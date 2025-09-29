English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய்க்கு தைரியம் சொன்ன ராகுல் காந்தி.. 13 நிமிடம் அப்படி என்ன பேசினார்?

Rahul Gandhi Spoke To Vijay: கரூர் துயர சம்பவத்தை அடுத்து தவெக தலைவர் விஜய்யிடம் நாடாளுமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தொலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசி இருக்கிறார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:27 PM IST
  • கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்
  • வீஜய்யிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி
  • முழு விவரம்

விஜய்க்கு தைரியம் சொன்ன ராகுல் காந்தி.. 13 நிமிடம் அப்படி என்ன பேசினார்?

Karur Stampede: நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வருகிறார். இதுவரையில் இரண்டு மாநாடுகளை நடத்திய விஜய் கடந்த இரண்டு வாரத்திற்கு முன்பு தனது பிரச்சார பயணத்தை தொடங்கினார். வாரம்தோறும் சனிக்கிழமை மக்களை சந்திப்பதாக திட்டமிட்டு திருச்சி, அரியலூர், நாகப்பட்டிணம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட விஜய், நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 27) நாமக்கல் மற்றும் கரூரில் பிரச்சாரம் செய்தார். 

இதில் கரூரில் பேசிய போது, கூட்ட நெரிசலில் 40 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இறந்தவர்களில் 9 பேர் குழந்தைகளாக உள்ள நலையில், இச்சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கி உள்ளது. மேலும், இதுவரையில் அரசியல் வரலாற்றில் இப்படி ஒரு சம்பவம் அரங்கேறியது இல்லை என்றும் சொல்லப்படுகிறது. 

உடனே சென்னை சென்ற விஜய்

இச்சம்பவம் நடத்த அன்று இரவோடு இரவாக தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், கரூர் மருத்துவமனை விரைந்தார். அங்கு சென்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்ததோடு, அரசு சார்பில் ரூ. 10 லட்சம் வழங்கப்படும் என அறிவித்தார். தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், போலீசாரிடம் கரூர் மருத்துவமனைக்கு வருவதாக கேட்டதாகவும் இல்லை வேண்டாம் நீங்கள் இங்கிருந்து கிளம்பி விடுங்கள் என அவர்கள் கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனாலேயே விஜய் நேரடியாக சென்னை சென்றதாக கூறப்படுகிறது. 

அதேபோல், விஜய் தன்னை யாரும் சந்திக்க வேண்டாம் என்றும் மன உளச்சலில் அவர் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், என்னதான் இருந்தாலும், அவர் குறைந்தபட்சம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து இரங்கல் தெரிவித்திருக்கலாம், அதேசமயம் அவர் 12 மணிக்கு வந்துவிடுவார் என சொல்லிவிட்டு 7 மணி நேரம் தாமதமாக வந்தது தவறு. எனவே அவரே கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என பலரும் கூறி வருகின்றனர். 

விஜய்யிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி

இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய்யிடம் நாடாளுமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தொலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசி இருக்கிறார். அவர் விஜய்யிடம் சுமார் 13 நிமிடங்கள் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. அவர் விஜய்-க்கு ஆறுதல் தெரிவித்ததாகவும் தைரியமாக இருங்கல் இதை எல்லாம் கடந்து வர வேண்டும். எனவே வெளியே வாருங்கள். களத்திற்கு திரும்புங்கள் என என்றும் கூறி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், கரூரில் என்ன நடந்தது என்றும் அவரிடம் கேட்டறிந்ததாகவும் காங்கிரஸ் வாட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றனர். 

வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த விஜய்

இந்த சூழலில் நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் நேற்று அதிகாலை வீட்டுக்குள் சென்றவர், தற்போது சுமார் 34 மணி நேரம் கழித்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறார். அவர் பணையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்றதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

மேலும் படிக்க: "கரூர் மக்களின் அழுகுரலை கடந்து செல்ல வழியின்றி தவிக்கிறேன்" - ஆதவ் அர்ஜுனா!

மேலும் படிக்க: Karur Incident: கரூர் கூட்ட நெரிசல்! விபத்தா? திட்டமிட்ட சதியா? உண்மை என்ன!

