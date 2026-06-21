/தஞ்சாவூர் : ரேஷன் கார்டு எச்சரிக்கை! ஜூன் 30க்குள் இதை செய்யாவிட்டால் பொருட்கள் கட்

ration card : தமிழ்நாட்டில் போலி குடும்ப அட்டைகளை ஒழிக்கும் நோக்கோடும், பொது விநியோகத் திட்டத்தில் நடக்கும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் வகையிலும் ரேஷன் கார்டில் உள்ள உறுப்பினர்களின் கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யும் (பயோமெட்ரிக்) பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி. இரா.ரேவதி இ.ஆ.ப. அவர்கள் மிக முக்கியமான அவசர உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் நியாய விலைக் கடைகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பெற்று வரும் AAY, PHH மற்றும் NPHH குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தங்களது குடும்ப அட்டையில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில், தற்போது வரை கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யாதவர்கள் உடனடியாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பயோமெட்ரிக் கடைசி நாள்: இதுவரை கைரேகை வைக்காத உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வரும் 30.06.2026-க்குள் சம்பந்தப்பட்ட நியாய விலைக் கடைகளுக்குச் சென்று தங்களது கைவிரல் ரேகையினைப் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
வெளியூர்வாசிகள் கவனத்திற்கு: குடும்ப அட்டையில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாமல், பணி நிமித்தமாக வேறு பகுதிகளில் தற்காலிகமாக வசிப்பவர்கள், தாங்கள் தற்போது வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள எந்தவொரு நியாய விலைக் கடைக்கும் சென்று வரும் ஜூன் 30-ஆம் தேதிக்குள் தங்களது கைவிரல் ரேகையினைப் பதிவு செய்து தங்களது ரேஷன் உரிமையினை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.
இறந்தவர்கள் பெயர் நீக்கம்: குடும்ப அட்டையில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் யாரேனும் இறந்திருந்தால், அவர்களின் பெயர்களை வரும் 25.06.2026-க்குள் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து உடனடியாக நீக்கம் செய்திடுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும் பயோமெட்ரிக் விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கான இறுதி எச்சரிக்கையை மாவட்ட நிர்வாகம் விடுத்துள்ளது. அங்கு வரும் ஜூன் 25-ஆம் தேதியுடன் இதற்கான காலக்கெடு நிறைவடைகிறது.
செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், செய்யூர், திருக்கழுகுன்றம், திருப்போரூர் மற்றும் வண்டலூர் ஆகிய 6 தாலுகாக்களின் கீழ் வரும் 841 ரேஷன் கடைகளில், மொத்தம் 4.58 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் பலர் இன்னும் கைவிரல் ரேகையைப் பதிவு செய்யாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவர்களும் ஜூன் 25-க்குள் தங்களுக்கு அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் விவரங்களைப் புதுப்பிக்கத் தவறினால், ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படியும், மாவட்டத்தில் இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களின் ரேஷன் உரிமையைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள உடனடியாக அருகாமையில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளை அணுகி ஜூன் 25-க்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
அலுவலகம் செல்ல முடியாதவர்கள், தங்களது பகுதி ரேஷன் கடை விற்பனையாளரிடம் இறந்தவரின் குடும்ப அட்டை எண் மற்றும் [அடையாள ஆவணம்] நகலைச் சமர்ப்பித்து பெயரினை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போது சில மாவட்ட நிர்வாகங்கள் தனித்தனியாக இந்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டாலும், தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கார்டுதாரர்களுக்கும் இந்த பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு முறை பொருந்தும். எனவே, உங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள உறுப்பினர்களில் யாரேனும் இன்னும் கைரேகை பதிவு செய்யாமல் இருந்தாலோ அல்லது தற்காலிகமாக வெளியூரில் தங்கியிருந்தாலோ, உடனடியாக அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைக்குச் சென்று ஜூன் மாத இறுதிக்குள் தங்களது விவரங்களைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.