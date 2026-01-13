English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் மழை தொடரும்.. பொங்கல் அன்று இருக்கா? வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் மழை தொடரும்.. பொங்கல் அன்று இருக்கா? வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 13, 2026, 02:49 PM IST
  • தமிழகத்தில் மழை தொடரும்
  • சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்
  • முழு விவரம்

தமிழகத்தில் மழை தொடரும்.. பொங்கல் அன்று இருக்கா? வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
Rain Alert: 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது முதல் தமிழகத்தில் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களான திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. மற்ற மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே நல்ல மழையும் சில இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்து வருகிறது. இன்று புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசமான காரைக்காலில் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
Chennai Meteorological Department: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை 
 
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த மூன்று தினங்களில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்னிந்திய பகுதிகளிலிருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
 
Tamil Nadu Rain Alert: இன்றும் நாளையும் மழை பெய்யும் 
 
இன்று (ஜனவரி 13) தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
 
14-01-2026: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
 
Weather in pongal january 15: பெங்கள் அன்று வானிலை எப்படி? 
 
15-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
 
16-01-2026 முதல் 19-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
 
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு: 
 
24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: இன்று (ஜனவரி 13) முதல் 17-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. எனினும், ஓரிரு இடங்களில் சற்று குறைவாக இருக்கக்கூடும்.
 
இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: இன்று (ஜனவரி 13) முதல் 17-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பாக இருக்கக்கூடும்.
 
Chennai Weather Update: சென்னை மற்றும் புறநகர் வானிலை முன்னறிவிப்பு 
 
இன்று (13-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.
 
நாளை (14-01-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 
 
Rain AlertTN Weather UpdatePongalChennai weather

