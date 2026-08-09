/ராணிப்பேட்டை வேலைவாய்ப்பு : 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும், ஆகஸ்ட் 14 கடைசி நாள்!

Ranipet Jobs : ராணிப்பேட்டை மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் அரக்கோணம், வாலாஜாபேட்டை, ஆற்காடு, சோளிங்கர் ஆகிய வட்ட சட்டப் பணிகள் குழுக்களின் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு சட்ட உதவி மற்றும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த 'சட்டம் சார்ந்த தன்னார்வ தொண்டர்கள்' தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். இத்திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 47 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணி முற்றிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் சமூக சேவையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதற்காக நிரந்தர சம்பளம் எதுவும் வழங்கப்பட மாட்டாது; மாறாக, களப்பணியாற்றும் நாட்களுக்கு மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ரூ.750/- மதிப்பூதியமாக வழங்கப்படும்.
இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதியாக 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் (ஓய்வு பெற்றவர்கள் உட்பட), ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள், மூத்த குடிமக்கள், M.S.W. பயிலும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞராக பதிவு செய்யாத சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள், இதர கல்லூரி மாணவர்கள், அரசியல் கட்சி சாரா சமூக ஆர்வலர்கள், தொண்டு நிறுவனப் பணியாளர்கள், மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆகியோர் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆவர்.
விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள நபர்கள் உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை இராணிப்பேட்டை மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்து ([https://ranipet.dcourts.gov.in](https://ranipet.dcourts.gov.in)) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் கல்வி மற்றும் தகுதி சான்றிதழ்களின் நகல்களில் சுய கையொப்பமிட்டு இணைக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை "மாண்புமிகு தலைவர் / முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி, மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு, மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகம், இராணிப்பேட்டை - 632 401" என்ற முகவரிக்குத் தபால் மூலமாக மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர வேண்டிய கடைசி நாள் 14.08.2026 மாலை 05.00 மணி ஆகும். நேர்காணல் மற்றும் தேர்வு குறித்த கூடுதல் விவரங்களை மாவட்ட நீதிமன்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம்.