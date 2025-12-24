இன்று முதல் தமிழகத்தில் தொடங்கும் மழை.. குறிப்பா இங்கெல்லாம் இருக்கும்! வானிலை அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வந்தது. இதையடுத்து டித்வா புயல் காரணமாக நவம்பர் இறுதி முதல் டிசம்பர் முதல் வாரம் வரை மழை பெய்தது. இந்த டித்வா புயல் இலங்கையில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அங்கு 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 600க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்தன. இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகம் நோக்கி நகர்ந்த டித்வா தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களுக்கு நல்ல மழை கொடுத்தது. பின்னர் டித்வா வலுவிழந்தது. இதன் காரணமாக படிப்படியாக மழை குறைந்து கடந்த மூன்று வாரங்களாக வறண்ட வானிலையே காணப்பட்டு வருகிறது.
அதேசமயம் தமிழகம் முழுவதும் பனி அடிக்க தொடங்கிய நிலையில், அது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் இன்று முதல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், தென்தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
Rain Alert From Today: இன்று முதல் மழை
இன்று டிசம்பர் 24 கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
நாளை டிசம்பர் 25 முதல் 27-12-2025 வரை: கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
28-12-2025 மற்றும் 29-12-2025: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:
24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 23-12-2025 முதல் 25-12-2025 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக பெரியமாற்றம் ஏதுமில்லை.
இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: 23-12-2025 முதல் 25-12-2025 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-4° செல்சியஸ் இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.
26-12-2025 மற்றும் 27-12-2025: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பை ஒட்டி இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.
உறைபனி எச்சரிக்கை: 23-12-2025 மற்றும் 24-12-2025: தமிழகத்தின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இரவு /அதிகாலை வேளையில் உறைபனி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
Chennai Weather Today: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை
இன்று (டிசம்பர் 24) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29-30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: ஆசிரியர்களே டிரான்ஸ்பர் வேண்டுமா? தமிழக அரசின் முக்கிய அப்டேட் – கடைசி தேதி எப்போது?
மேலும் படிக்க: பியூஸ் கோயல் பேச்சு வார்த்தை! சென்னையில் பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள்?
.சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ