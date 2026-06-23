/ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு நிம்மதி: ATM போல் மாறும் ரேஷன் கடைகள், மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்

Ration Card Update: ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் மக்களுக்கு பெரிய நிவாரணமாக, இனி எங்கு வேண்டுமானாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு உரிய ரேஷன் பொருட்களை வாங்கலாம் என்ற செய்தி கிடைத்துள்ளது. ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு (One Nation One Ration Card) திட்டத்தின் கீழ் இனி ATM போல எந்த இடத்திலிருந்தும் மக்கள் மானிய விலையில் அரசு வழங்கும் ரேஷன் பொருட்களை பெறலாம். இது தொடர்பாக மத்திய அரசு ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு நியாய விலைக்கடைகள் மூலம் அரிசி, கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்கள் குறைந்த விலையில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நாட்டில் ரேஷன் விநியோக முறையை மேம்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது. மக்களுக்கு எளிதாக ரேஷன் பொருட்கள் கிடைப்பதற்காக 'ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு' திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போது நாட்டின் கோடிக்கணக்கான ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. பொது விநியோகத் திட்டத்தில் (PDS) கொண்டு வரப்பட்டுள்ள ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தின் மூலம், இனி நீங்கள் உங்கள் கோட்டாவிற்குரிய கோதுமை அல்லது அரிசியைப் பெற ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட கடையையோ அல்லது டீலரையோ நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நாட்டில் எங்கு வேண்டுமானாலும், இந்த பொருட்களை இனி பெற முடியும்.
மத்திய அரசின் இந்த புதிய மற்றும் ஹைடெக் வசதியின் கீழ், பயனாளிகள் தங்கள் விருப்பப்படி நாட்டின் எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியாயவிலைக் கடைக்கும் சென்று தங்களுக்குரிய உணவு தானியங்களை எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதனால் ரேஷன் கடைகளில் நீண்ட நேரம் வரிசையில் நிற்பதில் இருந்து விடுதலை கிடைப்பதோடு, தானியப் பற்றாக்குறை அல்லது தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளால் ஏற்படும் தினசரி இன்னல்களுக்கும் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
இந்த புதிய முயற்சியின் மூலம் ரேஷன் வாங்கும் செயல்முறை இனு மிக எளிதாகிவிடும். மேலும், இதில் ஆகும் நேர விரயமும் தவிர்க்கப்படும். இதுகுறித்து மத்திய இணை அமைச்சர் பி.எல். வர்மா கூறுகையில், இந்த மாற்றம் சாமானிய மக்களின் வேலையை மிகவும் எளிதாக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார். ஒரு கடையில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டாலோ அல்லது தானியம் தீர்ந்துவிட்டாலோ, நீங்கள் வெறும் கையோடு திரும்ப வேண்டியதில்லை. உங்கள் தேவைக்கேற்ப கடையை உடனடியாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
இதில் உள்ள கூடுதல் சிறப்பு என்னவென்றால், நீங்கள் ஒரு ரேஷன் கடையில் கோதுமையையும், மற்றொரு கடையில் அரிசியையும் வாங்கிக் கொள்ளும் நெகிழ்வுத்தன்மை (Flexibility) இப்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை பொதுமக்கள் ரேஷன் வாங்கும்போது பல வகையான சிக்கல்களை சந்தித்து வந்தனர்:
இப்படி மக்கள் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வந்தனர். ஆனால் இந்த புதிய முறையின் மூலம் பயனாளிகள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள எந்தக் கடைக்கும் செல்லலாம் என்பதால், நேர விரயம் தவிர்க்கப்படுவதோடு, கடைக்காரர்களின் தன்னிச்சையான போக்கிற்கும் (Monopoly) முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும்.
மத்திய அரசு இந்த புதிய ரேஷன் முறையை வங்கி ஏடிஎம் (ATM) நெட்வொர்க்குடன் ஒப்பிட்டுள்ளது. 'ஒரு வங்கி வாடிக்கையாளர் நாட்டின் எந்த மாநிலத்தில் உள்ள ஏடிஎம்மிலும் கார்டைச் செலுத்தி பணம் எடுக்க முடிவதைப் போல, ரேஷன் கார்டுதாரர்களும் நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் உள்ள அரசு ரேஷன் கடைகளில் தங்களுக்குரிய இலவச அல்லது மானிய விலை தானியங்களைப் பெறலாம்.' என மத்திய அரசு விளக்கியுள்ளது. அதாவது வேலை அல்லது பிற காரணங்களுக்காக ஒருவர் வசிப்பிடத்தை மாற்றினாலும், அவரது ரேஷன் சேவைக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாது.
இந்தத் திட்டம் குறிப்பாக வாழ்வாதாரத்திற்காகப் பல்வேறு மாநிலங்களுக்குப் இடம்பெயரும் தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலனை அளித்துள்ளது. இனி அவர்கள் ரேஷன் வாங்குவதற்காக அவ்வப்போது தங்கள் தொலைதூர கிராமங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. அவர்கள் தற்சமயம் வசிக்கும் இடத்திலிருந்தே ரேஷன் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இது அவர்களது பயணச் செலவுகளையும் மிச்சப்படுத்தி அலைச்சலையும் குறைக்கும்.
ஆதார் அங்கீகாரம் (Aadhaar Authentication) மற்றும் பயோமெட்ரிக் தொழில்நுட்பத்தின் வலுவான கட்டமைப்பு மூலம் இந்தச் செயல்முறை முற்றிலும் பாதுகாப்பானதாகவும், எவ்வித காகித முறைகேடுகளும் இல்லாதவாறும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, தகுதியான நபர் நாட்டின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் தன் பங்கிற்கான உணவுப் பொருட்களை எளிதாகப் பெற முடிகிறது.