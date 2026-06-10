/விஜய்யுடன் இல்லை.. அண்ணாமலையுடன் கைகோர்க்கும் ராகவா லாரன்ஸ்! ஜூன் 12 முக்கிய அறிவிப்பு

Raghava Lawrence Latest News: பாஜகவில் இருந்து விலகி அண்ணாமலை தனது We the leaders என்ற இயக்கத்தை அக்ட்டிவ் ஆக்கி உள்ளார். அதில் பலரும் இணைந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் அண்ணாமலையுடன் கைகோர்க்க உள்ளார் என்ற தகவல்கள் உலா வருகின்றன. அவர் விஜய்யின் தவெக கட்சியில் இணைவார் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், இத்தகவல் ரசிகர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைத்தளத்தில் பேசும்பொருளாக இருந்து வருகிறார். காரணம், அவரின் நெருங்கிய நண்பரான முதலமைச்சர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியில் இணைய உள்ளார் என்றும் விஜய் ராஜினாமா செய்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியிடப் போகிறார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அவர் விஜய்யுடன் இருக்கும் AI புகைப்படம் ஒன்றும் வைரலாகி வந்தன.
இதற்கிடையில், நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் இது தொடர்பான ஓர் அறிவிப்பை அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டார். அவருடைய அம்மாவுடன் இருக்கும் புகைப்படத்துடன் கூறிய பதிவை வெளியிட்டு கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். அதாவது, நான் திருச்சி கிழக்குத் தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்த செய்தி பல்வேறு ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது.
எனது ஊடக நண்பர்கள் அனைவரும் தொலைபேசியில் என்னை தொடர்புகொண்டு, இதுகுறித்து விளக்கம் கேட்டு என்னை சந்திக்க கோருகின்றனர். இதனால் இதற்கு நான் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று உணர்கிறேன். நான் தற்போது 'பென்ஸ்' படத்திற்காக படப்பிடிப்பில் மும்முரமாக இருக்கிறேன், எனது படப்பிடிப்பு 10ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.
என் தாயாரின் ஆசீர்வாதங்களுடன், என் வாழ்க்கை தொடர்பான ஒரு முக்கிய முடிவு, வரும் 11ஆம் தேதி, வியாழக்கிழமை காலை 9:30 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்.
ராகவா லாரன்ஸின் இந்த பதிவு அரசியல் களம் மட்டுமல்லாமல் சினிமா துறையிலும் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ரசிகர்கள் பலரும், அவர் தவெகவில் இணைவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது என கூறி வந்தனர். அதேபோல் அவர் தவெக கட்சியின் துண்டுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தையும் அவரது ரசிகர்கள் வைரல் செய்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில், நேற்றில் இருந்து ராகவா லாரன்ஸ் அண்ணாமலையின் இயக்கத்தில் இணைய போகிறார் என்ற மற்றொரு தகவல் வெளியாகி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ராகவா லாரன்ஸ் திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட ஆலோசித்து வருகிறாராம். அதேசமயம் அண்ணாமலையும் கட்சி தொடங்கி இடைத்தேர்தலில் ஆழம் பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பதாக தெரிகிறது. இதற்காக திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெருந்துறை தொகுதிகளை தேர்வு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதாவது பெருந்துறை தொகுதியில் அண்ணாமலையும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ராகவா லாரன்ஸும் போட்டியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாம்.
நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் தனது அரசியல் எண்ட்ரி தொடர்பான ஊகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க ஜூன் 11 ஆம் தேதியை குறித்திருந்தார். இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 10) திடீரென இயக்குநர் பாரதிராஜா காலமானார். இதன் காரணமாக ஜூன் 12 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு தனது முடிவை அறிவிப்பதாக ராஜகவா லாரன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Hi everyone,— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) June 10, 2026
I had earlier informed you that I would be making an important life decision announcement on Thursday, the 11th, at 9:30 AM.
The industry is currently mourning the passing of Bharathiraja sir. This loss feels deeply personal, like losing a member of the family.… pic.twitter.com/eNfEG6LxRr
இது தொடர்பாக எஸ்க் பக்கத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, அனைவருக்கும் வணக்கம், வரும் வியாழக்கிழமை, 11 ஆம் தேதி, காலை 9:30 மணிக்கு எனது வாழ்க்கை குறித்த ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடவிருப்பதாக நான் முன்னரே உங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தேன்.
தற்போது திரையுலகம் பாரதிராஜா சாரின் மறைவால் துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது. இந்த இழப்பு, என்னை பெரிதும் பாதித்துள்ளது. எனது குடும்பத்தில் ஒருவரை இழந்ததுபோல் உணர்கிறேன். பாரதிராஜா சாருக்கும், சினிமாவுக்கு அவர் ஆற்றிய அளப்பரிய பங்களிப்புக்கும் மரியாதை செலுத்தும் விதமாக, எனது அறிவிப்பை ஒத்திவைக்க முடிவு செய்துள்ளேன். இப்போது, வரும் வெள்ளிக்கிழமை, 12 ஆம் தேதி, காலை 10:00 மணிக்கு அந்த அறிவிப்பை வெளியிடுவேன். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.