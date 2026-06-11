/அண்ணாமலையின் கட்சியில் ரஜினியின் மருமகன்? பொதுச் செயலாளராக எண்ட்ரி கொடுக்கிறாரா?

சென்னை: அண்ணாமலை தொடங்கியுள்ள புதிய மக்கள் இயக்கத்தில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் மருமகன் விசாகன் வணங்காமுடி இணையவுள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அண்ணாமலை புதிய மக்கள் இயக்கத்தை துவக்கிய அன்றே ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்தும் ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக அரசியல் களம் கடந்த சில நாட்களாக பல பெரிய மாற்றங்களை கண்டு வருகின்றது. மக்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சியை ஆட்சியில் அமர வைத்துள்ளனர். அசைக்க முடியாத இரு திராவிட கட்சிகளில் ஒன்றாக இருந்த அதிமுக நாளுக்கு நாள் பல பிளவுகளை சந்தித்து வருகின்றது. ஆனால், சமீபத்திய ஹாட் டாபிக்காக இருப்பது தமிழகத்தின் பாஜக-வின் முகமாக இருந்த முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கட்சியை விட்டு விலகியதுதான்!!
தான் விலகிக்கொள்வதாக டெல்லி சென்று அங்குள்ள பாஜக தலைமையிடம் தெரிவித்து வந்த அண்ணாமலை அதே வேகத்துடன் 'வி தி லீடர்ஸ்' என்ற மக்கள் இயக்கத்தை தொடங்கினார். இதுதான் தற்போது மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக உள்ளது. அண்ணாமலை தொடங்கிய இந்த இயக்கம் முதல் நாளே மக்களிடமிருந்து பெரும் ஆதரவை பெற்றது. லட்சக்கணக்கானோர் இதில் உறுப்பினர்களானார்கள்.
அண்ணாமலை புதிய இயக்கத்தை தொடங்கியது முதல் பல முக்கிய நபர்கள் அதில் சேரவுள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இந்த நிலையில், பிரபல தொழிலதிபரும், சூப்பர்ஸ்டாரின் மருமகனுமான விசாகன் வணங்காமுடி இதில் சேரவுள்ளதாக வரும் தகவல் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துயுள்ளது. இது குறித்தும் இன்னும் அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக எதையும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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விசாகன் ஒரு பிரபலமான தொழிலதிபர். அவர் ஒரு மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக உள்ளார். சூப்பர்ஸ்டாரின் மருமகன், அதிகம் படித்தவர், மிகப்பெரிய செல்வந்தர், கார்பரேட் உலகின் முக்கிய புள்ளியாக இருக்கும் ஒருவர் ஒரு புதிய அரசியல் இயக்கத்தில் சாதாரண ஒரு உறுப்பினராக இணைவாரா? இது சாத்தியமா? தமிழகத்தின் இன்றைய அரசியல் களத்தில் எதுவும் சாத்தியமே என்கிறார்கள் அரசியல் வல்லுனர்கள்!!
இந்த விஷயம் இதனுடன் நின்றுவிடவில்லை. விசாகன் வணங்காமுடி அண்ணாமலையின் இயக்கத்தில் சேர்ந்தால், அவருக்கு பொதுச் செயலாளர் பதவியும் அளிக்கபப்டலாம் என அந்த இயக்கத்தின் தலைமைக்கு நெருங்கிய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. விசாகன் அண்ணாமலையில் இயக்கத்தில் சேர்வது அண்ணாமலைக்கும் மிகப்பெரிய ஜாக்பாட்டாகத்தான் இருக்கும்.
வாரிசு அரசியல், பண பலம் படைத்த அரசியல், பழங்கால அரசியல் என இவை அனைத்தையும் ஓரம் தள்ளிவிட்டு புதிய, அறிவாற்றல் மிக்க, தெளிவான அரசியல் கலாசாரத்தை தமிழகத்தில் கொண்டு வருவதை இந்த இயக்கம் நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கும் என கூறப்படுகின்றது. இந்த கொள்கைகள் இளைஞர்களை ஈர்க்கும் வகையில் உள்ளன. விசாகன் வணங்காமுடி போன்றோர் இதில் இணைவது மாற்றத்தை விரும்பும் இளைஞர்களை இதன் பக்கம் ஈர்க்கும். அண்ணாமலையின் திட்டமிடலும், தொலைநோக்கு பார்வையும், விசாகன் போன்றவர்களின் பலமும் இந்த இயக்கத்தை அதிக மக்களிடம் கொண்டு செல்ல உதவும் என நம்பப்படுகின்றது.
இதற்கிடையில், அண்ணாமலை புதிய இயக்கம் தொடங்கியவுடனேயே ரஜினியின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த், ‘மக்கள் மேடை’ என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார். ஆனால் விசாகன் அதில் சேராமல் அண்ணாமலையின் இயக்கத்தில் சேர்வதாக பேசப்படுவது ஏன் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. இது தவிர, நடிகர் ராகவா லாரன்சும் அண்ணாமலையின் இயக்கத்தில் இணையவுள்ளதாகவும், கூடிய வுரைவில் அதற்கான அறிவிப்பு வரும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
மொத்தத்தில் வரும் நாட்களில் தமிழக அரசியல் இன்னும் பல புதிய மாற்றங்களையும், புதிய முகங்களையும், புதிய முயற்சிகளையும் காணவுள்ளது என்பதில் சந்தேகமில்லை.