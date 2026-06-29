/ராமநாதபுரம்: கிணற்றில் கிடந்த 6 வயது சிறுமியின் சடலம்.. கொலை நடந்தது எப்படி? விசாரணையில் பகீர்

Ramanathapuram Crime News: தமிழகத்தில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், சிறுமிகளுக்கு எதிராக கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது. பெண்கள், சிறுமிகளுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்முறை சம்பவங்களை தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தநிலையில், ராமநாதபுரத்தில் 6 வயது சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமநாதபுரத்தில் பெற்றோருடன் தூங்கிக்கொண்டிருந்த ஆறு வயது சிறுமி, மர்மமான முறையில் கிணற்றில் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்ட வழக்கில் அதிரடி திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. சிறுமியின் தாய்மாமனின் மனைவி, பொறாமை காரணமாக இந்த கொடூர கொலையைச் செய்திருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒட்டுமொத்தப் பகுதியையும் உலுக்கியுள்ள ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம்தான் நடந்துள்ளது. ராமநாதபுரம் எம்.எஸ்.கே நகரில் பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் இரவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஆறு வயது சிறுமி, அதிகாலையில் திடீரென காணாமல் போயுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் பல இடங்களில் தேடிய நிலையில், வீட்டின் அருகே இருந்த கிணற்றில் சிறுமி சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டார். இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். சந்தேகத்தின் பேரில் குடும்பத்தினரிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், அதிர்ச்சித் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சிறுமியின் தாய்மாமனின் மனைவியான 21 வயது இளம்பெண் சபரிகா என்பவர்தான் இந்த கொடூர செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட பொறாமை மற்றும் மனக்கசப்பு காரணமாக, சபரிகா நள்ளிரவில் சிறுமியைத் தூக்கிச் சென்று கிணற்றில் வீசிக் கொலை செய்திருப்பது போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தற்போது குற்றவாளி சபரிகாவை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 6 வயது பச்சிளம் குழந்தை என்றும் பாராமல், சொந்தக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணே இப்படி ஒரு கொடூரத்தைச் செய்திருப்பது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கொலையில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா, அல்லது வேறு ஏதேனும் பின்னணி உள்ளதா என்பது குறித்து ராமநாதபுரம் போலீசார் சபரிகாவிடம் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். 6 வயது சிறுமி கொலை சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.