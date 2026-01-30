English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்கவில்லையா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அரிய வாய்ப்பு!

Birth certificate : பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்காதவர்கள் செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதிக்குள் வாங்குவதற்கான காலவகாசத்தை தமிழ்நாடு அரசு நீட்டித்துள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 30, 2026, 05:28 PM IST
Birth certificate : இதுவரை பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்காதவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பைக் கொடுத்துள்ளது. இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துக்குள், அதாவது 26.0.2026 ஆம் தேதிக்குள் 2000 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் பிறந்தவர்கள், பிறந்து 15 ஆண்டுகள் ஆகியும் பிறப்புச் சான்றிதழ் பெறாதவர்கள் இப்போது பிறப்புச் சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் செந்தில்குமார் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழக அரசின் அரசாணை

தமிழக அரசின் சுகாதாரத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் டாக்டர் பி. செந்தில்குமார் ஐஏஎஸ், இது தொடர்பான முக்கிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, பிறப்பு மற்றும் இறப்புப் பதிவு விதிகள் 2000-ன் கீழ், பிறப்புப் பதிவேட்டில் பெயர் சேர்க்க வழங்கப்பட்டிருந்த கால அவகாசம் தற்போது மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

பொதுவாக, குழந்தை பிறந்த சில ஆண்டுகளில் பெயரைப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற நடைமுறை உள்ளது. ஆனால், பல காரணங்களால் பலரும் தங்களது குழந்தைகளின் பெயர்களைப் பிறப்புச் சான்றிதழில் சேர்க்காமல் விட்டுவிடுகின்றனர். இதனைச் சரிசெய்யும் வகையில், விடுபட்ட பெயர்களைப் பதிவு செய்ய வரும் 2026 செப்டம்பர் 26-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பிறப்புச் சான்றிதழ் பதிவு முக்கியம் ஏன்?

பள்ளிச் சேர்க்கை, பாஸ்போர்ட் எடுப்பது, ஆதார் கார்டு அப்டேட் செய்வது என அனைத்து அடிப்படைத் தேவைகளுக்கும் பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் இருப்பது மிகவும் அவசியம். ஒருவேளை உங்கள் குழந்தையின் சான்றிதழில் "Child Name Not Entered" என்று இருந்தால், இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி உடனே பெயரினைப் பதிவு செய்துகொள்ளுங்கள்.

எங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும்?

அந்தந்த பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி அலுவலகங்கள் அல்லது கிராம நிர்வாக அலுவலரை அணுகி, உரிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து இந்த மாற்றத்தைச் செய்துகொள்ளலாம்.

பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் சேர்க்கத் தேவையான ஆவணங்கள்

பொதுவாக, நீங்கள் உங்கள் உள்ளூர் நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்குச் செல்லும்போது மருத்துவமனையில் இருந்து பெறப்பட்ட, பெயர் குறிப்பிடப்படாத அசல் பிறப்புச் சான்றிதழ், தாய் மற்றும் தந்தை இருவரின் ஆதார் கார்டு நகல், முகவரிச் சான்றிற்காக ரேஷன் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை கொடுக்க வேண்டும். மேலும், குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதைக் குறிப்பிட்டு, தந்தை அல்லது தாயால் எழுதப்பட்ட விண்ணப்பக் கடிதம். ஒருவேளை குழந்தைக்கு ஏற்கனவே பள்ளியில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அந்தப் பள்ளியின் Bonafide சான்றிதழ் கொடுக்கலாம்.

பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட பிறப்பு, இறப்புப் பதிவு அலுவலகத்தில், அதாவது மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற வேண்டும். மேலே சொன்ன ஆவணங்களை இணைத்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நீங்கள் கொடுத்த தகவல்கள் அனைத்தும் அந்த அலுவலகத்தில் உள்ள பழைய பதிவேடுகளுடன் சரிபார்க்கப்படும். சரிபார்ப்பு முடிந்த பிறகு, சில நாட்களில் பெயர் சேர்க்கப்பட்ட புதிய பிறப்புச் சான்றிதழ் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.

ஆன்லைனில் செய்ய முடியுமா?

தமிழகத்தில் தற்போது பல பகுதிகளில் இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகவோ அல்லது https://crstn.org போன்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மூலமாகவோ பெயர் சேர்க்கும் வசதி எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பழைய பதிவுகள் மற்றும் சிக்கலான திருத்தங்களுக்கு நேரில் செல்வதே சிறந்தது.

பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற கட்டணம்

குழந்தை பிறந்த ஒரு வருடத்திற்குள் பெயர் சேர்த்தால் பொதுவாக கட்டணம் ஏதுமில்லை. ஒரு ஆண்டைக் கடந்த பிறகு பெயர் சேர்க்க வேண்டுமெனில், அரசாணைப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட கால அவகாசத்திற்குள், தற்போது 2026 வரை, விண்ணப்பிக்கும்போது ரூ. 200 முதல் ரூ. 500 வரை 'தாமதக் கட்டணம்' வசூலிக்கப்படலாம். இது அந்தந்த மாநகராட்சி அல்லது நகராட்சியைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

புதிய சான்றிதழ் பெறுவதற்கான கட்டணம்

நீங்கள் ஏற்கனவே பிறப்பை பதிவு செய்துவிட்டு, அதன் நகலைப் பெற விரும்பினால், முதல் பிரதிக்கு 200 ரூபாயும், கூடுதல் பிரதிகளுக்கு, ஒவ்வொரு கூடுதல் பிரதிக்கும் தலா ரூ. 100 செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

தமிழக அரசு கொடுத்துள்ள இந்த 2026 செப்டம்பர் 26 வரையிலான கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி, இதுவரை பிறப்புச் சான்றிதழ் பெறாதவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு. 

birth certificateTamil Nadu governmentBirth certificate RulesBirth Certificate DeadlineBirth Registration

