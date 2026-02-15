விஜய்க்கு ராமதாஸ் சப்போர்ட்... ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்கா... தவெகவின் முடிவு என்ன?

Tamil Nadu Assembly Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இம்மாத இறுதியில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் பிப். 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே மார்ச் முதல் வாரத்திற்குள் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை தேதியும் தெரிந்துவிடும். தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதிகளிலும் பெரும்பாலும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விரைவில் தேமுதிக அறிவிக்கும்
எனவே, தேர்தல் தேதி அறிவிப்பதற்குள் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களின் கூட்டணியை முடிவு செய்துவிடும் எனலாம். தற்சமயம் தேமுதிக, ராமதாஸ் தரப்பு பாமக, ஓபிஎஸ் மற்றும் சசிகலா தரப்பு ஆகியவை இன்னும் தங்களின் நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை. இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வருவதற்கு கூட்டணியை அறிவிப்போம் என தேமுதிக கூறியிருந்தது. இக்கட்சி திமுக - அதிமுக இரு முகாமிலும் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. விஜய்யுடன் தேமுதிக கூட்டணிக்கு வாய்ப்பில்லை என்றே கூறப்படுகிறது, இருப்பினும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை.
சசிகலா, ஓபிஎஸ் நிலைமை என்ன?
சசிகலா புதிய கட்சியை தொடங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அதிமுக முற்றிலும் கதவை அடைத்துவிட்ட நிலையில், ஓ. பன்னீர்செல்வம் தவெகவில் ஐக்கியமாக இருப்பதாகவும், செங்கோட்டையன் இதுகுறித்து அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளி வருகின்றன. அவர் தனிக்கட்சி தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைவாக உள்ளது. அவரது ஆதரவாளர்கள் திமுக, அதிமுக, தவெக என ஒவ்வொரு பக்கமும் சிதறிவிட்டனர். ஆனால், ஓபிஎஸ் தொடர்ந்து மௌனம் சாதித்து வருகிறார்.
என்ன செய்யப்போகிறார் ராமதாஸ்?
இதில் ராமதாஸ் தரப்பு பாமக என்ன முடிவை எடுக்கப்போகிறார்கள் என்பதே பலரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. கட்சி தனது கட்டுப்பாட்டில்தான் இருக்கிறது என கூறியும், தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை குறிப்பிட்டும் அன்புமணி பாஜக உடன் கூட்டணி அமைத்துவிட்டார். இருப்பினும் ராமதாஸ் - அன்புமணி இடையே சட்டப்போராட்டம் தொடர்ந்து வருகிறது. அன்புமணி பாஜக பக்கம் சென்றுவிட்டதால் ராமதாஸிற்கு அங்கு இடமில்லை. திமுக பக்கம் செல்லலாம் என்றால் அங்கு விசிக வலுவான பிணைப்புடன் இருப்பதால் அங்கும் வாய்ப்பு மிக மிக குறைவாக உள்ளது. இதனால், ராமதாஸிற்கு விஜய் மட்டுமே ஒற்றை ஆப்ஷனாக இருக்கிறார்.
நயினார் பேச்சுக்கு எழும் கண்டனங்கள்
இந்தச் சூழலில், சமீபத்தில் விஜய்யுடன் நடிகையை ஒப்பிட்டு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தவெகவில் இருந்து மட்டுமின்றி திமுக தரப்பிலும் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன. பாஜக உடன் கூட்டணியில் இருக்கும் டிடிவி தினகரன் கூட நயினார் நாகேந்திரனின் பேச்சை மென்மையாக (?) கண்டித்திருக்கிறார். தற்போது ராமதாஸ் இதை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி, விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பி நயினார் நாகேந்திரனுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக கண்டித்ததை சுட்டிக்காட்டிய ராமதாஸ்
இதுகுறித்து ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு குஷ்பூ குறித்து திமுக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவதூறாக பேசியதற்கு, தற்போது பாஜகவில் உள்ள குஷ்பு கொதித்தெழுந்து பெண்களை பற்றி தவறாக பேச யாருக்கும் தைரியம் வரக்கூடாது வந்தால் அடிப்போம் என்றார். ஆனால் இதுகுறித்து (நயினாரின் சமீபத்திய பேச்சு) அவர் கண்டனம் தெரிவிக்காதது வருத்தம் அளிக்கிறது. அதேநேரம் கனிமொழி எம்பி (திமுக) தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். பெண்களுக்கு உரிய மரியாதையையும், அவர்களுக்கான சமூக அந்தஸ்தையும் கொடுப்பது ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். பாஜகவை கண்டித்தது மட்டுமின்றி, திமுகவின் கண்டனத்தையும் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.
பாஜகவை கண்டித்த ராமதாஸ்
மேலும் நயினார் நாகேந்திரன் கண்டிக்கும் வகையில், "நாட்டை தாய்நாடு என்றும், நதிக்கும், நெல்லும் பெண்களின் பெயரை வைப்பது மட்டும் பெருமையல்ல. மூத்த அரசியல்வாதியாகவும், தேசிய கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழ்நாடு தலைவாராக உள்ள நயினார் நாகேந்திரன் தன் பேச்சுக்கு தமிழக பெண் தெய்வங்களிடம் பகிரங்கமாக வருத்தம் தெரிவிப்பதுதான் அரசியல் நாகரீகமாகும். நான் எப்போதும் பெண் குழந்தைகளை பிறந்தது முதல் 19 வயது வரை பெண் தெய்வங்கள் என்றும் 19 வயதிற்கு மேல் தேவதைகள் என்றும் சொல்லி வருகிறேன். பெண்களே இந்நாட்டின் ஆணிவேர். அவர்களை மதித்திடுங்கள். அதன் பின், 'பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதை பொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு உருவாக்க வேண்டும் இதுதான் பாஜகவின் கனவு என்று சொல்லுங்கள்' என அறிக்கையின் மூலம் சாடி உள்ளார்.
திமுகவுக்கு ராமதாஸ் தேவையா...?
பாஜகவை குறிவைத்து தாக்கியது மட்டுமின்றி திமுக, தவெக என இருபக்கமும் ராமதாஸ் கைக்குலுக்க முயற்சிப்பது இந்த அறிக்கையின் மூலம் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது. எனவேதான் இன்றைய அறிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது எனலாம். திமுகவை பொருத்தவரை ராமதாஸை தங்கள் அணிக்குள் கொண்டுவந்தால், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தோழமை கட்சியாக இருக்கும் விசிக-வை இழக்க நேரிடும். பாமகவை சேர்த்துக்கொண்டால் திருமாவளவன் நிச்சயம் வெளியேறிவிடுவார், இதை அவர் பலமுறை தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், திமுகவுக்கு வன்னியர் வாக்கு வங்கியை பெற நிச்சயம் ராமதாஸ் வேண்டும் என்ற நிலையும் இல்லை.
விஜய் - ராமதாஸ் கூட்டணி...?
மறுபுறம், புதிதாக தேர்தல் களத்திற்கு வந்துள்ள விஜய் தற்போதுவரை எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அறிவிக்கவில்லை. ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு என ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே முழங்கிய விஜய்க்கு இன்னும் கூட்டணி கட்சி ஏதும் கைக்கூடி வரவில்லை. தற்போது ராமதாஸை சேர்த்துக்கொண்டால், அவருக்கு இருக்கும் செல்வாக்கு மற்றும் கட்டமைப்பை ஆகியவற்றால் வட மாவட்டங்களில் வாக்குகளை தவெக குவிக்கலாம். பல இடங்களில் வெற்றியை கூட பெற வாய்ப்புள்ளது. எனவே, விஜய் அவரை சேர்ப்பாரா என்ற கேள்வியும் உள்ளது. விஜய்க்கும் ராமதாஸ் மட்டுமே ஒரே ஆப்ஷனாக இருக்கிறார் என்றும் சொல்லலாம்.
ராமதாஸ் ஓரங்கட்டப்படலாம்...
ஆனால் அதே வேளையில் ராமதாஸை திமுக, அதிமுக (என்டிஏ) இரு அணியும் ஒதுக்கிவிட்டது. தானும் ஒதுக்கிவிட்டால் ராமதாஸ் அரசியலில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டுவிடுவார். அவர் ஓரங்கப்பட்டால் எதிர்காலத்தில் தனக்கும் சிக்கல் வராது என விஜய் சிந்திக்கலாம். மேலும், இந்த தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட்டு தனது முழு பலம் என்ன என்பதை நிரூபிக்கவும் விஜய் திட்டமிடலாம், இதனாலும் ராமதாஸை ஒதுக்க நினைக்கலாம். எது எப்படியோ, ராமதாஸ் இன்று ஒரே கல்லில் (அறிக்கையில்) இரண்டு மாங்காவை (திமுக, தவெக) அடிக்க முயற்சித்துள்ளார். ராமதாஸின் குறி சரியாக இருக்கிறதா...? எந்த மாங்காய் விழும்...? என்பது இன்னும் சில நாள்களில் தெரிந்துவிடும்.
