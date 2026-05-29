/ரூ.19,900 சம்பளத்தில் ரயில்வே வேலை.. 11 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்கள்! உடனே விண்ணப்பிங்க

மத்திய ரயில்வே துறையில் 11,127 அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் காலியிடங்களுக்கு 10ம் வகுப்பு, ITI மற்றும் இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் ஜூன் 14 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மத்திய ரயில்வே துறையில் அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் பணிக்கான பிரம்மாண்ட வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மொத்தம் 11,127 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளதால், தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் மே 15, 2026 முதல் ஜூன் 14, 2026 வரை ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன், சம்பந்தப்பட்ட பிரிவுகளில் (Fitter, Electrician, Wireman, Turner, Machinist, Electronics, Radio & TV, Refrigeration & AC போன்ற பிரிவுகளில்) ஐடிஐ (ITI) முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆட்டோமொபைல் ஆகிய பொறியியல் துறைகளில் டிப்ளமோ அல்லது பி.இ / பி.டெக் (B.E / B.Tech) பட்டம் பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் 3 கட்ட சோதனைகளின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்;
எழுத்துத் தேர்வு 10 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் அமையும். விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி உள்ளிட்ட 13 மொழிகளில் தங்களுக்கு விருப்பமான மொழியை தேர்ந்தெடுத்து எழுதலாம். தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் மற்றும் விரிவான சிலபஸ் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு தேர்வு எழுதச் செல்ல இரண்டாம் வகுப்பு ரயில் பயணச் சீட்டு இலவசமாக வழங்கப்படும்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் www.rrbchennai.gov.in என்ற ரயில்வே தேர்வு வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு ரயில்வே இணையத்தளத்தை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளவும்.