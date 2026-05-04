தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராசிபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ராசிபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள, தனித்தொகுதி (SC) அந்தஸ்து கொண்ட சட்டமன்றத் தொகுதி. இந்த தொகுதியின் எண் 92. இது நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்காக நாமக்கல் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
ராசிபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், நாமக்கல் மாவட்டத்தின் ராசிபுரம் (தனி) தொகுதியில் ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. திமுக சார்பில் தற்போதைய அமைச்சர் மதிவேந்தன் (Dr. M. Mathiventhan), அதிமுக, பாஜக (டாக்டர் S.D. பிரேம்குமார்), மற்றும் தவெக (லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்) கட்சிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. மே 4, 2026 அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன
ராசிபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): டாக்டர் மா. மதிவேந்தன்
பாமக (PMK): முனியப்பன் எம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சசிகலா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): லோகேஷ் தமிழ் செல்வன்
ராசிபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,34,450
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,027
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,20,412
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11
ராசிபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.76% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ராசிபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: டி.ஜே. கோவிந்தராஜன் (திமுக) - 1,26,452 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம். பிரகாஷ் (பாமக) - 75,514 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: உஷா - 11,701 வாக்குகள்
தேமுதிக: டி.எம். டில்லி - 2,576 வாக்குகள்
ராசிபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ராசிபுரம் தொகுதியில் 82.4% வாக்குகள் பதிவாகின.
நாமக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
சேந்தமங்கலம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ராசிபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ