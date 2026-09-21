/இராணிப்பேட்டை : சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

Ranipet : இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பேக்கேஜிங் மற்றும் அதன் சமீபத்திய போக்குகள் குறித்த ஒருநாள் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி 25.09.2026 அன்று இராணிப்பேட்டை, வானாபாடி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ அன்னை இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளக்ஸ், ரத்தன் நவல் ஹால் வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சி இராணிப்பேட்டை மாவட்ட தொழில் மையம் (DIC) சார்பில், இந்திய பேக்கேஜிங் நிறுவனம் (Indian Institute of Packaging - IIP) - சென்னை மையம். FaMe TN மற்றும் தொடர்புடைய அரசு நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்புடன் நடத்தப்படுகிறது. இப்பயிற்சியில், நிலையான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பேக்கேஜிங் பொருட்கள் மற்றும் புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள். சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பேக்கேஜிங்கிற்கான Branding & Marketing உத்திகள். ஜவுளி, கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் தோல் பொருட்களுக்கான பேக்கேஜிங். வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களுக்கான பேக்கேஜிங் மற்றும் சமீபத்திய பேக்கேஜிங் போக்குகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்து விளக்கங்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
மேலும், ஏற்றுமதிக்கான பேக்கேஜிங் தேவைகள், சர்வதேச சந்தைகளுக்கான பேக்கேஜிங் தாநிலைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு உரிய பேக்கேஜிங் முறைகள் குறித்து இந்திய பேக்கேஜிங் நிறுவனத்தின் (IIP) நிபுணர்களால் சிறப்பு விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம், இராணிப்பேட்டை மாவட்ட MSME நிறுவனங்கள் தங்களது தயாரிப்புகளை சர்வதேச சந்தைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் உரிய முறையில் பேக்கேஜிங் செய்வது குறித்து நடைமுறை அறிவைப் பெற முடியும்.
மேலும், மாவட்டத்தில் உள்ள MSME நிறுவனங்கள் தங்களது தயாரிப்புகளை சர்வதேச சந்தைகளில் கொண்டு செல்லும் வகையில், Federation of Indan Export Organlsations (FEO) மூலம் MSME நிறுவனங்களுக்கான ஏற்றுமதி நடைமுறை குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்பட உள்ளது. இதில் ஏற்றுமதி தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகள், தேவையான ஆவணங்கள், ஏற்றுமதி செயல்முறை மற்றும் சர்வதேச சந்தை வாய்ப்புகள் குறித்து தொழில் முனைவோருக்கு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் MSME நிறுவனங்கள், தொழில் முனைவோர். ஏற்றுமதியாளர்கள், புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புவோர் மற்றும் தொழில் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் இந்நிகழ்ச்சியில் 25/09/2026 அன்று காலை 10.00 மணியளவில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மேலும், 100 இருக்கைகள் மட்டுமே உள்ளதால், முன் வருபவருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். மேலும் விவரங்களுக்கு, பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், இராணிப்பேட்டை அலுவலகத்தை அணுகவும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.