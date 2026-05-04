தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Radhapuram Election Result 2026: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ராதாபுரம் (Radhapuram) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 07:27 AM IST
  • ராதாபுரம் தேர்தல் முடிவுகள் 2026.
  • ராதாபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • ராதாபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ராதாபுரம் தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 228வது தொகுதியாகும். 

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் தென்முனையில் அமைந்துள்ளது ராதாபுரம் தொகுதி. ராதாபுரம், வள்ளியூர், பணகுடி, கூட்டப்புளி, கூடங்குளம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களை உள்ளடக்கிய பகுதியாகும். கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் மற்றும் அதிகபடியான காற்றாலைகள் இங்கு உள்ளன. நாடார், மீனவர், தேவர், யாதவர், பட்டியலினத்தவர், இஸ்லாமியர்கள் கணிசமாக உள்ளனர். 

ராதாபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) ராதாபுரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ராதாபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): அப்பாவு (தற்போதைய எம்எல்ஏ)

பாஜக (BJP): பாலகிருஷ்ணன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கிரிஜா தாமரைபாண்டியன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சதிஷ் கிறிஸ்டோபர்

ராதாபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,21,596
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,25,442
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 23
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,47,061

ராதாபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 80.03% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 11% அதிகம்).

ராதாபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: அப்பாவு (திமுக) - 82,331 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ஐ.எஸ். இன்பதுரை (அதிமுக) - 76,406 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஜேசு தாசன் - 19,371 வாக்குகள்

ராதாபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ராதாபுரம் தொகுதியில் 69.31% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

