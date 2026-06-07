/திருச்சி கிழக்கில் ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியா? அவரே கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்!

முதலமைச்சர் விஜய் ராஜினாமா செய்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. அதில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் யார் போட்டியிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரது மத்தியிலும் இருந்து வரும் நிலையில், அங்கு ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியிடுகிறார் என்ற தகவல் கடந்த சில நாட்களாக உலா வந்துக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், இது தொடர்பாக நடிகர் ராகவா லாரன்ஸே எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டிருக்கும் எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டிருப்பதாவது, அனைவருக்கும் வணக்கம், நான் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதித் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதாகப் பல்வேறு ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.
இது குறித்து விளக்கம் கேட்பதற்காக எனது ஊடக நண்பர்கள் பலரும் தொலைபேசி வாயிலாக என்னை தொடர்பு கொண்டு வருகின்றனர்; நேரில் சந்திக்கவும் விருப்பம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த வதந்திகள் தற்போது பெரிய அளவில் பரவி வருவதால், இதற்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டியது எனது கடமை என்று கருதி இந்த அறிவிப்பை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.
நான் தற்போது Benz திரைப்படப் படப்பிடிப்பில் பிஸியாக இருக்கிறேன். எனது படப்பிடிப்பு அட்டவணை வரும் 10 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. எனவே, எனது தாயாரின் ஆசியுடன், எனது வாழ்க்கை சார்ந்த ஒரு முக்கியமான முடிவு வரும் 11 ஆம் தேதி, வியாழக்கிழமை காலை 9:30 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் திருப்பங்கள் நிறைந்ததாக இருந்து வருகின்றன. அரசியலில் எது வேண்டுமானாலும் நடைபெறும் என்பதற்கு இத்தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம். விஜய்யின் தவெக ஆட்சி அமைத்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலம் ஆகப்போகிறது. அதில் ஒவ்வொரு நாளும் அரசியலில் ஏதேனும் ஒரு திருப்பங்கள் அரங்கேறி கொண்டே இருக்கின்றன.
அந்த வகையில், விஜய் ராஜினாமா செய்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நடிகை த்ரிஷா, முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி இறையன்பு ஆகியோர் போட்டியிடப்போவதாக பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வந்தன. இந்த சூழலில்தான், இந்த வரிசையில் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸும் இணைந்தார். கடந்த சில நாட்களாக ராகவா லாரன்ஸ் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வந்தது.
இந்த நிலையில், அந்த தகவலை மேலும் சூடுபிடிக்க வைக்கும் விதமாக அவரின் இந்த பதிவு அமைந்திருக்கிறது. அவர் ஜூன் 11 ஆம் தேதி தனது வாழ்க்கையில் முக்கிய முடிவை எடுக்க போவதாக தெரிவித்திருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.