English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • TN Weather Update: தமிழகத்தில் நாளை மழை பெய்யும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அலர்ட்!

TN Weather Update: தமிழகத்தில் நாளை மழை பெய்யும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update Today: இன்றும் நாளையும் தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் குளிர் இருக்கும் என வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 4, 2026, 02:45 PM IST
  • இன்று நாளையும் மழை பெய்யும்
  • சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்
  • முழு விவரம்

Trending Photos

சர்வதேச டி20ல் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்த 5 இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon6
Fastest fifty
சர்வதேச டி20ல் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்த 5 இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
மேக்-அப் இல்லாமல் ருக்மிணி வசந்த்..எப்படியிருக்கிறார் பாருங்க! வைரல் போட்டோ..
camera icon7
Rukmini Vasanth
மேக்-அப் இல்லாமல் ருக்மிணி வசந்த்..எப்படியிருக்கிறார் பாருங்க! வைரல் போட்டோ..
2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
camera icon7
Saturn Transit
2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
camera icon10
T20I Centuries
சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
TN Weather Update: தமிழகத்தில் நாளை மழை பெய்யும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அலர்ட்!

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வறண்ட் வானிலையே நிலவி வருகிறது. தென் மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் மட்டும் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றும் நாளையும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், தெற்கு கேரளா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

04-02-2026: தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இதர தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். நீலகிரி, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் மற்றும் ராணிபேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

05-02-2026: தென் தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இதர தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். நீலகிரி, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் மற்றும் ராணிபேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

06-02-2026 முதல் 08-02-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். நீலகிரி, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் மற்றும் ராணிபேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

09-02-2026 மற்றும் 10-02-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 04-02-2026 மற்றும் 05-02-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

06-02-2026 முதல் 08-02-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 1-2° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு:

04-02-2026 மற்றும் 05-02-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.

06-02-2026 முதல் 08-02-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 1-2° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 04-02-2026 மற்றும் 05-02-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. 

06-02-2026 முதல் 08-02-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 1-2° செல்சியஸ் வரை குறைவாக இருக்கக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: 04-02-2026 முதல் 08-02-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு:

இன்று (04-02-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (05-02-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: அதிமுக 2ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியின் முக்கிய அம்சங்கள்! எடப்பாடி பழனிசாமி தந்த மெகா ஆஃபர்

மேலும் படிக்க: TN Govt: தமிழகத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! 1 லட்சம் மானியத்துடன் கடன்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
TN WeatherRain AlertChennai Meteorological DepartmentWeather update

Trending News