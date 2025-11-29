English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 'வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன்...' அன்புமணிக்கு சாபம்விட்டு ராமதாஸ் ஆவேசம்

'வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன்...' அன்புமணிக்கு சாபம்விட்டு ராமதாஸ் ஆவேசம்

PMK Ramadoss: வயிறு எரிந்து சொல்கிறேன் உன்னுடைய அரசியல் பயணம் முடிவடைந்துவிட்டது என அன்புமணியை குறிப்பிட்டு ராமதாஸ் ஆவேசமாக பேசி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 29, 2025, 05:18 PM IST
  • கடலூரில் இன்று பாமக பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.
  • கட்சி விவகாரம் குறித்து டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு - ராமதாஸ்
  • தேர்தல் ஆணையத்தை அன்புமணி விலைக்கு வாங்கிவிட்டார் - ராமதாஸ்

Trending Photos

விராட், ரோஹித் உலகக் கோப்பையில் விளையாடலாம்... ஓகே சொன்ன முக்கிய தலை!
camera icon8
Virat Kohli
விராட், ரோஹித் உலகக் கோப்பையில் விளையாடலாம்... ஓகே சொன்ன முக்கிய தலை!
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 28 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 28 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும்!
ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... MI அதிக தொகையில் எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார்? - நம்பர் 1 இவரா?
camera icon9
Mumbai Indians
ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... MI அதிக தொகையில் எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார்? - நம்பர் 1 இவரா?
'வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன்...' அன்புமணிக்கு சாபம்விட்டு ராமதாஸ் ஆவேசம்

PMK Ramadoss Speech On Anbumani: கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனத் தலைவர் மருத்துவர் ராமதாஸ் தலைமையில் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பேசிய மருத்துவர் ராமதாஸ், "நாம் முன்னேற பாடுபட வேண்டியுள்ளது. டிசம்பர் 12ஆம் தேதி உரிமைகளை மீட்க போராடப் போகிறோம். சின்ன பிள்ளைகள் கூட கேட்கின்றனர் 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு எப்போது கிடைக்கும் என... அவர்கள் தயாராகிவிட்டனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

PMK Ramadoss: உரிமையை யாராலும் பறிக்க முடியாது

ஒரு காலத்தில் 7 நாள்கள் ஸ்தம்பிக்க வைத்துவிட்டோம். இப்போது வெறியோடு 20 வாங்கவில்லை என்றாலும், 10.5% வாங்கிவிடுவேன் என்று சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்களால் வரை அதே சிந்தனையில் உள்ளனர். நமக்கு ஏற்பட்ட ஒரு துரதிஷ்டத்தை சினிமா பாடலில்  சொல்வார்கள், 'எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான், அவன் என்னை போலவே இருப்பான்' என்று... ஆனால் எனக்கு நடந்த கொடுமை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். என் உயிரைதான் பறிக்கவில்லை, உரிமையை பறித்தான், என் வேர்வை வீணாக போய்விட கூடாது. அந்த உரிமையை யாராலும் பறிக்க முடியாது, உச்ச நீதிமன்றம் போனாலும் பறிக்க முடியாது.

PMK Ramadoss: 46 ஆண்டுகால...

இதுதொடர்பாக டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. சூழ்ச்சியினாலே இவன் தலைவன் என்று சொல்லிக்கொண்டு உள்ளனர். ஒட்டுமொத்த மக்களும் இவன் சூழ்ச்சியை புரிந்துகொண்டுள்ளனர். எந்த நீதிமன்றம் போனாலும் ராமதாஸ்தான் வெல்வார். என்னை ஜெயிக்க யாராலும் முடியாது. உரிமையை பறிக்க எண்ணாதே, உடைமையை பறித்துகொள். என்னிடம் பறித்து கொள்ள ஒன்றும் இல்லை. 46 ஆண்டு காலம் 96 ஆயிரம் கிராமங்களுக்கு சென்று மக்களை சந்தித்து பேசி வளர்த்த கட்சியை முழுதும் அபகரிக்க எண்ணுகிறார். இந்த உரிமையை விட்டு கொடுக்க முடியாது. அதனால்தான் நான் தலைவர் ஆனேன், என் மகளை செயல் தலைவர் ஆக்கினேன்.

PMK Ramadoss: 'தேர்தல் ஆணையத்தை விலைக்கு வாங்கிவிட்டார்'

டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டுள்ளோம். 2022ஆம் ஆண்டு மே 28ஆம் தேதி, திருவேற்காட்டில் நடந்த பொதுக்குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உன்னுடைய பதவி காலம் முடிந்துவிட்டது. இப்போது ஏமாற்றி பொய் சொல்லி தேர்தல் கமிஷனை விலைக்கு வாங்கிவிட்டாய். என்னுடன் இருந்தவர்களை விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய், தேர்தல் கமிஷனுக்கு உண்மையை சொன்னாலும் புரிவதில்லை. பணம் பத்தும் செய்யும் என்பார்கள், இது தேர்தல் கமிஷன் வரை சென்றுள்ளது. ஆனால் ஜெயிக்கப்போவது ராமதாஸ்தான்.

PMK Ramadoss: திங்கட்கிழமை வழக்கு விசாரணை

நான் கட்சி தொடங்கிய போது, 'ஓட்டு ஒன்று போடுங்கள், ஒரு ரூபாய் நோட்டு ஒன்று கொடுங்கள்' என்று கேட்டேன். என் மக்கள் அப்படியே செய்தார்கள், அதன் மூலம் நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வென்றோம். இப்போது கூட்டணியில் வெறும் ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்தான் உள்ளனர். இதற்கு காரணம் இவருடைய செயல் தான், தேர்வு தான்,  தலையீடு தான், இனி அப்படி நடக்காது. என் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என் உழைப்பை யாரும் திருட முடியாது.

தேர்தல் ஆணையத்தில் உள்ளவர்கள் பொய் சொல்கின்றனர் நாம் சொல்லும் உண்மையை தெரிந்து கொண்டும் அதற்கான பதிலை கொடுக்க முடியவில்லை. அதில் ஒரு அதிகாரி இங்கு நேர்மை இல்லை, நாணயம் இல்லை என்று சொல்கிறார். அதனால் நீங்கள் நீதிமன்றம் செல்லுங்கள், இதனால் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து உள்ளோம். அது திங்கட்கிழமை எடுத்துக் கொள்வார்கள்" என்றார்.

PMK Ramadoss: நான் செய்த தவறுகள் - ராமதாஸ்

தொடர்ந்து அன்புமணி குறித்து பேசிய அவர், "என்னை வெல்ல நினைக்கிறாய் உன்னால் என்னை வெல்ல முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது. நான் செய்த தவறுகள் - உன்னை படிக்க வைத்தது; மருத்துவராக்கியது; டெல்லியில் மந்திரி ஆக்கியது; கட்சிக்கு தலைவர் ஆக்கியது - இப்படி எத்தனையோ தவறுகளை நான் செய்துள்ளேன். அதனால் இப்போது நீ என்னோடு மோத நினைக்கிறாய். அது உன்னால் முடியாது, என் மக்கள் என் பின்னாடி உள்ளார்கள். ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களும் என் பின்னாடி உள்ளார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு உண்மை தெரிகிறது.

PMK Ramadoss: இனி அன்புமணி பாச்சா பலிக்காது...

எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று பரிசோதனை செய்ய மருத்துவமனைக்கு சென்றேன். என்னை பார்ப்பதற்கு பல்வேறு கட்சியை சேர்ந்தவர்கள், பல்வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் என்னை வந்து பார்த்தனர். ஆனால் நீ மருத்துவரிடம் கேட்டுவிட்டு கிளம்பிவிட்டாய். உன்னை பற்றி அப்போதுதான் இந்த உலகம் சரியாக புரிந்துகொண்டது. இந்த மக்களை இனி யாரும் ஏமாற்ற முடியாது என்பதை சொல்லிக்கொள்கிறேன்.

சினிமாவில் சொல்வது போல், 'உன் பாச்சா பலிக்காது', தேர்தல் கமிஷனில் வேண்டுமானால் வெற்றி பெறலாம், இங்கு நீதிதான் வெற்றி பெறும், நியாயம் தான் வெற்றி பெறும், என் பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது, மக்கள் என் பின்னால் இருக்கின்றனர்.

PMK Ramadoss: ராமதாஸ் விட்ட சாபம்

இந்த கட்சி இன்று மிகப்பெரிய ஆலமரமாக வளர்ந்து இருக்கிறது. அந்த மரத்தின் கிளையில் ஏறிக்கொண்டு முனை கிளையில் அமர்ந்து கொண்டு அடிக்கிலையை வெட்டுகிறார். நீ கீழே விழ வேண்டியதுதான் மரத்தின் ஆயிரக்கணக்கான விழுதுகள் மேலுக்காக வரும் மக்கள் அனைவரும் என் பக்கம்தான். உன்னுடைய அரசியல் பயணம் முடிந்து போய்விட்டது, இதை வயிறு எரிந்து சொல்கிறேன் உன்னுடைய அரசியல் பயணம் முடிவடைந்துவிட்டது. 

இதன் பிறகுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு வளர்ச்சி, வெற்றி. வருகின்ற தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் என்ன சொல்கின்றார்களோ அதை நான் கட்டாயம் செய்வேன், வெற்றி பெறுவேன். அதிகளவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை உருவாக்குவேன், அவர்கள் சட்டமன்றம் செல்வார்கள், சிலர் அமைச்சர்களாகவும் ஆவார்கள். இதை என்னால் செய்ய முடியும். இதற்கு நீங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து செயல்பட வேண்டும். வெற்றி நம் பக்கம், நியாயம் நம் பக்கம், தர்மம் நம் பக்கம்" என்றார்.

மேலும் படிக்க | குஷியில் மாணவர்கள்! டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - சூப்பர் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தேதி குறிச்சு வச்சிக்கோங்க.. வாங்க தவறாதீங்க!

மேலும் படிக்க | மாதம் ரூ.40,000 தரும் அரசு! 8ஆம் வகுப்பு படித்தாலே வேலை.. எப்படி சேருவது?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

RamadossanbumaniPMKCuddaloreTamil News

Trending News