  • அரசு போட்ட ரூ.5000... உரிமைத் தொகை வராத மகளிர் போராட்டம் - கோரிக்கை நிறைவேறுமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில், உரிமை தொகை கிடைக்காத பெண்கள் வட்டாச்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 13, 2026, 09:45 PM IST
  • இத்திட்டத்தில் 1.31 கோடி பயனாளர்கள் உள்ளனர்.
  • இன்று ஒரே நாளில் ரூ.6,550 கோடி விடுவிப்பு
  • திமுக வெற்றிபெற்றால் உரிமைத்தொகை உயரும் என வாக்குறுதி

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ள 5000 ரூபாய்தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று காலையில் இருந்து மக்கள் மத்தியில் அதிக பேசப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் பயனாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நடவடிக்கை இன்ப அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

1.31 கோடி மகளிருக்கு ரூ.5000

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையில் தற்போது மாதந்தோறும் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் 2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் இருந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தில் 1 கோடியே 14 லட்சம் மகளிர் பயனடைந்து வந்த நிலையில், கடந்தாண்டு விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு மேலும் 17 லட்சம் பேர் திட்டத்தில் பயனாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டனர். இதனால், மொத்தம் இத்திட்டத்தில் 1.31 கோடி பயனாளர்கள் உள்ளனர்.

இன்று வரவு வைக்கப்பட்டது ஏன்?

பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணமாக ரூ.3 ஆயிரம் மற்றும் கோடைக்காலச் சிறப்புத் தொகுப்பாக ரூ.2 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.5 ஆயிரம் இன்று வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக பிரதி மாதம் 15ஆம் தேதி அன்று உரிமைத்தொகை வரவு வைக்கப்படும் நிலையில், நாளை (பிப். 14) இரண்டாவது சனிக்கிழமை என்பதாலும், பிப். 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதாலும் இன்றே வரவு வைக்கப்பட்டதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. 

ஒரே நாளில் ரூ.6,550 கோடி

இன்று ஒரே நாளில் மட்டும் தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்திற்காக ரூ.6,550 கோடியை விடுவித்திருக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, 2026 தேர்தலில் வெற்றிபெற்று திமுக ஆட்சியமைத்தால், ரூ.2 ஆயிரமாக உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்படும் என்றும் முதலைமச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். தேர்தலை காரணம் காட்டி மூன்று மாதங்களுக்கு உரிமைத்தொகையை முடக்கப் பார்க்கிறார்கள் என்று கூறி முதலமைச்சர் உரிமைத் தொகை முன்கூட்டியே விடுவித்துள்ளார். இம்மாத இறுதியிலோ அல்லது மார்ச் மாதத்தின் முதல் வாரத்திலோ தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம். திமுக அரசின் இந்த நகர்வு தமிழக அரசியல் களத்திலும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

60க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களின் கோரிக்கை

ஆனால், ராணிப்பேட்டையில் உரிமை தொகை கிடைக்காத பெண்கள், வட்டாச்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாபேட்டை அடுத்த அணைக்கட்டு பகுதியில் இலங்கை மறுவாழ்வு முகாமில் சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள மகளிர் உரிமை தொகை அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இவர்களுக்கும் வங்கிக்கணக்கில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.  

இதில் 60-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் கடந்த 20 மாதங்களாக மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக உரிமை தொகை கிடைக்காதவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடர்ந்து புகார் மனுக்கள் அளித்து வந்துள்ளனர்.

அமைச்சரிடம் சென்ற மக்கள்

ஆனால் மனுக்கள் மீது அரசு அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. மேலும் இன்று 5000 ரூபாயை தமிழக முதல்வர் அறிவித்துள்ளதை  அறிந்த இலங்கை மறுவாழ்வு மையத்தில் உரிமைத்தொகையை பெறாத 60-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்கள் ராணிப்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் தமிழக கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர். காந்தி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனா்.

கோரிக்கை நிறைவேறுமா? 

ஆனால்  அங்கு அமைச்சர் இல்லாததால் அனைத்து பெண்களும் வாலாஜா வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு செல்லுங்கள் என தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து அனைவரும் அங்கிருந்து வாலாஜா வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு அரசு அதிகாரியிடம் தங்களது கோரிக்கையை குறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தங்களுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்க வேண்டுமென இலங்கை மறுவாழ்வு முகாமில் வசிக்கும் பெண்கள் அனைவரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 

