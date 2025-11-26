ரேபிஸ் நோய் : 5 லட்சம் பேரை கடித்த நாய்கள்- தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : இந்தியா முழுவதும் நாய் கடியால் ஏற்படும் ரேபிஸ் நோய் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. உலகிலேயே ரேபிஸ் நோயால் இறப்பவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கையில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டிலும் இப்பிரச்சனை அதிகரித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் இதுவரை 5.25 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் நாய்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இந்த ஆண்டில் ரேபிஸ் நோயால் 28 இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. எனவே, இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் நாய் கடித்தால் என்ன வழிமுறைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
நாய் கடித்தால் பொதுமக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
காயத்தை உடனடியாக சுத்தம் செய்தல் நாய் கடித்தவுடன், காயம்பட்ட இடத்தை ஓடும் குழாய்த் தண்ணீரில் சோப்பு (soap) பயன்படுத்தி குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு நன்கு கழுவ வேண்டும். இது மிகவும் முக்கியமான முதல் உதவி ஆகும். காயத்தை சுத்தம் செய்த பிறகு, தாமதிக்காமல் உடனடியாக அரசு மருத்துவமனை அல்லது ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்குச் சென்று மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
ரேபிஸ் தடுப்பூசி (ARV) கட்டாயம்:
நாய் கடித்த அனைவரும் கட்டாயம் ரேபிஸ் தடுப்பூசியின் (Anti-Rabies Vaccine ARV) அனைத்து தவணைகளையும் செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக, இந்தத் தடுப்பூசி 4 தவணைகளாக செலுத்தப்படும். மருத்துவர் பரிந்துரைத்த நாட்களான 0, 3, 7, 28 ஆகிய நாட்களில் தவறாமல் அனைத்து தடுப்பூசிகளையும் செலுத்த வேண்டும்.
இம்யூனோகுளோபுலின் (RIG): காயம் ஆழமாகவோ அல்லது இரத்தக் கசிவுடனோ இருந்தால்(Category II), மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி ரேபிஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் (Rabies Immunoglobulin RIG) மருந்தை காயத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
முழுமையான சிகிச்சை அவசியம்:
ஒரு தவணை மட்டும் போட்டுக்கொண்டு சிகிச்சையை நிறுத்தக் கூடாது. முழுமையான தடுப்பூசி செலுத்துவதன் மூலமே ரேபிஸ் நோயில் இருந்து 100% பாதுகாப்பு பெற முடியும். மேலும், ரேபிஸ் தடுப்பூசி முழுவதுமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போதும், இறுதி தவணைக்குப் பிறகு சில நாட்களுக்கும், மது அருந்துவதைத் தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது. ஏனெனில், மது அருந்துவது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலவீனப்படுத்தி, தடுப்பூசியின் செயல்திறனைக் குறைக்கக் கூடும்.
கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தல்
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் போதுமான நாய்கடி தடுப்பூசி மருந்துகள் உள்ளது. வீட்டு நாய்கள் கடித்தாலும் ஆபத்து உள்ளது. எனவே செல்லப்பிராணிகள் கடித்தாலும் தடுப்பூசி போடுவதில் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம் எனவும் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
