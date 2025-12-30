English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ரேஷன் கார்டு : புதிய கார்டு வாங்குவது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

ரேஷன் கார்டு : புதிய கார்டு வாங்குவது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டு வாங்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி, என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 30, 2025, 03:32 PM IST
  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
  • ரேஷன் கார்டால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Trending Photos

போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
camera icon11
Government Announcement
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon10
IMDb 2025
2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஜனவரியில் இத்தனை நாட்கள் விடுமுறையா? சூப்பர் அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஜனவரியில் இத்தனை நாட்கள் விடுமுறையா? சூப்பர் அறிவிப்பு
IPL 2026: அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon10
IPL
IPL 2026: அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
ரேஷன் கார்டு : புதிய கார்டு வாங்குவது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

Ration Card : தமிழ்நாடு முழுவதும் புதிதாக ரேஷன் கார்டு இப்போதும் ஆயிரக்கணக்கானோர் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். அரசின் அப்டேட்டுக்காக காத்திருக்கின்றனர். அதேநேரத்தில், புத்தாண்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் பலரும் தேடிக் கொண்டிருக்கின்றனர். உடனே கிடைக்குமா?, அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? என தேடலாம். அவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி என்னவென்றால், தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு ஈஸியாக விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது மிகவும் ஈஸி. அது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

* தமிழ்நாட்டில் புதிய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு பெறுவதற்கான விண்ணப்பச் செயல்முறை தற்போது முற்றிலும் கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காகத் தமிழக அரசின் உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnpds.gov.in என்ற வெப்சைட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். 

* விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் மொபைல் எண்ணைக் கொண்டு லாகின் செய்து, புதிய மின்னணு அட்டைக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். 

* இதில் குடும்பத் தலைவரின் பெயர், முகவரி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்களைத் துல்லியமாகப் பதிவிட வேண்டும். மிக முக்கியமாக, குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஆதார் எண்களை இணைப்பது கட்டாயமாகும். 

* இதற்கு முன்னர் வசித்த வீட்டில் அல்லது பெற்றோரின் குடும்ப அட்டையில் பெயர் இருந்தால், அங்கிருந்து பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கான சான்றிதழைப் பதிவேற்ற வேண்டும். ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க இயலாதவர்கள், அருகில் உள்ள அரசு இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

எவ்வளவு நாட்களில் புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்கும்?

* நீங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் பகுதிக்கு உட்பட்ட வருவாய்த் துறை அதிகாரி உங்கள் வீட்டிற்கே வந்து நேரடி கள ஆய்வு மேற்கொள்வார். 

* விண்ணப்பத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முகவரியில் நீங்கள் வசிக்கிறீர்களா என்பதையும், உறுப்பினர்களின் விவரங்களையும் அவர் உறுதி செய்வார். இந்தச் சரிபார்ப்புப் பணிகள் முடிந்து, உயர் அதிகாரிகளின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும்.

* பொதுவாக விண்ணப்பித்த 15 முதல் 30 நாட்களுக்குள் புதிய ஸ்மார்ட் கார்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும். ஆனால், நடைமுறையில் 6 மாதங்கள் முதல் ஒருவருடம் கூட ஆகிறது. 

* இப்போது சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால் இப்போது விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு கூடுதல் காலம் காத்திருக்கவும் நேரிடலாம். ரேஷன் அட்டை தயாரானதும் இணையதளத்திலேயே மின்னணு அட்டையாக (e-Ration Card) பதிவிறக்கம் செய்தும் பயன்படுத்தலாம்.

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பது வெறும் மலிவு விலை உணவுப் பொருட்களைப் பெறுவதற்காக மட்டுமல்லாமல், அது ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் பல அரசுத் திட்டங்களுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. இதன் மூலம் கிடைக்கும் மிக முக்கியமான பயன் நியாய விலை கடைகளில் வழங்கப்படும் சலுகை விலை பொருட்களாகும். 

ரேஷன் பொருட்களில் சலுகை - தகுதியுள்ள அட்டைகளுக்கு அரிசி முற்றிலும் இலவசமாகவும், பருப்பு, சர்க்கரை, சமையல் எண்ணெய் மற்றும் கோதுமை போன்றவை சந்தை விலையை விட மிகக் குறைந்த விலையிலும் வழங்கப்படுகின்றன. இது குடும்பங்களின் மாதாந்திர உணவுச் செலவை பெருமளவு குறைக்கிறது.

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - அரசின் சிறப்புத் திட்டங்களைப் பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையின் போது வழங்கப்படும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மிக முக்கியமானது. இதில் அரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு போன்ற பொருட்களுடன் அரசு அறிவிக்கும் ரொக்கப்பணமும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை - மேலும், தமிழக அரசின் முன்னோடித் திட்டமான 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை' திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுவதற்கு ரேஷன் கார்டு ஒரு கட்டாய ஆவணமாகும்.

ஓய்வூதியம் - சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களான முதியோர் ஓய்வூதியம் (OAP), மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை மற்றும் கணவனை இழந்த பெண்களுக்கான ஓய்வூதியம் போன்றவற்றைத் தகுதியுள்ளவர்கள் பெறுவதற்கு ரேஷன் கார்டு ஒரு ஆதார ஆவணமாகக் கோரப்படுகிறது. 

மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் - அதேபோல், ஏழை மக்கள் உயர்தர மருத்துவச் சிகிச்சையை இலவசமாகப் பெறுவதற்காகச் செயல்படுத்தப்படும் 'முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில்' (CMCHIS) இணைந்து காப்பீடு பெறுவதற்கு குடும்ப அட்டை அவசியம். இறுதியாக, இது ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அடையாள மற்றும் முகவரிச் சான்றாகவும் செயல்படுகிறது. வங்கிக் கணக்கு தொடங்குவது, இருப்பிடச் சான்று கோருவது முதல் பல்வேறு அரசுச் சான்றிதழ்களைப் பெறுவது வரை ரேஷன் கார்டு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணமாகப் பயன்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | இலவச லேப்டாப், புதிய ரேஷன் கார்டு எப்போது கிடைக்கும்? அமைச்சர் சக்கரபாணி அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு : இன்றே கடைசி! 3 முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

New Ration CardTamil naduTNPDSRation Card Updatee-Ration Card

Trending News