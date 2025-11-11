வரும் தலைமுறையைக் காக்கப் புது முயற்சி: 'ரத்தினாவின் திருமணத் தகுதித் திட்டம்' அறிமுகம்

தற்போதைய காலகட்டத்தில், துரித உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள், சரியான ஓய்வின்மை, போதிய உடற்பயிற்சியின்மை, புகை, மது போன்ற போதை பழக்கங்கள், அத்துடன் மடிக்கணினி மற்றும் மொபைல் பயன்பாட்டின் அதீத நேரம் ஆகியவற்றின் விளைவாகப் பல சமூகப் பிரச்சினைகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
குழந்தையின்மை, தாம்பத்திய உறவில் திருப்தியின்மை, விவாகரத்துகள் மற்றும் தற்கொலைகளின் அதிகரிப்பு. கடந்த தலைமுறையை ஒப்பிடும்போது, இப்போதைய தலைமுறையில் இந்தப் பிரச்சினைகள் சுமார் 15 மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தப் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்ட பிறகு தீர்வு தேடுவதை விட, வருமுன் காப்பது அவசியமாகிவிட்டது. உளவியல் ரீதியான மற்றும் உறவுச் சிக்கல்கள் உச்சத்தை அடைந்த பின்னரே தீர்வுகாண முயலும் போக்கை மாற்றுவது காலத்தின் கட்டாயம்.
திட்டத்தின் அறிமுகம்: 'ரத்தினாவின் திருமணத்திற்குத் தயாராகித் தகுதிபெறும் திட்டம்'
மேற்கூறிய சமூக மற்றும் உளவியல் ரீதியான சவால்களைத் தடுக்கும் நோக்குடன், சுவாமியார்மடம் ரெத்தினா மருத்துவமனையில் 'ரத்தினாவின் திருமணத்திற்குத் தயாராகித் தகுதிபெறும் திட்டம்' இன்று (நவம்பர் 11, 2025) துவங்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியானது "வரும் தலைமுறையை காப்போம் 2035" என்ற தலைப்பில் நடைபெற்றது.
திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள்:
திருமணம் செய்யத் தயாராக இருக்கும் ஆண் மற்றும் பெண் இருவரையும் தாம்பத்திய மற்றும் பெற்றோர் வாழ்க்கைக்குத் தகுதியுள்ளவர்களாக மாற்றுவதே இத்திட்டத்தின் இலக்காகும்.
மருத்துவ மற்றும் உளவியல் ஆலோசனை:
திருமணத்திற்குத் தயாராகும் ஆண், பெண் இருவருக்கும் தனித்தனியாக மருத்துவ ஆலோசனை வழங்குதல்.
உளவியல் ரீதியான சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணுதல் மற்றும் தேவைக்கேற்ப உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கான சிகிச்சை அளித்தல்.
சத்துணவு குறைபாடுகளைக் கண்டறிதல்:
திருமணத்திற்கு முன்பே உடலில் உள்ள சத்துக்கள் குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து (Nutrient Deficiencies), சத்து மருந்துகள் வழங்குதல். இதன் மூலம் திருமணத்திற்குப் பிறகு ஏற்படக்கூடிய குழந்தையின்மை உட்பட தாம்பத்தியப் பிரச்சினைகளை முன் கூட்டியே தடுத்தல்.
தாம்பத்திய கல்வி மற்றும் சான்றளிப்பு:
தாம்பத்திய உறவு குறித்த சந்தேகங்களுக்குத் தீர்வு காண்பதுடன், ஆலோசனைகள் மூலம் அவர்களை மன ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் தயார்படுத்துதல்.
திட்டத்தின் அனைத்துப் பயிற்சிகளிலும் தகுதி பெற்ற பின்னர் சான்றிதழ் வழங்குதல்.
இந்த அனைத்துப் பணிகளையும் தகுதி வாய்ந்த மருத்துவக் குழுவைக் கொண்டு செயல்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பின்வரும் தளங்களைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது:
பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள்
திருமண தகவல் மையங்கள்
சமூக அமைப்புகள்
அரசுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கை:
இந்த திட்டமானது ஜங்க் ஃபுட் பழக்கம், போதைப் பழக்கங்கள், ஓய்வின்மை, உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் மொபைல் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் குழந்தையின்மை மற்றும் தாம்பத்தியப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
எனவே, இந்தத் தடுப்பு முயற்சியை "வருமுன் காப்போம்" திட்டத்தின் கீழ் சேர்க்க வேண்டும் என்று மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு ரெத்தினா மருத்துவமனை கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
