ராஜ்யசபா தேர்தல் 2026: திமுக-வில் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? CM ஸ்டாலினின் 'சர்ப்ரைஸ்' லிஸ்ட்!

ராஜ்யசபா தேர்தல் 2026 செய்திகள்: மார்ச் 16-ல் நடைபெறவிருக்கும் இந்த ராஜ்யசபா தேர்தல், வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு ஒரு முன்னோட்டமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தை பொறுத்த வரை காலியாகும் 6 இடங்களில் தி.மு.க கூட்டணிக்கு 4 இடங்கள் உறுதியாகக் கிடைக்கும் சூழலில், வேட்பாளர் தேர்வு பற்றிய சுவாரசியமான சில கூடுதல் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
தமிழக அரசியலில் ராஜ்யசபா தேர்தல் களமும் அனல் பறக்க ஆரம்பித்து விட்டது. மார்ச் 5 ஆம் தேதிதான் நாமினேஷன் தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் என்பதால், அத்தனை கட்சிகளும் தங்களுக்கான கணக்குகளைப் போட்டு, யாரை டெல்லிக்கு அனுப்பலாம் என பயங்கரமா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எனத் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. குறிப்பாக தி.மு.க-வைப் பொறுத்தவரைக்கும் இந்தத் தேர்தல் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கட்டம். ஏனென்றால், சீனியர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கொடுபபதா? இல்லை இந்தமுறை புது முகங்களுக்கு வழி விடுவதா என ஒரு பெரிய விவாதமே அறிவாலயத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது.
ராஜ்யசபா தேர்தல்: திமுக-வின் மாஸ்டர் பிளான்
தி.மு.க-வைப் பொறுத்தவரை இந்த முறை 4 இடங்களை எப்படிப் பிரிப்பது என்பதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மிகத் தெளிவான ஒரு கணக்கை வைத்துள்ளார். மேலும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த முறை "புது ரத்தம்" பாய்ச்ச வேண்டும் என்பதிலும், சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்புள்ளவர்களை அங்கேயே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதிலும் உறுதியாக இருப்பதாகத்
காங்கிரஸுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை மனதில் வைத்து, காங்கிரஸை அரவணைத்துச் செல்ல ஒரு ராஜ்யசபா சீட் உறுதியாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக டெல்லியில் இருந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே தரப்பில் சில முக்கியப் பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.
தே.மு.தி.க-வுக்கு ராஜ்யசபா சீட்?
விஜயகாந்த் அவர்களின் மறைவுக்குப் பின் பிரேமலதா அவர்கள் தி.மு.க-வுடன் காட்டி வரும் இணக்கமான போக்கிற்குப் பரிசாக ஒரு சீட் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அ.தி.மு.க-வின் வாக்கு வங்கியைப் பிரிக்க உதவும் என்பது தி.மு.க-வின் ராஜதந்திரமாக இருக்கிறது.
தி.மு.க-வின் ராஜ்யசபா வேட்பாளர்கள் யார்?
திமுகவில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது போக மீதமுள்ள இரண்டு இடங்களில் தி.மு.க யாரை நிறுத்தும் என்பது தான் இப்போதைய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அதில் புதுக்கோட்டை எம்.எம். அப்துல்லா மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மிக நெருங்கிய வட்டத்தில் இருக்கும் ஜோயல் இருவருக்கும் ராஜ்யசபா சீட் கிடைக்கும் என் உறுதியான தகவல்கள் வருகிறது. ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்புக்கு பிறகே தெரியவரும்
யார் இந்த புதுக்கோட்டை எம்.எம். அப்துல்லா?
இவர் மீண்டும் களமிறக்கப்படுவதற்கு மிக முக்கியக் காரணம், ராஜ்யசபாவில் இவர் முன்வைக்கும் ஆணித்தரமான வாதங்கள்தான். டெல்லி அரசியலைப் பொறுத்தவரை இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் சரளமாகப் பேசக்கூடிய, கட்சியின் கொள்கைகளை விட்டுக்கொடுக்காத ஒரு முகம் தேவை என்பதால் அப்துல்லாவுக்கு 'கிரீன் சிக்னல்' கிடைத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
யார் இந்த இளைஞரணி ஜோயல்?
உதயநிதி ஸ்டாலினின் மிக நெருங்கிய வட்டத்தில் இருக்கும் ஜோயல், கட்சிப் பணிகளில் நீண்ட நாட்களாகத் தீவிரமாக இருப்பவர். தூத்துக்குடி மாவட்ட அமைச்சர்களின் எதிர்ப்பு இருந்தாலும், உதயநிதியின் பரிந்துரைக்கு ஸ்டாலின் முன்னுரிமை அளிக்க வாய்ப்புள்ளது. இவருக்கு சீட் கிடைப்பது இளைஞரணிக்குக் கொடுக்கப்படும் அங்கீகாரமாகப் பார்க்கப்படும்.
ராஜ்யசபா தேர்தல்: அதிமுக-வின் திட்டம் என்ன?
அ.தி.மு.க-வுக்கு கிடைக்கப்போகும் 2 இடங்களில் தம்பிதுரை அவர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான். தம்பிதுரையை 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் பர்கூர் தொகுதியில் போட்டியிட வைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி (EPS) விரும்புவதாக ஒரு தகவல் உலவுகிறது. அப்படியே தம்பிதுரைக்கு மறுக்கப்பட்டால், EPS தனது தீவிர ஆதரவாளர் ஒருவருக்கு இந்த வாய்ப்பைக் கொடுத்து, டெல்லியில் தனது செல்வாக்கை வலுப்படுத்திக் கொள்ளத் திட்டமிடுகிறார்.
ஜி.கே. வாசனுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கிடைக்குமா?
அதேசமயம், ஜி.கே. வாசன் அவர்கள் அ.தி.மு.க கூட்டணியில் நீடிப்பதால், அவருக்கு ஒரு சீட் ஒதுக்கப்படலாம். ஒருவேளை பா.ஜ.க தரப்பில் இருந்து அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டால், வாசன் மீண்டும் டெல்லிக்குச் செல்ல வாய்ப்புகள் அதிகம்.
ராஜ்யசபா தேர்தல் விவரங்கள்
ராஜ்யசபா தேர்தல் நாமினேஷன் கடைசி நாள்: மார்ச் 5, 2026.
ராஜ்யசபா தேர்தல் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை: மார்ச் 16, 2026.
மொத்தத்தில், இந்த ராஜ்யசபா தேர்தல் என்பது வெறும் டெல்லி பிரதிநிதித்துவத்துக்கான தேர்தல் மட்டுமல்ல, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வலுவான கூட்டணியை அமைப்பதற்கான ஒரு அஸ்திவாரமாகவும் இருக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை.
