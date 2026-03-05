English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ராஜ்யசபா தேர்தல்: வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இன்றே கடைசி நாள்.. காங்., தேமுதிக, பாமக வேட்பாளர்கள் யார்?

Rajya Sabha Elections Nomination Today Last Date: ராஜ்யசபா தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இன்றே கடைசி நாள்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 5, 2026, 08:20 AM IST
  • ராஜ்யசபா தேர்தல் மார்ச் 16ஆம் தேதி நடக்கிறது
  • இத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கம் செய்ய இன்றே கடைசி நாள்
  • காங்கிரஸ், தேமுதிக, பாமக வேட்பாளர்கள் இன்று அறிவிக்கப்படும்

Rajya Sabha Elections 2026: நாடு முழுவதும் காலியாக இருக்கும் 37 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் மார்ச் 16ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இன்றே (மார்ச் 05) கடைசி நாள் ஆகும். 

மார்ச் 16 ராஜ்யசபா தேர்தல் 

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 18 மாநிலங்களவை இடங்கள் உள்ளன. இதில் கனிமொழி, திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.ஆர். இளங்கோ மற்றும் ஜி.கே. வாசன் ஆகியோரின் பதவி காலம் 2026 ஏப்ரல் 02ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இந்த காலியாகும் இடங்களை நிறப்பவே வரும் மார்ச் 16ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி தொடங்கி இன்று (மார்ச் 05) வரை நடக்கிறது. 

இந்த 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு திமுக சார்பாக 4 பேரும், அதிமுக சார்பில் 2 பேரும் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புள்ளது. திமுக தரப்பில் இருந்து இம்முறை திருச்சி சிவா மற்றும் கான்ஸ்டண்டைன் ரவீந்திரன் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 2 இடங்களில் ஒன்று காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் தேமுதிகவுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்சிகள் சார்பாக போட்டியிடப்போவோர் யார் யார் என்பது இன்று (மார்ச் 05) தெரியவரும். காங்கிரஸ் சார்பாக கிறிஸ்டோபர் திலக் மற்றும் தேமுதிக சார்பில் அக்கட்சியின் பொருளாளர் எல்.கே. சுதீஷ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு அள்ளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

காங்கிரஸ், தேமுக, பாமக் வேட்பாளர்கள்? 

மறுபக்கம் அதிமுக சார்பில் இருக்கும் இரண்டு இடங்களுக்கு ஒன்று அக்கட்சி சார்பில் தம்பிதுரைக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு இடம் பாமகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அன்புமணி போட்டியிடுவார் என தெரிகிறது. காங்கிரஸ், தேமுதிக மற்றும் பாமக தரப்பில் இருந்து போட்டியிடும் வேட்பாளர் யார் என்பது இன்று அறிவிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாட்டில் இருந்து போட்டியிடும் 6 வேட்பாளர்களும் வேட்பு மனு தக்கல் செய்வார்கள். 

மேலும் படிக்க: உறுதியானது கூட்டணி... காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28+1... நிரூபித்து காட்டிய ஸ்டாலின்!

மேலும் படிக்க: திமுக தொடர்ந்து 2வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்தது இல்லையா...? சரித்திரம் சொல்வது என்ன?

