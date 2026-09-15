Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /CM விஜய் ஏஐ Deep Fake வீடியோ வெளியிட்டவர் கைது.. ராஜஸ்தானில் நடந்தது என்ன?

CM விஜய் ஏஐ Deep Fake வீடியோ வெளியிட்டவர் கைது.. ராஜஸ்தானில் நடந்தது என்ன?

CM Vijay Deep Fake Video: முதல்வர் விஜய் பேசியது போன்ற போலி வீடியோவை வெளியிட்ட இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். ராஜஸ்தானில் ஏஐ Deep Fake வீடியோ வெளியிட்டவரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 15, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:24 PM IST
CM விஜய் ஏஐ Deep Fake வீடியோ வெளியிட்டவர் கைது.. ராஜஸ்தானில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: CM Vijay Deep Fake Video

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM விஜய் ஏஐ Deep Fake வீடியோ வெளியிட்டவர் கைது.. ராஜஸ்தானில் நடந்தது என்ன?
2
3
4
5