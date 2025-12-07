English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் 13ஆம் தேதி வரை மழை இருக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

தமிழகத்தில் 13ஆம் தேதி வரை மழை இருக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Rain Alert: கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று முதல் 13ஆம் தேதி வரை லேசான மழை முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:43 PM IST
  • தமிழகத்தில் 13ஆம் தேதி வரை மழை இருக்கும்
  • சென்னையில் எப்படி?
  • வானிலை மையம் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் 13ஆம் தேதி வரை மழை இருக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக டித்வா புயல் காரணமாக மழை பெய்து வந்தது. குறிப்பாக தென் தமிழகம், டெல்டா மற்றும் வட தமிழகத்தில் நல்ல மழை பதிவானது. புயல் வலுவிழந்த நிலையில், சில நாட்களாக மழை குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே மழை இல்லாமல் உள்ளது. இந்த நிலையில், கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று முதல் 13ஆம் தேதி வரை லேசான மழை முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Tamil Nadu Rain Alert: 13ஆம் தேதி வரை மழை இருக்கும் 

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று (07-12-2025) முதல் நாளை மறுநாள் (09-12-2025) வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

10-12-2025 முதல் 13-12-2025 வரை: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

Chennai Weather Update: சென்னையில் வானிலை எப்படி? 

இன்று (07-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கூடிய லேசான / மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (08-12-2025) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John: மழை குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் 

மேலும், மழை தொடர்பாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜானும் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர் கூறியுள்ளதாவது, அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு டெல்டா முதல் தென் மாவட்டங்கள் வரை லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாகை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, விருதுநகர், நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, திண்டுக்கல் மழை பெய்யும். கோவை மற்றும் நீலகிரியிலும் ஆங்காங்கே மழை பெய்யும்.

KTCC Weather Update: சென்னையில் உட்பட வட மாவட்டங்களில் பெரிய மழை இருக்காது 

வட மாவட்டங்களான சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய பகுதிகளின் எல்லா இடங்களிலும் வறண்ட வானிலையாக இருக்கும். சில இடங்களில் 1-2 நிமிடங்கள் மட்டுமே தூறல் பெய்யும் என்று கூறலாம். சென்னையில் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு பெரிய மழை ஏதும் பெய்ய வாய்ப்பில்லை. 9, 10 மற்றும் 16,17 தேதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். மேலும் பெரும்பாலும் செங்கல்பட்டு மற்றும் அதற்குக் கீழே உள்ள பகுதிகளில் 9, 10 தேதிகளில் மழை பெய்யும்.

Chennai Rainfall: 715மிமீ மழை பதிவு 

சென்னை நகரம் இன்று வரை 715 மிமீ மழையைப் பெற்றுள்ளது. 2019 க்குப் பிறகு, நமது நகரத்திற்கான NEM காலநிலை இயல்பான இலக்கான 856 மிமீ ஐ நாம் அடையாதது இதுவே முதல் முறை. இருப்பினும், இதை ஒரு மோசமான ஆண்டாக நான் கூறமாட்டேன், டித்வா புயல் காரணமாக பெய்த மழையால் நமது அனைத்து ஏரிகளும் நிரம்பி வழிகின்றன, மிகவும் நல்ல நிலத்தடி நீர். மிக உயர்ந்த ஏரி மட்ட சேமிப்பில் ஒன்றோடு ஆண்டை முடிப்போம், மேலும் அற்புதமான தென்மேற்கு பருவமழை மழையால் வருடாந்திர இயல்புநிலை அடையப்படுகிறது என கூறி இருக்கிறார். 

