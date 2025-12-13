வாட்டி வதைக்கும் குளிர்.. மழையும் இருக்கு! எங்கெல்லாம்? சென்னை வானிலை எப்படி?

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 16ஆம் தேதியில் பருவமழையானது தொடங்கி தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களுக்கு மழை கொடுத்து வந்தது. இதையடுத்து வங்கக்கடலில் உருவாகிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறியது. அந்த புயலுக்கு டித்வா என்ற பெயரையும் சூட்டினர். இந்த டித்வா புயல் இலங்கையை புரட்டிப்போட்டது. அங்கு 600க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் சேதமடைந்தன. அதோடு 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.
கடும் குளிர்
இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தை நோக்கி வந்த டித்வா புயல் நல்வாய்ப்பாக பாதிப்பை ஏதும் ஏற்படுத்தவில்லை. ஆனால் நல்ல மழையை கொடுத்தது. வட தமிழகம், டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் இதன் தாக்கம் இருந்ததால் 10 நாட்களாக மழை தொடர்ந்தது.இதையடுத்து டித்வா புயல் வலுவிழந்த பின்னர் படிப்படியாக மழை குறைந்து வறண்ட வானிலையாக காட்சி அளித்து வருகிறது. தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களில் மட்டும் லேசான மற்றும் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது.அதேசமயம் கடுமையான குளிரும் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வாட்டி வதைத்து வருகிறது.
Tamil Nadu Weather Update: வானிலை மையம் அறிவிப்பு
இந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 13) தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக,
இன்று (13-12-2025) தென் தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு
இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
Delta & Southern Region Rain Alert: டெல்டா மற்றும் தென் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
நாளை (14-12-2025) தென்தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
15-12-2025: கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
16-12-2025: கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
17-12-2025: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
18-12-2025: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
Chennai Weather Today: சென்னை வானிலை எப்படி?
இன்று (13-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
