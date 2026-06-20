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ராணிப்பேட்டையில் பயங்கரம்! மருமகனை வெட்டிய மாமனார்.. நடந்தது என்ன?

Tamil Nadu Crime News: ராணிப்பேட்டையில் மனைவி நீண்ட நேரம் செல்போனில் பேசியதால் ஏற்பட்ட தகராறில் அவரது மொபைலை கணவன் உடைத்த நிலையில், ஆத்திரமடைந்த மாமனார் மருமகனை கத்தியால் தலையில் வெட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:10 PM IST
ராணிப்பேட்டையில் பயங்கரம்! மருமகனை வெட்டிய மாமனார்.. நடந்தது என்ன?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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