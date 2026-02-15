English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்க்கு ராமதாஸ் சப்போர்ட்... ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்கா... தவெகவின் முடிவு என்ன?

விஜய்க்கு ராமதாஸ் சப்போர்ட்... ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்கா... தவெகவின் முடிவு என்ன?

Tamil Nadu Assembly Election 2026: ராமதாஸ் ஒரே கல்லில் திமுக, தவெக என இரண்டு மாங்காவுக்கு குறிவைத்து இன்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். இதில் அவர் வைத்த குறி என்னவாகும் என்பது குறித்து விரிவாக இங்கு அலசலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 15, 2026, 06:17 PM IST
  • நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சுக்கு ராமதாஸ் கண்டனம்
  • குஷ்பூ குரல் எழுப்பாததையும் ராமதாஸ் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.
  • கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்ததையும் ராமதாஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Trending Photos

EPS Pension: 30 ஆண்டு சர்வீஸில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon9
EPFO
EPS Pension: 30 ஆண்டு சர்வீஸில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு பூத் ஏஜெண்ட்ஸ் அதிகம்? தவெக லிஸ்டிலேயே இல்லையேப்பா!
camera icon9
Tamilnadu
தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு பூத் ஏஜெண்ட்ஸ் அதிகம்? தவெக லிஸ்டிலேயே இல்லையேப்பா!
IND vs PAK: பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுக்கலா...? சூர்யகுமார் கொடுத்த ட்விஸ்ட்
camera icon8
Ind vs Pak
IND vs PAK: பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுக்கலா...? சூர்யகுமார் கொடுத்த ட்விஸ்ட்
திருப்பதி: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல் ஏழுமலையானை தரிசிக்க சூப்பரான சான்ஸ்.. முழு விவரம் இதோ
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல் ஏழுமலையானை தரிசிக்க சூப்பரான சான்ஸ்.. முழு விவரம் இதோ
விஜய்க்கு ராமதாஸ் சப்போர்ட்... ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்கா... தவெகவின் முடிவு என்ன?

Tamil Nadu Assembly Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இம்மாத இறுதியில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் பிப். 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே மார்ச் முதல் வாரத்திற்குள் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை தேதியும் தெரிந்துவிடும். தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதிகளிலும் பெரும்பாலும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

விரைவில் தேமுதிக அறிவிக்கும்

எனவே, தேர்தல் தேதி அறிவிப்பதற்குள் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களின் கூட்டணியை முடிவு செய்துவிடும் எனலாம். தற்சமயம் தேமுதிக, ராமதாஸ் தரப்பு பாமக, ஓபிஎஸ் மற்றும் சசிகலா தரப்பு ஆகியவை இன்னும் தங்களின் நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை. இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வருவதற்கு கூட்டணியை அறிவிப்போம் என தேமுதிக கூறியிருந்தது. இக்கட்சி திமுக - அதிமுக இரு  முகாமிலும் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. விஜய்யுடன் தேமுதிக கூட்டணிக்கு வாய்ப்பில்லை என்றே கூறப்படுகிறது, இருப்பினும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை. 

சசிகலா, ஓபிஎஸ் நிலைமை என்ன?

சசிகலா புதிய கட்சியை தொடங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அதிமுக முற்றிலும் கதவை அடைத்துவிட்ட நிலையில், ஓ. பன்னீர்செல்வம் தவெகவில் ஐக்கியமாக இருப்பதாகவும், செங்கோட்டையன் இதுகுறித்து அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளி வருகின்றன. அவர் தனிக்கட்சி தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைவாக உள்ளது. அவரது ஆதரவாளர்கள் திமுக, அதிமுக, தவெக என ஒவ்வொரு பக்கமும் சிதறிவிட்டனர். ஆனால், ஓபிஎஸ் தொடர்ந்து மௌனம் சாதித்து வருகிறார்.

என்ன செய்யப்போகிறார் ராமதாஸ்?

இதில் ராமதாஸ் தரப்பு பாமக என்ன முடிவை எடுக்கப்போகிறார்கள் என்பதே பலரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. கட்சி தனது கட்டுப்பாட்டில்தான் இருக்கிறது என கூறியும், தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை குறிப்பிட்டும் அன்புமணி பாஜக உடன் கூட்டணி அமைத்துவிட்டார். இருப்பினும் ராமதாஸ் - அன்புமணி இடையே சட்டப்போராட்டம் தொடர்ந்து வருகிறது. அன்புமணி பாஜக பக்கம் சென்றுவிட்டதால் ராமதாஸிற்கு அங்கு இடமில்லை. திமுக பக்கம் செல்லலாம் என்றால் அங்கு விசிக வலுவான பிணைப்புடன் இருப்பதால் அங்கும் வாய்ப்பு மிக மிக குறைவாக உள்ளது. இதனால், ராமதாஸிற்கு விஜய் மட்டுமே ஒற்றை ஆப்ஷனாக இருக்கிறார்.

நயினார் பேச்சுக்கு எழும் கண்டனங்கள்

இந்தச் சூழலில், சமீபத்தில் விஜய்யுடன் நடிகையை ஒப்பிட்டு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தவெகவில் இருந்து மட்டுமின்றி திமுக தரப்பிலும் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன. பாஜக உடன் கூட்டணியில் இருக்கும் டிடிவி தினகரன் கூட நயினார் நாகேந்திரனின் பேச்சை மென்மையாக (?) கண்டித்திருக்கிறார். தற்போது ராமதாஸ் இதை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி, விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பி நயினார் நாகேந்திரனுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக கண்டித்ததை சுட்டிக்காட்டிய ராமதாஸ்

இதுகுறித்து ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு குஷ்பூ குறித்து திமுக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவதூறாக பேசியதற்கு, தற்போது பாஜகவில் உள்ள குஷ்பு கொதித்தெழுந்து பெண்களை பற்றி தவறாக பேச யாருக்கும் தைரியம் வரக்கூடாது வந்தால் அடிப்போம் என்றார். ஆனால் இதுகுறித்து (நயினாரின் சமீபத்திய பேச்சு) அவர் கண்டனம் தெரிவிக்காதது வருத்தம் அளிக்கிறது. அதேநேரம் கனிமொழி எம்பி (திமுக) தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். பெண்களுக்கு உரிய மரியாதையையும், அவர்களுக்கான சமூக அந்தஸ்தையும் கொடுப்பது ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். பாஜகவை கண்டித்தது மட்டுமின்றி, திமுகவின் கண்டனத்தையும் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.

பாஜகவை கண்டித்த ராமதாஸ்

மேலும் நயினார் நாகேந்திரன் கண்டிக்கும் வகையில், "நாட்டை தாய்நாடு என்றும், நதிக்கும், நெல்லும் பெண்களின் பெயரை வைப்பது மட்டும் பெருமையல்ல. மூத்த அரசியல்வாதியாகவும், தேசிய கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழ்நாடு தலைவாராக உள்ள நயினார் நாகேந்திரன் தன் பேச்சுக்கு தமிழக பெண் தெய்வங்களிடம் பகிரங்கமாக வருத்தம் தெரிவிப்பதுதான் அரசியல் நாகரீகமாகும். நான் எப்போதும் பெண் குழந்தைகளை பிறந்தது முதல் 19 வயது வரை பெண் தெய்வங்கள் என்றும் 19 வயதிற்கு மேல் தேவதைகள் என்றும் சொல்லி வருகிறேன். பெண்களே இந்நாட்டின் ஆணிவேர். அவர்களை மதித்திடுங்கள். அதன் பின், 'பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதை பொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு உருவாக்க வேண்டும் இதுதான் பாஜகவின் கனவு என்று சொல்லுங்கள்' என அறிக்கையின் மூலம் சாடி உள்ளார்.

திமுகவுக்கு ராமதாஸ் தேவையா...?

பாஜகவை குறிவைத்து தாக்கியது மட்டுமின்றி திமுக, தவெக என இருபக்கமும் ராமதாஸ் கைக்குலுக்க முயற்சிப்பது இந்த அறிக்கையின் மூலம் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது. எனவேதான் இன்றைய அறிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது எனலாம். திமுகவை பொருத்தவரை ராமதாஸை தங்கள் அணிக்குள் கொண்டுவந்தால், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தோழமை கட்சியாக இருக்கும் விசிக-வை இழக்க நேரிடும். பாமகவை சேர்த்துக்கொண்டால் திருமாவளவன் நிச்சயம் வெளியேறிவிடுவார், இதை அவர் பலமுறை தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், திமுகவுக்கு வன்னியர் வாக்கு வங்கியை பெற நிச்சயம் ராமதாஸ் வேண்டும் என்ற நிலையும் இல்லை.

விஜய் - ராமதாஸ் கூட்டணி...? 

மறுபுறம், புதிதாக தேர்தல் களத்திற்கு வந்துள்ள விஜய் தற்போதுவரை எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அறிவிக்கவில்லை. ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு என ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே முழங்கிய விஜய்க்கு இன்னும் கூட்டணி கட்சி ஏதும் கைக்கூடி வரவில்லை. தற்போது ராமதாஸை சேர்த்துக்கொண்டால், அவருக்கு இருக்கும் செல்வாக்கு மற்றும் கட்டமைப்பை ஆகியவற்றால் வட மாவட்டங்களில் வாக்குகளை தவெக குவிக்கலாம். பல இடங்களில் வெற்றியை கூட பெற வாய்ப்புள்ளது. எனவே, விஜய் அவரை சேர்ப்பாரா என்ற கேள்வியும் உள்ளது. விஜய்க்கும் ராமதாஸ் மட்டுமே ஒரே ஆப்ஷனாக இருக்கிறார் என்றும் சொல்லலாம்.

ராமதாஸ் ஓரங்கட்டப்படலாம்... 

ஆனால் அதே வேளையில் ராமதாஸை திமுக, அதிமுக (என்டிஏ) இரு அணியும் ஒதுக்கிவிட்டது.  தானும் ஒதுக்கிவிட்டால் ராமதாஸ் அரசியலில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டுவிடுவார். அவர் ஓரங்கப்பட்டால் எதிர்காலத்தில் தனக்கும் சிக்கல் வராது என விஜய் சிந்திக்கலாம். மேலும், இந்த தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட்டு தனது முழு பலம் என்ன என்பதை நிரூபிக்கவும் விஜய் திட்டமிடலாம், இதனாலும் ராமதாஸை ஒதுக்க நினைக்கலாம். எது எப்படியோ, ராமதாஸ் இன்று ஒரே கல்லில் (அறிக்கையில்) இரண்டு மாங்காவை (திமுக, தவெக) அடிக்க முயற்சித்துள்ளார். ராமதாஸின் குறி சரியாக இருக்கிறதா...? எந்த மாங்காய் விழும்...? என்பது இன்னும் சில நாள்களில் தெரிந்துவிடும். 

மேலும் படிக்க |  Check வைக்கும் காங்கிரஸ்... படையோடு காத்திருக்கும் விஜய் - ஆட்டத்தை முடிப்பாரா ஸ்டாலின்?

மேலும் படிக்க | விஜய்யை கலாய்த்த உதயநிதி... 'அண்ணாவே இவரை பார்த்துதான்...' தவெக மீது அட்டாக்

மேலும் படிக்க | 'இனி ஆட்சியில் பங்கு கேட்கமாட்டார்கள்' திமுக வைக்கும் Full Stop - விஜய் பக்கம் சாய்வாரா ராகுல் காந்தி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

RamadossTVKDMKNainar NagendranNDA

Trending News