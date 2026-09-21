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இராணிப்பேட்டை : சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

Ranipet : இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் MSME மற்றும் தொழில்முனைவோர்களுக்கான சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பேக்கேஜிங் மற்றும் ஏற்றுமதி நடைமுறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 21, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:20 PM IST
இராணிப்பேட்டை : சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Ranipet

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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