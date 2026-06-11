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அண்ணாமலையின் கட்சியில் ரஜினியின் மருமகன்? பொதுச் செயலாளராக எண்ட்ரி கொடுக்கிறாரா?

Annamalai New Party: சூப்பர்ஸ்டாரின் மருமகன், அதிகம் படித்தவர், மிகப்பெரிய செல்வந்தர், கார்பரேட் உலகின் முக்கிய புள்ளியாக இருக்கும் ஒருவர் ஒரு புதிய அரசியல் இயக்கத்தில் சாதாரண ஒரு உறுப்பினராக இணைவாரா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:44 AM IST
அண்ணாமலையின் கட்சியில் ரஜினியின் மருமகன்? பொதுச் செயலாளராக எண்ட்ரி கொடுக்கிறாரா?
Image Credit: Vishagan Vanangamudi to join Annamalai (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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