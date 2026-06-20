/ராணிப்பேட்டையில் பயங்கரம்! மருமகனை வெட்டிய மாமனார்.. நடந்தது என்ன?

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆட்டோ நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் (35), கூலித் தொழிலாளி. இவருடைய மனைவி வள்ளி (29), அருகில் உள்ள ஷூ தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை பார்த்து வருகிறார். இவர்களுக்கு 7 வயதில் ஒரு மகளும், 5 வயதில் ஒரு மகனும் உள்ளனர். ராஜேஷின் சொந்த ஊர் பனப்பாக்கம் அடுத்த எஸ்.கொளத்தூர் என்றாலும், திருமணத்திற்கு பிறகு ஆட்டோ நகரில் உள்ள மாமனார் வீட்டிற்கு அருகிலேயே குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், நேற்று இரவு (ஜூன் 19) சுமார் 7:30 மணி அளவில், வள்ளி தனது மொபைல் போனில் நீண்ட நேரமாக பேசி கொண்டிருந்ததாக தெரிகிறது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த ராஜேஷ், யாரிடம் பேசுகிறாய் என்று கேட்டுள்ளார். இதில் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆத்திரமடைந்த ராஜேஷ், மனைவியின் செல்போனை பிடுங்கி தரையில் தூக்கி போட்டு உடைத்துள்ளார்.
இதனால் கணவன்-மனைவி இடையே சண்டை மேலும் தீவிரமடைந்தது. இவர்களின் சத்தத்தை கேட்டு வள்ளியின் தந்தை குமார் அங்கு ஓடி வந்துள்ளார். சண்டையை விலக்க முயன்ற குமார், ஒருகட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்து மருமகன் ராஜேஷை சரமாரியாக தாக்கி இருக்கிறார். மேலும், தான் மறைத்து வைத்திருந்த மீன் வெட்டும் கத்தியால் ராஜேஷின் தலையில் பலமாக வெட்டியுள்ளார்.
மாமனார் கத்தியால் வெட்டியதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த ராஜேஷ், உயிருக்கு பயந்து அங்கிருந்து தப்பித்து வேலூரில் உள்ள தனது சகோதரி வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். பின்னர், அங்கிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
குடும்ப சண்டை ரத்தக் களரியில் முடிந்த இந்த பயங்கர சம்பவம் குறித்து ராணிப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.