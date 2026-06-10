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விஜய்யுடன் இல்லை.. அண்ணாமலையுடன் கைகோர்க்கும் ராகவா லாரன்ஸ்! ஜூன் 12 முக்கிய அறிவிப்பு

Raghava Lawrence Political Move Update: பாரதிராஜாவின் மறைவால் தனது அரசியல் மற்றும் வாழ்க்கை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை ஜூன் 11-லிருந்து ஜூன் 12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ள நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், விஜய்யின் 'தவெக' கட்சியில் இணைவாரா அல்லது அண்ணாமலையின் 'We the leaders' இயக்கத்தில் இணைந்து திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 10, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:04 PM IST
விஜய்யுடன் இல்லை.. அண்ணாமலையுடன் கைகோர்க்கும் ராகவா லாரன்ஸ்! ஜூன் 12 முக்கிய அறிவிப்பு
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R Balaji

R Balaji

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