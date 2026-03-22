அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை இருக்கு.. இந்த 2 மாவட்டங்கள் உஷார்! வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இன்னும் மே மாதமே தொடங்காத நிலையில், தற்போது வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மே 4 ஆம் தேதி அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சூழலில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக சென்னை உட்பட தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்தது. அதன்பின் மழையின்றி வெயிலே அடித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் (மார்ச் 23 மற்றும் மார்ச் 24) கோயம்புத்தூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அப்டேட்
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், மன்னார் வளைகுடா முதல் தெற்கு மத்திய மகாராஷ்டிரா வரை ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இன்று மார்ச் 22 தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
கோவை மற்றும் நீலகிரியில் மழைக்கு வாய்ப்பு
நாளை மார்ச் 23 மற்றும் மார்ச் 24 ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 25 மற்றும் மார்ச் 26 தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 27 மற்றும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு
24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: மார்ச் 22 முதல் மார்ச் 26 ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும். மார்ச் 22 முதல் மார்ச் 26 ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2-3° செல்சியஸ் வரை அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.
சென்னை வானிலை
இன்று (மார்ச் 22) மற்றும் நாளை (மார்ச் 23): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25-26° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரம்
கடந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. பதிவான மழை அளவு (சென்டிமீட்டரில்): அதிகபட்சமாக நீலகிரி மாவட்டம் கீழ்கோத்தகிரி எஸ்டேட் பகுதியில் 6 செ.மீ மழை பெய்தது. தேனி மாவட்டம் சோத்துப்பாறை பகுதியில் 4 செ.மீ மழை பதிவாகி உள்ளது. தென்காசி மாவட்டம் குண்டாறு அணை, தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டம் தா.பழூர் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 1 செ.மீ மழையும் பதிவாகி உள்ளது.
