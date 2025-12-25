English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இன்று வட மாவட்டங்களில் மழை இருக்கு.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

இன்று வட மாவட்டங்களில் மழை இருக்கு.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

TN Rain Alert: தமிழகத்தில் இன்று (டிசம்பர் 25) வட மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 25, 2025, 07:30 AM IST
  • இன்று வட தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • சென்னை எப்படி?
  • வானிலை அப்டேட்

Trending Photos

EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
camera icon11
EPFO
EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
camera icon7
School Leave
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
இன்று வடமாவட்டங்களில் மழை இருக்கு.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் டித்வா புயல் காரணமாக நவம்பர் இறுதி வாரம் முதல் டிசம்பர் முதல் வாரம் வரை நல்ல மழை பெய்து வந்தது. குறிப்பாக டெல்டா, தென் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் புயலின் தாக்கம் இருந்தன. பின்னர் புயல் வலுவிழந்த நிலையில் படிப்படியாக மழை குறைந்து கடந்த மூன்று வாரங்களாக வறண்ட வானிலை காணப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இல்லாமல் காலை நேரத்தில் குளிர் அதிகம் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 25) வட மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு கேரளா பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இன்று (டிசம்பர் 25) வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தென்தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

நாளை (டிசம்பர் 26) மற்றும் நாளை மறுநாள் (டிசம்பர் 27) தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

28-12-2025:தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

29-12-2025: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

30-12-2025: கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் 24-12-2025 முதல் 28-12-2025 வரை: தமிழகம், புதுவை குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக பெரியமாற்றம் ஏதுமில்லை.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: 24-12-2025 முதல் 28-12-2025 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.

உறைபனி எச்சரிக்கை: 24-12-2025 மற்றும் 25-12-2025: தமிழகத்தின் நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் (திண்டுக்கல் மாவட்டம்) ஓரிரு இடங்களில் இரவு / அதிகாலை வேளையில் உறைபனி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

Chennai Weather Today: சென்னை வானிலை முன்னறிவிப்பு 

நாளை (டிசம்பர் 25) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்படுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: சென்னை-திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் விபத்து: 2 கார்கள் மீது அரசு பஸ் மோதல்! 9 பேர் பலி..

மேலும் படிக்க: சிக்கனுக்கு சிக்கல் வருமா? நாமக்கல் பண்ணைகளில் 'பயோ செக்யூரிட்டி' அலர்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rain AlertChennai Weather TodayTamil Nadu Weather UpdateIMD Alert

Trending News