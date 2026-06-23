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ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு நிம்மதி: ATM போல் மாறும் ரேஷன் கடைகள், மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்

Ration Card Update: நாட்டின் கோடிக்கணக்கான ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. மத்திய அரசு ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:20 AM IST
ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு நிம்மதி: ATM போல் மாறும் ரேஷன் கடைகள், மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: Ration Card Update on ONORC (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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