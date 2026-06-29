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ராமநாதபுரம்: கிணற்றில் கிடந்த 6 வயது சிறுமியின் சடலம்.. கொலை நடந்தது எப்படி? விசாரணையில் பகீர்

Ramanathapuram Crime News: ராமநாதபுரத்தில் 6 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவரது உறவினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 29, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:07 PM IST
ராமநாதபுரம்: கிணற்றில் கிடந்த 6 வயது சிறுமியின் சடலம்.. கொலை நடந்தது எப்படி? விசாரணையில் பகீர்
Image Credit: Ramanathapuram Crime NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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