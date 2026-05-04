தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Ranipet Election Result 2026: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 07:02 AM IST

ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ராணிப்பேட்டை, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 40வது தொகுதியாகும். ராணிப்பேட்டை என்றாலே "தோல் பொருட்கள்" தான் நினைவுக்கு வரும். இங்கு நூற்றுக்கணக்கான தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் (Tanneries) உள்ளன. ராணிப்பேட்டையில் அமைந்துள்ள பாரத கனரக மின் நிறுவனம் (BHEL), இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். இந்தியாவின் மிகப்பழமையான ரசாயனத் தொழிற்சாலைகளில் ஒன்றான EID Parry (ஈ.ஐ.டி பாரி) நிறுவனம் 19-ஆம் நூற்றாண்டிலேயே ராணிப்பேட்டையில் தொடங்கப்பட்டது. இது தென்னிந்தியாவின் தொழில் புரட்சிக்கு வித்திட்ட ஒரு முக்கிய இடமாகும்.

ராணிப்பேட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ராணிப்பேட்டை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

ராணிப்பேட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): ஆர் காந்தி

டி எம் சி (எம்): வி.எம். கார்த்திகேயன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): தாஹீரா

நாதக (NMK) : தாரிக்கா சல்மான்

ராணிப்பேட்டை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 248244
ஆண் வாக்காளர்கள்: 120173
பெண் வாக்காளர்கள்: 128026
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 45

ராணிப்பேட்டை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.51% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ராணிப்பேட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: காந்தி (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 103,291 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: சுகுமார் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 86,793 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: வெ. சைலஜா - 10,234 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: ஆடம் பாட்ஷா - 2,762 வாக்குகள்

ராணிப்பேட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் 77.75% வாக்குகள் பதிவாகின.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அரக்கோணம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சோளிங்கர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆற்காடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன்.

