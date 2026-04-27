ராணிப்பேட்டையில் ரவுடிகளுக்கு இடையே மோதல்; விசிக பிரமுகர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சிப்காட் அண்ணா நகர் பகுதியில் நடைபெற்ற பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ரவுடிகளுக்கு இடையேயான முன்விரோதம் காரணமாக நிகழ்ந்த இந்த வன்முறைச் செயல், பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை விதைத்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 27, 2026, 03:35 PM IST
ராணிப்பேட்டை சிப்காட் அண்ணா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆண்டனி. இவர் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் (VCK) முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பதோடு, இவர் மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இவருக்கும், சிப்காட் வ.உ.சி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபல சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியான தமிழரசன் என்பவருக்கும் இடையே நீண்ட காலமாக ரவுடிசம் செய்வதிலும், அதிகாரப் போட்டியிலும் முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.

இந்த இரண்டு கோஷ்டிகளுக்கும் இடையே அடிக்கடி மோதல் போக்கு நிலவி வந்த நிலையில், ஒருவரை ஒருவர் வீழ்த்த நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த சம்பவம் நடந்த நேற்று இரவு, ஆண்டனி வசிக்கும் அண்ணா நகர் பகுதிக்கு அருகே தமிழரசனின் அண்ணன் மகன் அஜித்குமார் மற்றும் அவரது நண்பர் பரத்ராஜ் ஆகிய இருவரும் திறந்த வெளியில் மது அருந்திக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த வழியாக வந்த ஆண்டனி, பொது இடத்தில் மது அருந்துவதை தட்டிக்கேட்டுள்ளார்.

இதனால் அஜித்குமார், பரத்ராஜ் ஆகியோருக்கும் ஆண்டனிக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒருகட்டத்தில் இது கைகலப்பாக மாறும் சூழல் உருவானபோது, ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள் இருவரும் தங்களது சித்தப்பாவான சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி தமிழரசனுக்குத் தொலைபேசி வாயிலாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தொலைபேசியில் பேசிய தமிழரசன், "அவனை சும்மா விடாதீர்கள்" என ஆவேசமாகத் தூண்டியதாகத் தெரிகிறது. தமிழரசனின் கட்டளையை ஏற்ற அஜித்குமாரும், பரத்ராஜும் உடனடியாக பீர் பாட்டில்களில் பெட்ரோலை நிரப்பி, கைவரிசை காட்டத் தொடங்கினர்.

ஆண்டனியின் வீட்டின் அருகே சென்ற இருவரும், தீப்பற்ற வைக்கப்பட்ட பெட்ரோல் குண்டுகளை (Petrol Bombs) வீட்டின் மீது வீசித் தாக்கினர். இதில் வீசப்பட்ட ஒரு குண்டு, ஆண்டனியின் வீட்டிற்கு முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார் மீது விழுந்து பயங்கரச் சத்தத்துடன் வெடித்தது. கார் உடனடியாகத் தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது. நள்ளிரவு நேரத்தில் நடந்த இந்தத் தாக்குதலால் அப்பகுதி மக்கள் அலறியடித்துக்கொண்டு வெளியே வந்தனர்.

தாக்குதல் நடத்திய இளைஞர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். இச்சம்பவம் குறித்து ஆண்டனி உடனடியாக சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, சிப்காட் காவல் ஆய்வாளர் மங்கையர்க்கரசி தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணை நடத்தினர்.

முதற்கட்ட விசாரணையைத் தொடர்ந்து, தலைமறைவாக இருந்த அஜித்குமார் மற்றும் பரத்ராஜ் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் அதிரடியாகக் கைது செய்தனர். தற்போது அவர்கள் இருவரிடமும் ரகசிய இடத்தில் வைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இந்தச் சதித் திட்டத்திற்கு மூளையாகச் செயல்பட்ட சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி தமிழரசனைப் பிடிக்கத் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிரத் தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது.

ராணிப்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமீபகாலமாக ரவுடிசம் தலைதூக்கி வருவதாகச் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். குறிப்பாக, சிறு பிரச்சனைகளுக்குக் கூட பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசுவது ராணிப்பேட்டை பகுதியில் தொடர்கதையாகி வருகிறது. சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தவுடன் மீண்டும் வன்முறைச் செயல்களில் ஈடுபடுவது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. ரவுடிகளின் தூண்டுதலின் பேரில் வாலிபர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் இதுபோன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவது சமூகச் சீரழிவைக் காட்டுகிறது.

தமிழரசன் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் தொடர்ச்சியாகப் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு மற்றும் கொலைக் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருவது, ராணிப்பேட்டை மாவட்ட மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் பாதுகாப்பற்ற உணர்வையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்துறை இதுபோன்ற ரவுடி கும்பல்களை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக ராணிப்பேட்டை மாவட்டக் காவல்துறை கூடுதல் பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. குற்றவாளிகள் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

