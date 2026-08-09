Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ராணிப்பேட்டை வேலைவாய்ப்பு : 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும், ஆகஸ்ட் 14 கடைசி நாள்!

ராணிப்பேட்டை வேலைவாய்ப்பு : 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும், ஆகஸ்ட் 14 கடைசி நாள்!

Ranipet Jobs : ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் உள்ள வேலைவாய்ப்புக்கு 10 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 09, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:50 AM IST
ராணிப்பேட்டை வேலைவாய்ப்பு : 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும், ஆகஸ்ட் 14 கடைசி நாள்!
Image Credit: Ranipet Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சொத்துகளை பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து..உயிரை மாய்த்துகொண்ட நடிகர்! தீராத மர்மம்
2
3
4
5