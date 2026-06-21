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தஞ்சாவூர் : ரேஷன் கார்டு எச்சரிக்கை! ஜூன் 30க்குள் இதை செய்யாவிட்டால் பொருட்கள் கட்

ration card : தஞ்சாவூரில் ஜூன் 30க்குள் கைரேகை பதிவு செய்யாவிட்டால் பொருட்கள் கிடைக்காது என ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:19 PM IST
தஞ்சாவூர் : ரேஷன் கார்டு எச்சரிக்கை! ஜூன் 30க்குள் இதை செய்யாவிட்டால் பொருட்கள் கட்
Image Credit: ration card news

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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