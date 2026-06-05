/ராணிப்பேட்டை பெண்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!இலவசப் பயிற்சி + நிச்சயம் வேலை

Ranipet jobs : தமிழ்நாட்டின் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், பனப்பாக்கத்தில் தோல் அல்லாத காலணி உற்பத்தி அலகு (Non-Leather Footwear Manufacturing Unit) ஒன்று அமையவுள்ளது. தைவானிய உற்பத்தியாளரான 'ஹாய் போர்ட்' (Hi-Port) குழுமம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பனப்பாக்கத்தில் உள்ள சிப்காட் (SIPCOT) தொழிற்பூங்காவில் சுமார் ரூ.1,500 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த பிரம்மாண்ட தொழிற்சாலையை நிறுவுகிறது. 'பிராண்ட் அட்லாண்டா - ஹாய் போர்ட் இந்தியா' என்று அழைக்கப்படும் இத்திட்டத்தின் மூலம், முதன்மையாக கிராமப்புறப் பெண்களை மையமாகக் கொண்டு சுமார் 25,000 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இப்புதிய தொழிற்சாலையில் பணிபுரிவதற்கான தகுதியை வளர்க்கும் பொருட்டு, காலணி தயாரிப்புத் தொடர்புடைய பாடப்பிரிவுகளில் படிப்பதற்கான தொழிற்கல்வி சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களின் (MSME) கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் "மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனம்" (Central Footwear Training Institute - CFTI) மூலம் இந்த 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான தொழிற்கல்வி சேர்க்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பங்கள் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.
மத்திய அரசின் நீண்டகாலம் மற்றும் குறுகிய கால தொழிற்கல்வி பாடப்பிரிவுகளின் கீழ் பின்வரும் படிப்புகள் சலுகைகளுடன் வழங்கப்படுகின்றன:
Advanced Diploma Footwear Manufacture & Design: 2 ஆண்டுகள் கால அளவு கொண்ட இப்பயிற்சிக்கு 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
Master Technician – Footwear Design & Product Development: 1 ஆண்டு கால அளவு கொண்ட இந்த மேம்பட்ட சான்றிதழ் பயிற்சிக்கு 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Technician Footwear Manufacturing: 1 ஆண்டு கால அளவு கொண்ட இந்த மேம்பட்ட சான்றிதழ் பயிற்சிக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி தகுதியாகும்.
Jr. Technician – Footwear Design & Production: 6 மாத கால அளவு கொண்ட இப்பயிற்சிக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Technical Manager – Footwear Technology: 1½ (ஒன்றரை) ஆண்டுகள் கால அளவு கொண்ட இந்த முதுகலை டிப்ளமோ பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பில் (Degree) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Technical Supervisor – Advanced Footwear Technology: 1 ஆண்டு கால அளவு கொண்ட இந்த போஸ்ட் டிப்ளமோ பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இப்பயிற்சிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் 35 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அனைத்துப் பாடப்பிரிவுகளுமே ஆங்கில வழி கற்றல் (English Medium) முறையாகக் கற்பிக்கப்படும். பயிற்சியில் சேரும் மாணவ, மாணவியர்களுக்குத் தனித்தனியே தங்கிப் படிப்பதற்கான விடுதி வசதி (Hostel Facility) செய்து தரப்படும். மேலும், இப்பயிற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்துத் தகுதி பெறும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ராணிப்பேட்டையில் அமையவுள்ள உலகத்தரம் வாய்ந்த புதிய காலணி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு தரப்படும்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு, 12-ஆம் வகுப்பு, பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்ற தகுதியான நபர்கள், மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை 04.06.2026 மற்றும் 05.06.2026 ஆகிய தேதிகளில் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் (Collectorate) நேரடியாகப் பெற்றுக்கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம். சேர்க்கை குறித்த கூடுதல் விபரங்களுக்கு, சேர்க்கை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு. கோடீஸ்வரன் அவர்களை 9677943733 / 9677943633 ஆகிய அலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
புதிதாகத் தொழிற்கல்வி சேர விருப்பமுள்ளவர்களும், புதிய வேலைவாய்ப்பைத் தேடுபவர்களும் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, பனப்பாக்கத்தில் உலகத் தரத்தில் செயல்பட உள்ள காலணி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுப் பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரியா ரவிச்சந்திரன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.