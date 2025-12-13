English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வாட்டி வதைக்கும் குளிர்.. மழையும் இருக்கு! எங்கெல்லாம்? சென்னை வானிலை எப்படி?

வாட்டி வதைக்கும் குளிர்.. மழையும் இருக்கு! எங்கெல்லாம்? சென்னை வானிலை எப்படி?

Tn Weather Update: தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக குளிர் வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 13) தென் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 13, 2025, 07:00 AM IST
  • தமிழகத்தில் கடும் குளிர்
  • மழை இருக்கா? சென்னையில் எப்படி?
  • வானிலை மையம் அறிவிப்பு

Trending Photos

பான் கார்டு செல்லாது! ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்ற புது ரூல்ஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Aadhar Card
பான் கார்டு செல்லாது! ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்ற புது ரூல்ஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
camera icon7
PM Modi
பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
அப்பவே இவ்வளவு கோடியா? படையப்பா பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனை! எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon7
Padayappa
அப்பவே இவ்வளவு கோடியா? படையப்பா பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனை! எவ்வளவு தெரியுமா?
வாட்டி வதைக்கும் குளிர்.. மழையும் இருக்கு! எங்கெல்லாம்? சென்னை வானிலை எப்படி?

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம்  16ஆம் தேதியில் பருவமழையானது தொடங்கி தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களுக்கு மழை கொடுத்து வந்தது. இதையடுத்து வங்கக்கடலில் உருவாகிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறியது. அந்த புயலுக்கு டித்வா என்ற பெயரையும் சூட்டினர். இந்த டித்வா புயல்  இலங்கையை புரட்டிப்போட்டது. அங்கு 600க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் சேதமடைந்தன. அதோடு 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

கடும் குளிர் 

இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தை நோக்கி வந்த டித்வா புயல் நல்வாய்ப்பாக பாதிப்பை ஏதும் ஏற்படுத்தவில்லை. ஆனால் நல்ல மழையை கொடுத்தது. வட தமிழகம், டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் இதன் தாக்கம் இருந்ததால் 10 நாட்களாக மழை தொடர்ந்தது.இதையடுத்து டித்வா புயல் வலுவிழந்த பின்னர் படிப்படியாக மழை குறைந்து வறண்ட வானிலையாக காட்சி அளித்து வருகிறது. தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களில் மட்டும் லேசான மற்றும் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது.அதேசமயம் கடுமையான குளிரும் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. 

Tamil Nadu Weather Update: வானிலை மையம் அறிவிப்பு 

இந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 13) தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக,
இன்று (13-12-2025) தென் தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு
இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

Delta & Southern Region Rain Alert: டெல்டா மற்றும் தென் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு 

நாளை (14-12-2025) தென்தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

15-12-2025: கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

16-12-2025: கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

17-12-2025: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

18-12-2025: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

Chennai Weather Today: சென்னை வானிலை எப்படி? 

இன்று  (13-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை உயரும்! முதலமைச்சரின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க: பயணிகளே அலெர்ட்! தென் மாவட்ட ரயில் சேவையில் மாற்றம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rain AlertTN Weather UpdateChennai Weather TodayIMD Alert

Trending News