தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் முக்கியமான தொகுதி ராமநாதபுரம் தொகுதியாகும். இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 211வது தொகுதியாகும். ராமநாதபுரம் தாலுகா முழுமையாகவும், மண்டபம் தாலுகா ஒரு பகுதியையும் இத்தொகுதி உள்ளடக்கியது.
இஸ்லாமிய சமூகம் இங்கு அதிகமாக வசிக்கின்றனர். முக்குலத்தோர், மீனவர் சமூகம், பட்டியலின சமூகம், யாதவர் சமூகம் மற்றும் நாடார் சமூகம் உள்ளிட்ட பலதரப்பினர் கணிசமாக உள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) ராமநாதபுரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
பாஜக (BJP): நாகேந்திரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): முத்து கேசவன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சாகுல் ஹமீது
ராமநாதபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,53,430
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,58,860
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 13
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,12,303
ராமநாதபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 75.37% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 6% அதிகம்).
ராமநாதபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் (திமுக) - 1,11,075 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.பி.சண்முகநாதன் (அதிமுக) - 60,763 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சுப்பையா - 17,062 வாக்குகள்
ராமநாதபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் 69.56% வாக்குகள் பதிவாகின.
