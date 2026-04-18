'ஸ்டாலினை மோடியால் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது...' ராகுல் காந்தி கொடுத்த நாக்அவுட் பஞ்ச்

Rahul Gandhi Speech Latest News Updates: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரம் வரும் ஏப். 21ஆம் தேதி நிறைவடைய உள்ள நிலையில், மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் முன்னாள் தேசிய தலைவருமான ராகுல் காந்தி இன்றுதான் (ஏப்ரல் 18) முதல்முறையாக பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
ராகுல் காந்தியன் இன்றைய பரப்புரை
டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த ராகுல் காந்தி, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரிக்கு சென்று பரப்புரை செய்தார். அங்கிருந்து ராணிப்பேட்டை மாவ்டடம் சோளிங்கரில் பரப்புரை பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். தொடர்ந்து திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார்.
ராகுல் காந்தி இன்றுதான் முதல்முறை தமிழக தேர்தல் பரப்புரைக்கு வருகிறார் என்றாலும், இன்றும் கூட முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் உடன் கூட்டு பரப்புரையில் ஈடுபடவில்லை. அடுத்து ராகுல் காந்தி வரும் திங்கட்கிழமை (ஏப்ரல் 20) அன்றும் தமிழகத்திற்கு பயணம் செய்ய உள்ளார்.
சதித்திட்டம் முறியடிப்பு
திருவள்ளூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டபோது ராகுல் காந்தி, "பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுடன் இணைத்து தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்க பாஜக சதித்திட்டம் தீட்டியது. அதை நாம் போராடி முறியடித்தோம்.
தமிழ்நாட்டு மக்களின் மீதும், தமிழ் மொழியின் மீதும் அன்பு அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. நான் தமிழ்நாட்டில் பிறக்காவிட்டாலும் என் குடும்பம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வராவிட்டாலும் தமிழ் மண்ணை சேர்ந்தவனாகவே உணர்கிறேன். தமிழர்கள் யார் என்பதை பாஜக சரியாக புரிந்துகொள்ளவில்லை.
பிறகு தான் தேர்தல்...
பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் ஒருபோதும் தமிழ் மொழி, பண்பாடு, கலாசாரத்தை தொட முடியாது. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அதிமுக அழிந்துவிட்டது. இப்போது இருப்பது வெறும் முகமூடிதான். அது பாஜகவினுடையது.
பெரியாரின் சிந்தனைகளை தத்துவங்களை தகர்க்க பாஜகவும், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பும் சதி செய்கிறது. அவரின் சமூக நீதிக் கொள்கைகளை அழிக்கப்பார்க்கிறார்கள். முதலில் கொள்கைக்கான போர் பிறகுதான் அரசியல்" என பேசியிருந்தார். பொன்னேரியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை குறிப்பிட்டு ராகுல் காந்தி பேசவே இல்லை.
உண்மையை குழித்தோண்டி புதைக்கிறார்கள்
இந்நிலையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அடுத்த பாண்டியநல்லூர் பகுதியில் உள்ள திடலில், சோளிங்கர் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் ஏ.எம்.முனிரத்தினம், ஆற்காடு திமுக வேட்பாளர் கே.எல்.ஈஸ்வரப்பன், ராணிப்பேட்டை திமுக வேட்பாளர் ஆர்.காந்தி, அரக்கோணம் விசிக வேட்பாளர் எழில்கரோலின் ஆகியோரை ஆதரித்து இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய ராகுல் காந்தி, "இந்த தேர்தல் மூலம் தமிழகத்திற்குள் ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக நுழைய முயலும். இந்த தேர்தல் மூலம் மக்கள் அதனை அனுமதிக்க கூடாது. நேற்று நரேந்திர மோடி, அமித்ஷா நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை சட்டம் கொண்டுவர முயன்றனர். ஆனால் முறியடித்துவிட்டோம். நாடாளுமன்றத்தில் பெண் இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வருவதாக சொல்கிறார்கள். உண்மை என்னவெனில் உண்மையை குழிதோண்டி புதைக்கிறார்கள்.
எல்லா மாநிலங்களும் அடங்கியது இந்தியா
தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றி அமைக்க நினைக்கிறார்கள். தமிழகத்தையும், வடகிழக்கு மாநிலத்தையும் ஒடுக்க பார்க்கிறார்கள். நரேந்திர மோடி ஏற்கெனவே சட்டத்தை ஒடுக்கி விட்டார்.
எல்லா மாநிலங்களும் அடங்கியது இந்தியா. எல்லா மாநிலங்களுக்கும் குரல் கொடுக்கும் உரிமை உள்ளது. எல்லா மொழியும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு மாநில வரலாறு, கலாச்சாரம், பண்பாடு, பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் தமிழகத்தின் அடையாளத்தை அழிக்க நினைக்கிறது பாஜக.
பாஜக பிரதமர் ஒரு நாடு, ஒரு தேர்தல், ஒரு மொழி என்கிறார். ஆனால் இந்தியா அப்படி இல்லை. பல மொழிகளை சார்ந்தது இந்தியா. மொழிகளால் பிணைக்கப்பட்டது இந்தியா. தமிழ் சாதாரண மொழி அல்ல. தமிழ் மொழியை நேசிக்க காரணம் தமிழ்நாட்டிற்கு தாய் ஆகும். தமிழ் மொழியை தாக்க பிரதமருக்கு எவ்வளவு தைரியம் வேண்டும்... உண்மையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை" என்றார்.
Delimitation was a clear attempt by the BJP to reduce the representation of Tamil Nadu, the Southern states, and the Northeast in Parliament.
We stopped it in Parliament and defeated this attack on the idea of India.
INDIA Alliance will always protect Tamil identity - and… pic.twitter.com/YUvk70bLoy
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 18, 2026
ஸ்டாலின் குறித்து ராகுல் காந்தி
இந்நிலையில், பொன்னேரியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் குறித்து பேசாமல் இருந்ததை, சோளிங்கரில் ராகுல் காந்தி திருத்திக்கொண்டார். ராகுல் காந்தி பேசியதாவது, "சகோதரர் ஸ்டாலினுடன் நாங்கள் கூட்டணி வைத்துள்ளோம். நமது கூடடணி பாஜகவின் பாஜகவின் சதிகளை தடுத்து நிறுத்தும். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை பிரதமர் மோடியால் ஒருபோதும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது" என பேசியிருந்தார்.
சகோதரர் என குறிப்பிட்ட ராகுல்
ஸ்டாலினுக்கும், ராகுல் காந்திக்கும் பிரச்னை இருக்கிறது என்றும் கடந்தாண்டு ஸ்டாலின் பிறந்தநாளுக்கு 'சகோதரர்' என ராகுல் காந்தி பதிவிட்டதாகவும், இந்தாண்டு அந்த சகோதரர் மிஸ்ஸாகிவிட்டது என்றும் பாஜகவின் அண்ணாமலை போன்ற விமர்சித்து வந்தனர். இந்நிலையில், மேடையில் ஸ்டாலினை சகோதரர் என ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டு பேசியதும் கவனிக்கத்தக்கது.
திமுக - காங்கிரஸ் உறவில் கசப்பா?
திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அதற்கு முன் ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு என காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் இருந்தே திமுகவுக்கு எதிரான கலகக் குரல்கள் எழுந்தன. தொகுதி பங்கீடு, தொகுதிகள் தேர்வு என அனைத்திலும் இழுபறி இருந்தது. திமுக - காங்கிரஸ் உறவு கசந்துவிட்டதாக பேசப்பட்டது.
ராகுல் காந்தியின் ஆதரவாளர்களாக அறியப்படும் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியோரே திமுகவுக்கு எதிராக பேசி வந்தனர். அதிலும் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி தவெக உடன் நெருக்கம் காட்டினார். தலைமை சொல்லியே விஜய்யுடன் பேசியதாகவும் சமீபத்தில் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி பேசியிருந்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறை தமிழகத்தைப் பாதிக்காது: சேலம் பிரச்சாரத்தில் இபிஎஸ்
மேலும் படிக்க | மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா: என்ன நடந்தது என்பதைக் கூர்ந்து கவனிங்க? - ஸ்டாலின் போட்ட ஸ்பெஷல் பதிவு
மேலும் படிக்க | ஜம்மு காஷ்மீர் போல தமிழகத்தையும் 3 யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்க திட்டம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!