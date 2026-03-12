English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தென்தமிழகம் + டெல்டாவில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

தென்தமிழகம் + டெல்டாவில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று மார்ச் 12 முதல் மார்ச் 18ஆம் தேதி வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 12, 2026, 03:44 PM IST
  • அடுத்த 7 நாட்களுக்கான வானிலை அறிவிப்பு
  • மார்ச் 18 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு
  • சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அப்டேட்

Trending Photos

ஹன்சிகாவுக்கு விவாகரத்து..ஜீவனாம்சம் கிடையாது! நீதிமன்றம் உத்தரவு..
camera icon7
hansika motwani
ஹன்சிகாவுக்கு விவாகரத்து..ஜீவனாம்சம் கிடையாது! நீதிமன்றம் உத்தரவு..
8வது ஊதியக்குழு: 1st CPC to 7th CPC.. முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் சம்பள உயர்வு எப்படி இருந்தது? முழு ஒப்பீடு
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 1st CPC to 7th CPC.. முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் சம்பள உயர்வு எப்படி இருந்தது? முழு ஒப்பீடு
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்! ரோகித், கோலி எந்த இடம்?
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்! ரோகித், கோலி எந்த இடம்?
8வது ஊதியக்குழு: Rs.18,000 டு Rs.46,000... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரே பாய்ச்சலில் உயரும் சம்பளம்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: Rs.18,000 டு Rs.46,000... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரே பாய்ச்சலில் உயரும் சம்பளம்
தென்தமிழகம் + டெல்டாவில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

 

Add Zee News as a Preferred Source

Tamil Nadu Weather Latest Update: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. வட தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. 

Last 24 Hours Rainfall In Tamil Nadu: பதிவான மழை அளவு 

திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஊத்து பகுதியில் அதிகபட்சமாக 4 செ.மீ மழை பதிவாகி உள்ளது. திருநெல்வேலியில் மற்ற பகுதிகளான கொடுமுடியாறு அணை, நாலுமுக்கு, காக்காச்சி, மாஞ்சோலை ஆகிய இடங்களில் தலா 3 செ.மீ., மழையும் நாங்குனேரி (திருநெல்வேலி), சாத்தான்குளம் (தூத்துக்குடி), நம்பியாறு அணை (திருநெல்வேலி) தலா 2 செ. மீ மழையும் காயல்பட்டினம் (தூத்துக்குடி), களக்காடு (திருநெல்வேலி) தலா 1 செ. மீ மழையும் பதிவாகி உள்ளது. 

Chennai Meteorological Department: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு 

Rain Alert: இந்த நிலையில், இன்று மார்ச் 12 முதல் மார்ச் 18 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Next 7 Days Weather For Tamil Nadu: அடுத்த 7 நாட்களுக்கான வானிலை அறிவிப்பு 

இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்தி குறிப்பில், குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இன்று மார்ச் 12 ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 16 ஆம் தேதி வரை தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

மார்ச் 17 மற்றும் மார்ச் 18 மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 12-03-2026 முதல் 15-03-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 1-2° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும். மார்ச் 16 தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை சற்று குறையக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: 12-03-2026 முதல் 15-03-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 1-2° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். மார்ச் 16 அன்று தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 12-03-2026 முதல் 16-03-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று குறையக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: 12-03-2026 முதல் 16-03-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு 

இன்று (மார்ச் 12) மற்றும் நாளை (மார்ச் 13): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: பெட்ரோல், டீசல் முதல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரை: 10 முக்கியத் தகவல்கள்

மேலும் படிக்க: பறவைகள் மூலம் பரவும் தொற்று - அரசு வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
TN WeatherChennaiTamil naduIMD Alert

Trending News