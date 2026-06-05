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ராணிப்பேட்டை பெண்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!இலவசப் பயிற்சி + நிச்சயம் வேலை

Ranipet jobs : ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த படித்த பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  10-வது, 12-வது படித்திருந்தால் போதும். விடுதி வசதியுடன் கூடிய இலவச பயிற்சி மற்றும் வேலை

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:15 PM IST
ராணிப்பேட்டை பெண்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!இலவசப் பயிற்சி + நிச்சயம் வேலை
Image Credit: Ranipet jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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