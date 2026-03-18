தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு.. 6 நாட்களுக்கு உஷார்! வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே வெளியில் அதிகரித்து வருகிறது. இன்னும் ஏப்ரல், மே மாதங்களே வராத நிலையில், வெயில் சுட்டெரித்து வருவது மக்களை அவதிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் மட்டும் அவ்வப்போது லேசான மழை பெய்து வருகிறது. மற்றபடி, வறண்ட வானிலையே நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், மன்னார் வளைகுடா முதல் தெற்கு உள் கர்நாடகா வரை ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால், அடுத்த 7 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக் குறிப்பில், மன்னார் வளைகுடா முதல் தெற்கு உள் கர்நாடகா வரை ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இன்று (மார்ச் 18) மற்றும் (மார்ச் 19) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
கடலோர மாவட்டங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு
மார்ச் 20 அன்று கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 21 அன்று தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மார்ச் 22 அன்று தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசான மழை பெய்யக்கூடும். மார்ச் 23 மற்றும் மார்ச் 24 மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு
24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 18-03-2026 முதல் 20-03-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-4° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக குறையக்கூடும். மார்ச் 21 மற்றும் மார்ச் 22 தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: இன்று (மார்ச் 18) முதல் மார்ச் 22 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பை விட 2-4° செல்சியஸ் குறைவாக இருக்கக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:
24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: இன்று 9மார்ச் 18) மற்றும் மார்ச் 19 தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக குறையக்கூடும். மார்ச் 20 முதல் மார்ச் 22 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: இன்று மார்ச் 18 முதல் மார்ச் 22 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.
சென்னையில் வானிலை எப்படி?
இன்று மார்ச் 18 மற்றும் நாளை மார்ச் 19 வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய, லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரம்
கடந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மழை பெய்துள்ளது. புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்சமாக ஈரோடு மாவட்டம் வரட்டுப்பள்ளம் பகுதியில் 9 செ.மீ மழை பதிவாகி உள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் கழுகுமலை பகுதியில் 8 செ.மீ, திருப்பூர் மாவடம் வட்டமலை நீர்த்தேக்கம், நாகப்பட்டினம், மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் தலா 5 செ.மீ மழை பதிவாகி உள்ளது.
அதேபோல், காரைக்காலில் 4 செ.மீ மழையும் மதுரை மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி, பேரையூர், சோழவந்தான், வாடிப்பட்டி, சாத்தியார், விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை, ஈரோடு மாவட்டம் அம்மாபேட்டை, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வால்பாறை, வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 3 செ.மீ மழையும் பதிவாகி உள்ளது.
மேலும், குறைந்தபட்சமாக, திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளக்கோயில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி, மதுரை மாவட்டம் கல்லிக்குடி, நாகப்பட்டினம், நீலகிரி மாவட்டம் கேத்தி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி, பில்லூர் அணை மேட்டுப்பாளையம், சின்னக்கல்லார், தேனி மாவட்டம் மஞ்சளாறு மற்றும் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோயில் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 1 செ.மீ மழையும் பதிவாகி உள்ளது.
