'காலம் பேசாது ஆனால்...' ரஜினி கொடுத்த பஞ்ச் பதிலடி - ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு கதம் கதம்!

Rajinikanth Condemns TVK Aadhav Arjuna: ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தவெக கட்சியின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கும் ஆதவ் அர்ஜுனா, சமீபத்தில் என்னைப் பற்றி உண்மைக்கு மாறான ஒரு கருத்தைத் தெரிவித்திருந்தார்" என ஆதவ்வின் பேச்சை முற்றிலும் மறுத்துள்ளார்.
மேலும் ஆதவ்வின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து ரஜினிகாந்திற்கு ஆதரவாக பேசிய அரசியல் தலைவர்கள், அரசியல் ஆளுமைகள், திரையுலகினர், ஊடகவியலாளர்கள் ஆகியோருக்கு ரஜினிகாந்த் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
— Rajinikanth (@rajinikanth) March 17, 2026
நன்றி தெரிவித்த ரஜினிகாந்த்
அந்த அறிக்கையில், "அவருடைய அவதூறுக் கருத்தைக் கண்டித்து, எனக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த தமிழக சட்டப்பேரவை எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், தமிழக அமைச்சர் ரகுபதி, தொல்.திருமாவளவன், எஸ்.பி.வேலுமணி, அண்ணாமலை, அர்ஜுனமூர்த்தி, அன்புமணி ராமதாஸ், ஜி.கே. வாசன், ஜான் பாண்டியன், புகழேந்தி மற்றும் பல கட்சி அரசியல் தலைவர்கள்; அமீர், ஜி.தனஞ்சயன் மற்றும் திரையுலக நண்பர்கள் மற்றும் நக்கீரன் கோபால், சாணக்கியா ரங்கராஜ் பாண்டே மற்றும் ஊடகத்துறையினர், என்னை வாழவைக்கும் தெய்வங்களான ரசிகப் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என தெரிவித்தார்.
ரஜினிகாந்தின் பஞ்ச் பதிலடி: காலம் பேசாது, ஆனால் காத்திருந்து பதில் சொல்லும் என்று ரஜினிகாந்த் தனது ஸ்டைலில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியது என்ன?
சென்னையில் சில நாள்களுக்கு முன் நடந்த தவெக ஆர்பாட்டத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா, ரஜினியை அரசியலுக்கு வரவிடாமல் பல்வேறு மிரட்டல்களை திமுக கொடுத்தது என பேசியிருந்தார். அப்போது பேசிய ஆதவ், "தமிழ்நாட்டில் எம்.ஜி.ஆர்-க்கு பிறகு ஒரு பிரபலமான அரசியல் தலைவராக வந்து சிஸ்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என ரஜினிகாந்த் நினைத்தார். ஆனால், இதே திமுக குடும்பம் ரஜினிக்கு பல மிரட்டல்களைக் கொடுத்து அரசியலுக்கு வரவிடாமல் பார்த்துக்கொண்டார்கள். ரஜினி இன்று ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் நடிக்க சென்றுவிட்டார், இதை நான் அவர் மீது விமர்சனமாக சொல்லவில்லை. ஆனால், மிரட்டல்களைத் தாங்கும் மனவலிமை நம் தலைவரிடம் (விஜய்) உள்ளது" என பேசியிருந்தார்.
ரஜினியின் அரசியல் என்ட்ரி
90 காலகட்டங்களில் இருந்து ரஜினி எப்போது அரசியலுக்கு வருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்தது. ரஜினியும் தொடர்ந்து அவரது திரைப்படங்களில் அரசியல் வசனங்களை பேசி வந்தார். "நான் எப்போ வருவேன்?, எப்படி வருவேன்?, என்பது யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டா வருவேன்..." என பேசிய வசனங்கள் பட்டித்தொட்டியெல்லாம் பேமஸ். முத்து, படையப்பா, பாபா திரைப்படங்களில் அரசியல் வாசனையும் அதிகமாக இருந்தது.
ஆனால், அப்போதெல்லாம் அரசியல் என்ட்ரியை உறுதிசெய்யாத ரஜினிகாந்த், ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகும், கருணாநிதியின் இறுதிக்காலத்திலும் தனது அரசியல் என்ட்ரியை உறுதிசெய்தார். 2017ஆம் ஆண்டில் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி என்றார். ஆனால் 2020ஆம் ஆண்டில்தான் கட்சியை தொடங்கினார். 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலை குறிவைத்து ரஜினி களமிறங்கியதாக கூறப்பட்டது. அதிமுக தலைமையில் இருந்த பிரச்னை, திமுகவின் புதிய தலைமை ஆகியவை ரஜினிக்கு ஓரளவுக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டது.
ரஜினி அரசியலுக்கு வராதது ஏன்?
மக்கள் சேவை கட்சி என்ற பெயரில் ரஜினிகாந்த் கட்சியை தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்ததாகவும், தேர்தலில் ஆட்டோ ரிக்சா சின்னத்தில் போட்டியிட இருந்ததாகவும் தகவல்கள் பரவின. அதாவது, 2020ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் கட்சி தொடங்கப்படும் என ரஜினி அறிவித்த நிலையில், 2021இல் ஜனவரியில் புதிய கட்சி தொடங்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார்.
ஆனால், உடல்நிலை மற்றும் கொரோனா சூழல் காரணமாக கட்சி தொடங்கப்போவதில்லை என 2020ஆம் ஆண்டு டிசம்பரிலேயே அறிவித்தார். தொடர்ந்து 2021 ஜூலை மாதத்தில் 'ரஜினி மக்கள் மன்றம்' கலைக்கப்படுகிறது என்றும் இனி அரசியலில் ஈடுபடப்போவதில்லை என்றும் உறுதியளித்தார். தொடர்ந்து, 2021இல் இருந்து ரஜினி பெரியளவில் அரசியல் கருத்துகளை தெரிவிக்காத நிலையில், திமுக அரசுடனும், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் நெருக்கம்காட்டி வந்தார். இந்நிலையில், புதிதாக களம் கண்டுள்ள தவெகவின் முக்கிய ஆளும் ஆதவ் அர்ஜுனா, திமுக மிரட்டியதால்தான் ரஜினி அரசியலுக்கு வரவில்லை என பேசியிருந்தார். அதற்கு அரசியல் ஆளுமைகள் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | ரஜினி அரசியலுக்கு வராதது ஏன் தெரியுமா? - திருமா சொன்ன முக்கிய மேட்டர்... தவெகவுக்கு பதிலடி!
மேலும் படிக்க | தவெக-வின் சகுனி.. ’ஸ்லீப்பர் செல்’ ஆக செயல்படும் ஆதவ் அர்ஜுனா.. விஜய்யை எச்சரிக்கும் உறவினர்!
மேலும் படிக்க | திமுகவிடம் இருந்து விலகியது ஏன்? முதல் முறையாக சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ