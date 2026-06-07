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திருச்சி கிழக்கில் ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியா? அவரே கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்!

Raghava Lawrence on Trichy East Bypoll Rumours: திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தான் போட்டியிடுவதாக பரவும் வதந்திகளுக்கு விளக்கமளித்துள்ள நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், இதுகுறித்த தனது வாழ்வின் முக்கிய முடிவை ஜூன் 11 அன்று வெளியிடப்போவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:41 PM IST
திருச்சி கிழக்கில் ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியா? அவரே கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்!
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R Balaji

R Balaji

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திருச்சி கிழக்கில் ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியா? அவரே கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்!
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