  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வட + தென் தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. சென்னைக்கும் அலர்ட்! வானிலை அப்டேட்

வட + தென் தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. சென்னைக்கும் அலர்ட்! வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 12, 2026, 03:30 PM IST
  • அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை
  • சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்
  • முழு விவரம்

வட + தென் தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. சென்னைக்கும் அலர்ட்! வானிலை அப்டேட்

Rain Alert Latest Update: தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் முழுக்க மழை இல்லாமல் வந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக அங்காங்கே மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை உள்ளிட்ட வட தமிழகத்தில் அவ்வப்போது லேசான மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (ஜனவரி 12) கடலூர் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் கனமழை இருக்கும் என்றும் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு லேசான மழை தமிழகத்தில் காணப்படும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Chennai Meteorological Department Weather Update: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு 

இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

Heavy Rain Alert Today: இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு 

12-01-2026: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கடலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது. 

Rain Alert For Next Two Days: இரண்டு நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்யும்

13-01-2026: தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

14-01-2026: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

15-01-2026 முதல் 18-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 12-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக பெரிய மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

13-01-2026 முதல் 16-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக குறையக்கூடும். 

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு:

12-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.

13-01-2026 முதல் 16-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பாகவும், இயல்பை விட குறையவாகவும் இருக்கக்கூடும்.

Chennai Weather Latest Update: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை 

இன்று (12-01-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 26° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (13-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

About the Author
Weather updateRain AlertChennai weatherTamil nadu

