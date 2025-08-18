தொண்டையில் சிக்கிய மிட்டாய்! உயிரைக் காப்பாற்றிய ரயில்வே போலீசார்! குவியும் பாராட்டு..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Railway Police Saves Kid : குழந்தையின் தொண்டையில் சிக்கிய மிட்டாயை துரிதமாக செயல்பட்டு வெளியே எடுத்து உயிரைக் காப்பாற்றிய ரயில்வே காவலர்களின் செயல் பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது.

மேட்டுப்பாளையம் – போத்தனூர் இடையேயான ரயிலில் ஒரு பெண் அவரது 2 வயது மகனுடன் பயணம்  செய்துள்ளார். அப்போது அந்த குழந்தை மிட்டாய் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக அதனை விழுங்கியதால் மிட்டாய் தொண்டையில்  சிக்கியுள்ளது. அதனால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மயக்கம் அடையும் நிலைக்கு குழந்தை சென்றுள்ளான்.  மேலும் குழந்தைக்கு மூக்கில் இருந்து ரத்தம் வந்துள்ளது. அதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த தாய் அலறி அழுதுள்ளார்.

இந்நிலையில் அதே ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த  கோயம்புத்தூர் பிரிவு ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டு மிட்டாயை குழந்தையின் தொண்டையில் இருந்து வெளியே எடுத்தனர். பின்னர் ரயில் கோவை வந்தடைந்ததும் குழந்தையை உடல் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு சிறுவன் நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனையடுத்து துரிதமாக செயல்பட்டு சிறுவனின் உயிரை காப்பாற்றிய ரயில்வே போலிசாரின் செயல் அனைவராலும் வெகுவாக பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

இதே போல, அனைத்து ரெயில்வே ஊழியர்களும் சீக்கிரமாக யோசித்து, உயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

Railway PoliceBraveryChockingkidsLife Saving

