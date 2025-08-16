English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Ration card : புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு விரைவில் வரப்போகும் முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 16, 2025, 07:45 AM IST
  • புதிய ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • இம்மாத இறுதியில் வரப்போகும் குட் நியூஸ்
  • புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப நிலையை அறிய

புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Ration card :  தமிழ்நாட்டில் தினம்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களுக்கு சென்று நேரிலேயே ரேஷன் கார்டு கோரி விண்ணப்பம் செய்கின்றனர். இதில் தகுதியானவர்கள் சிலருக்கு அதிகாரிகள் ஒரே நாளிலேயே புதிய ரேஷன் கார்டு ஒப்புதலையும் கொடுக்கின்றனர். மற்றவர்கள் அரசு ஏற்கனவே கொடுத்த அறிவிப்பின்படி 45 நாட்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டும். அதற்குள் புதிய ரேஷன் கார்டு தொடர்பான அப்டேட்டுகள் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும். 

புதிய ரேஷன் கார்டு அப்டேட்

அந்தவகையில் பார்க்கும்போது ஜூலை 15 ஆம் தேதி புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு ஒப்புதல் தொடர்பான அப்டேட் ஆகஸ்டு இறுதி வாரத்தில் தெரிந்துவிடும். ஒப்புதல் அல்லது நிராகரிப்பு தொடர்பான அப்டேட்டை விண்ணப்பதாரர்கள் பெறுவார்கள். ரேஷன் கார்டு புதிய விண்ணப்பம் பொறுத்தவரை நான்கு படிநிலைகள் ஒப்புதலுக்குப் பிறகே பிரின்டுக்கு செல்லும். அதில் ஒரு சிலருக்கு மூன்று படிநிலைகள் ஓகே ஆனாலும் கடைசி கட்டத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

அப்படி நிராகரிக்கப்பட்டால் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது என்பதற்கான காரணமும் தெரிவிக்கப்படும். அதேநேரத்தில், அதிகாரிகள் நேரில் அழைத்து விசாரித்து, சந்தேகங்களை தீர்த்தபிறகு கூட ஒப்புதல் கொடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. எப்படி பார்த்தாலும் ஜூலை 15 அல்லது அதற்கு முன்னதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் இறுதி வாரத்தில் தங்களின் புதிய ரேஷன் கார்டு அப்டேட்டை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆன்லைனில் அப்டேட் தெரிந்து கொள்வது எப்படி?

நீங்கள் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து காத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் ஆன்லைனிலேயே அப்டேட் தெரிந்துகொள்ளலாம்.தமிழ்நாடு அரசின் பொதுவிநியோக திட்டத்துக்கான அதிகாரப்பூர்வ வெப்சைட்டான  https://www.tnpds.gov.in/ என்ற பக்கத்துக்கு செல்லவும். அதில், புதிய மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும். இப்போது தோன்றும் பக்கத்தில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தபோது கொடுக்கப்பட்ட ஒப்புகைச்சீட்டில் உள்ள பதிவெண்ணை கொடுத்தால் உங்களின் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பம்

புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பிப்பவர்கள் ஆன்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். https://www.tnpds.gov.in/ பக்கத்துக்கு சென்று ’புதிய மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க’ என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்தால், தோன்றும் பக்கத்தில் தேவையான தகவல்களை நிரப்பவும். அதாவது, குடும்ப தலைவர் பெயர், ஊர், முகவரி, ஆதார் எண், குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆகிய தகவல்களை நிரப்பவும். பின்னர் புகைப்படம், மின்கட்டண ரசீது, ஆதார் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை பதிவேற்றவும். சரியான மொபைல் எண் கொடுக்கவும். முடிவில் உங்கள் விண்ணப்பத்தை சரிபார்த்து சமர்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தின் நிலையை மேலே கூறிய தகவலின் அடிப்படையில் தெரிந்து கொள்ளவும். 

45 நாட்களில் புதிய ரேஷன் கார்டு

தமிழ்நாடு அரசு உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் வழியாக சரியான நபர்களுக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தால் 45 நாட்களுக்குள் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.அதன்படி பலர் புதிய ரேஷன் கார்டுகளை விண்ணப்பித்த ஒரு சில நாட்களிலேயே பெற்று வருகின்றனர். மற்றவர்களின் விண்ணப்பமும் முறையாக பரிசீலிக்கப்பட்டு அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் மேலே கூறிய தகவல்களைக் கொண்டு புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.

Ration CardRation Card Updatenew ration card 2025TNPDS status checktnpds.gov.in

