழனிச்சாமிக்கும் தனிப்பட்ட பகை ஏதுமில்லை. ஏனென்றால் இந்த இயக்கம் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் உண்டு வாழ்வு. அதுதான் புரட்சித் தலைவருக்கும் அம்மாவுக்கும் நாம் செய்கின்ற நன்றி கடனாக இருக்கும். ஆகவே அதை செய்வதற்கான காலம் இன்னும் கடந்து போகவில்லை. பழனிசாமிக்கு புத்தி வந்தால் அது நடக்கும். புத்தி வரவில்லை என்றால் அவர் அரசியல் இருந்து ஒதுக்கப்படுவார்.
களைகள் எல்லாம் அகற்றப்பட வேண்டும் என்றால் பிஜேபியை அகற்றிவிட்டு விஜய் உள்ளே வரவேண்டும் என நினைக்கிறார் போல தெரிகிறது.... என விமர்சித்த அவர், அந்தக் களை பிஜேபி தான் என அவர் கூறுவார். நேரத்திற்கு ஏற்றார் போல மாறி பேசுவது அவருடைய தொழிலாக ஆகிவிட்டது. அவர் பிஜேபியை தான் களை என்று குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் என்று நான் கூறுகிறேன்.
ஒரு பயிரை நன்கு வளர்த்து அதை அறுவடை செய்து அது ஒரு விவசாயி கொண்டாடுவதைப் போலத்தான் இந்த இயக்கத்தை ரத்தம் சிந்தி உழைத்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். களைகள் எல்லாம் இவர் கட்டிய களைகள் தான். ஆகவே அவர் தினமும் இந்த கட்சியை கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் சொன்ன களை என்பது பிஜேபியாக கூட இருக்கும். அவர்களுக்கு முதுகில் குத்த பார்ப்பார். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என அவர் தெரிவித்தார்.
பாஜக பேசியதால் அமைதியாக இருக்கிறார்
செங்கோட்டையனை பொறுத்தவரையில் அவர் ஒரு அமைதியான நல்ல தலைவர். அம்மா வழியிலே வந்த அமைதியான தலைவர் அவர், என்ன செய்வது என புரியாமல் இடையில் பிஜேபி அழைத்து பேசியதாலயே அவர் சற்று அமைதியாக இருப்பதை மட்டுமே என்னால் பார்க்க முடிகிறது. எனவே யாரும் அமைதியாக இருப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை. அவர் அமைதியாக இருப்பதனால் ஆட்சிக்கு வந்து விடுவோம் என கூறினார், அதை நான் ஒப்புக்கொள்வேன். இங்கு அமைதி காக்க வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை. அநியாயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தட்டி கேட்பதற்கு அனைத்து தலைவர்களும் முன் வரவேண்டும். இவர்கள் ஒதுங்குகிறார்கள் நாங்கள் ஒதுங்க தயாராக இல்லை என திட்டவட்டமாக அவர் தெரிவித்தார்.
