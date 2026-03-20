ரம்ஜான் லீவை ஜாலியாக கொண்டாட... சிறப்பு ரயில்கள், பேருந்துகள் அறிவிப்பு

Ramzan 2026 Special Trains, Buses: ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை (மார்ச் 21) கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் சென்னை - கன்னியாகுமரி இடையே இன்றும்; கன்னியாகுமரி - சென்னை இடையே ஞாயிறு அன்றும் தெற்கு ரயில்வே இயக்குகிறது. கூடுதல் பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 20, 2026, 11:10 AM IST
  • இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தொடங்கி உள்ளது.
  • தென் மாவட்ட மக்களுக்கு இது பயனளிக்கும்.
  • நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரம்ஜான் பண்டிகைக்கு சிறப்பு ரயில்கள், பேருந்துகள்: ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை (மார்ச் 21) உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நேற்று (மார்ச் 19) பிறை தென்படாததால், மார்ச் 21ஆம் தேதி அன்று ரம்ஜான் கொண்டாடப்படும் என தலைமை ஹாஜி முப்தி உஸ்மாந் முஹ்யிதீன் அறிவித்தார். புதுச்சேரியிலும் மார்ச் 21ஆம் தேதி ரம்ஜான் கொண்டாடப்படும் என புதுச்சேரி தலைமை ஹாஜி இசூதீன் பாகவி அறிவித்தார்.

தொடர் விடுமுறைகள்

இதனால், பள்ளி, கல்லூரி, அரசு அலுவலகங்கள், வங்கிகள், தனியார் நிறுவனங்களில் நாளை விடுமுறை அளிக்கப்படும். பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் நாளை இயங்காது. தெலுங்கு வருடப் பிறப்பான உகாதி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தையொட்டி, நேற்றும் (மார்ச் 19) அரசு விடுமுறையாகும். நடுவே, இன்று மட்டும்தான் வேலை நாள் என்பதால் இன்றே பலரும் விடுமுறை எடுத்து விடுமுறை தினங்களை கொண்டாட சொந்த ஊர் சென்றிருப்பார்கள்.

ரம்ஜான் பண்டிகை சிறப்பு ரயில்கள்  

அந்த வகையில், நீண்ட விடுமுறை நாள்களை முன்னிட்டு ரயில் மற்றும் பேருந்துகளில் மக்கள் கூட்டமும் அதிகமாக காணப்படும். இதனால், ரம்ஜான் பண்டிகையை ஒட்டி, சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே நேற்று அறிவித்துள்ளது. 

சென்னை - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில் இன்று இரவிலும், கன்னியாகுமரி - சென்னை சிறப்பு ரயில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவிலும் புறப்படுகிறது. இந்த இரு சிறப்பு ரயில்களின் முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.

இரண்டு ரயில்கள் எப்போது புறப்படும்?

சென்னை - கன்னியாகுமரி (ரயில் எண்: 06045) எழும்பரில் இருந்து இன்றிரவு 11.45 மணிக்கு புறப்படுகிறது. கன்னியாகுமரிக்கு நாளை மதியம் 1 மணிக்கு சென்று சேரும். இந்த ரயிலுக்கான முன்பதிவு நேற்று மாலை 6 மணிக்கே தொடங்கிவிட்டது. 

தொடர்ந்து, மறுமார்க்கமாக கன்னியாகுமரியில் இருந்து சென்னைக்கு (ரயில் எண்: 06046) வரும் ஞாயிறு (மார்ச் 22) இரவு 11.45 மணிக்கு புறப்படுகிறது. திங்கள் (மார்ச் 23) பகல் 11.15 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் வந்தடையும். இன்று காலை 8 மணிக்கு இந்த ரயிலுக்கான முன்பதிவு தொடங்கியது. இந்த ரயில்களின் 18 படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 2 இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இருக்கும்.

எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்?

சென்னை எழும்பரில் தொடங்கி தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருதாச்சலம், அரியலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர் சாத்தூர், கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி, விழுப்புரம், நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட ரயில்களில் நின்று செல்லும். எனவே, தென் மாவட்ட மக்கள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கும், சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னைக்கும் சென்றுவரலாம்.

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

ரயில் மட்டுமின்றி, கூடுதல் பேருந்து வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொடர் விடுமுறை, தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு, ரம்ஜான் பண்டிகை மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தொடர் விடுமுறை நாட்களில் சென்னையில் இருந்தும் மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் இருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க உள்ளது.

பேருந்து முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

அந்த வகையில், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூரு திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களில் இருந்தும் ஞாயிறு (மார்ச் 22) அன்று 565 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஞாயிறு அன்று 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்காம்.

முன்னதாக, சென்னை கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு மார்ச் 18 (புதன்) அன்று 450 பேருந்துகளும், மார்ச் 19 (வியாழன்) 345 பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டன.  சென்னை கோயம்பேட்டில் இருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு மார்ச் 18 (புதன்) அன்று 100 பேருந்துகளும்; மார்ச் 19 (வியாழன்) 90 பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டன.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. ரம்ஜான் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது?

ரம்ஜான் பண்டிகை மார்ச் 21ஆம் தேதி தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொண்டாடப்படுகிறது. பிறை தென்படாததால் இந்த தேதி உறுதி செய்யப்பட்டது. 

2. தெற்கு ரயில்வே அறிவித்த சிறப்பு ரயில்கள் என்ன?

சென்னை - கன்னியாகுமரி (06045), கன்னியாகுமரி - சென்னை (06046) ஆகிய இரு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவை சென்னை எழும்பூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி இடையே பயணிக்கும். 

3. ரம்ஜான் விடுமுறையை முன்னிட்டு கூடுதல் பேருந்து வசதி உள்ளதா?

ஆம், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் மூலம் தினசரி பேருந்துகளுடன் சேர்ந்து நூற்றுக்கணக்கா சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. மார்ச் 22ஆம் தேதி மட்டும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

